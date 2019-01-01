يملك باريس سان جيرمان بعض الشروط من أجل بيع نيمار إلى برشلونة في صيف الانتقالات الحالي والذي اقترب من نهايته، وسط منافسة مع ريال مدريد.

طبقاً للصحفي جيرارد روميرو فأن الفريق الفرنسي يرغب بضم لاعبين مقابل البرازيلي وهما إما كوتينيو أو ديمبيلي بالإضافة إلى الظهير الأيمن سيميدو، ويعترض العملاق الكتالوني على التفريط في البرتغالي.