انضم لاعب البارسا بي "ماتيو موراي" الذي يلعب كظهير أيمن إلى بروسيا دورتموند الألماني وذلك بعد انتهاء عقده في صفقة انتقال حر.

انضم موراي للفريق الألماني بعقد مدته خمس سنوات، بعد أن تألق مع رديف برشلونة وقدم مستويات رائعة طيلة الفترة الماضية، مما جذب انتباه بعض الأندية الكبيرة قبل أن ينتهي المطاف به مع دورتموند.