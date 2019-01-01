أشارت بعض التقارير أن ليفربول لا يمانع بإعادة البرازيلي كوتينيو إلى صفوفه مرة آخرى، بعد أن فشل اللاعب في إثبات قدراته مع برشلونة حتى الآن ليواجه انتقادات لاذعة للغاية.

طبقاً لمصادر "لي 10 سبورت" فإن أبطال أوروبا مستعدين للتعاقد مع كوتينيو مرة آخرى بعد أن رفض اللاعب فرصة العودة لإنجلترا من بوابة الغريم "مانشستر يونايتد".