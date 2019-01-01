مانشستر يونايتد يرفض التخلي عن مطاردة جريزمان
أفادت بعض الصحف الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يحاول مرة آخرى للتواصل مع اللاعب أنطوان جريزمان بالانضمام إلى الريد ديفيلز، مع علمهم بأن اللاعب بالفعل قد مضى عقد لمدة 5 سنوات مع برشلونة في صفقة تبلغ قيمتها 107 مليون جنية إسترليني، وأن اللاعب سينتقل رسمياً إلى البلاوجرانا في 1 يوليو القادم.
وعبرت صحيفة "the Sun" قائلة بأن الشياطين الحُمر يرفضون التخلي عن مطاردة الفرنسي الدولي، وأن مانشستر يونايتد يحاول إقناع جريزمان بأن نيمار هو الهدف البارز لبرشلونة هذا الصيف، والذي من الممكن أن يُرغم البلاوجرانا للتخلي عن اللاعب الفرنسي في أي وقت من أجل مهاجم باريس سان جيرمان.
فالفيردي يُفكر في ضم ريكاردو رودريجيز الظهير الأيسر لميلان
أفادت بعض التقارير أن برشلونة يرغب في التعاقد مع الظهير الأيسر ريكاردو رودريجيز لاعب ميلان ليكون داعماً وبديلاً للمركز الذي يلعب فيه جوردي ألبا.
ووفقاً لصحيفة "Diario Sport" برز أسم اللاعب كهدف للمدرب إرنستو فالفيردي في سوق الانتقالات الحالي، خاصة مع استعداد الروسونيري لبيع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في الميركاتو الحالي، وقد ساهم اللاعب الذي أنضم للديافولو من نادي فولفسبورج عام 2017 في صنع 4 أهداف من 41 مباراة في جميع مسابقات الفريق الإيطالي خلال الموسم الماضي 2018-19.
برشلونة يسعى لضم لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر
وفقا لما تمت إذاعته على راديو "La Red" فإن برشلونة يُخطط لشراء الدولي الأرجنتيني لاوتارو خافيير مارتينيز لاعب الإنتر بقيمة 100 مليون جنية إسترليني .
استطاع مهاجم الثعابين أن يسجل هدفاً في مباراة بلاده ضد فنزويلا بربع نهائي كوبا أمريكا، وبحسب ما ورد أن إدارة البلاوجرانا ترى أن مارتينيز خيار أكثر فاعلية من ماورو إيكاردي.
برشلونة لا يستطيع إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار
إدارة باريس لا يقبلون فكرة انتقال اللاعب في الوقت الحاضر
ذكرت صحيفة "Telefoot" بأن باريس سان جيرمان ليس مستعداً لبيع نيمار في سوق الانتقالات الحالي، مما يُعيق محاولات برشلونة المتتالية لضم اللاعب.
وأضافت أن النادي الباريسي بقيادة إدارتة القطريون والتي برئاسة ناصر الخليفي رئيس النادي لا يتقبلون فكرة السماح بخروج اللاعب الذي اشتروه بمقابل 222 مليون يورو من النادي في الميركاتو الحالي.
برشلونة يخسر سباقه في السعي لضم دي ليخت
ماتيس دي ليخت يوقع مع يوفنتوس مُقابل 70 مليون
بحسب ما أفادت به صحيفة "Tuttosport" أن اللاعب ماتيس دي ليخت سيتم إعلان انتقاله رسمياً يوم الاثنين كلاعب في فريق يوفنتوس.
كان هناك صراع كبير بين كلً من برشلونة، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد مع بطل الدوري الإيطالي على ضم قائد أياكس في سوق الانتقالات الحالي، لكن البيانكونيري استطاع أن يُحقق الفوز في السباق بتوقيعه مع اللاعب الهولندي وإتمام الصفقة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.