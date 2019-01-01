يسعى برشلونة للتخلص من اللاعبين الزائدين عن الحاجة من أجل دعم صفقة البرازيلي نيمار وكذلك الفرنسي جريزمان، ويعتبر اللاعب مالكوم أحد المرشحين للرحيل عن الفريق هذا الصيف.

أشارت مصادر صحيفة "سبورت" بأن العملاق الكتالوني قام بعرض مالكوم على إدارة آرسنال، استغلالاً لحاجة الفريق الإنجليزي لضم جناح بأي شكل من الأشكال.