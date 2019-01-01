أفادت بعض الصحف الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يحاول مرة آخرى للتواصل مع اللاعب أنطوان جريزمان بالانضمام إلى الريد ديفيلز، مع علمهم بأن اللاعب بالفعل قد مضى عقد لمدة 5 سنوات مع برشلونة في صفقة تبلغ قيمتها 107 مليون جنية إسترليني، وأن اللاعب سينتقل رسمياً إلى البلاوجرانا في 1 يوليو القادم.

وعبرت صحيفة "the Sun" قائلة بأن الشياطين الحُمر يرفضون التخلي عن مطاردة الفرنسي الدولي، وأن مانشستر يونايتد يحاول إقناع جريزمان بأن نيمار هو الهدف البارز لبرشلونة هذا الصيف، والذي من الممكن أن يُرغم البلاوجرانا للتخلي عن اللاعب الفرنسي في أي وقت من أجل مهاجم باريس سان جيرمان.