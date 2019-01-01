جدد فالنسيا اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي رافينيا، مع اقتراب سوق الانتقالات من نهايته وذلك بطلب من المدرب مارسيلينو الذي أخبر إدارة فريقه برغبته في التعاقد مع لاعب وسط برشلونة من أجل تدعيم صفوف الخفافيش بكل قوة.

أشارت مصادر موندو ديبورتيفو أن مارسيلينو طالب المسئولين بالإسراع في التعاقد مع رافينيا، وان الاتصالات عادت بين الطرفين من جديد، ومن المتوقع أن تُغلق الصفقة في غضون أيام قليلة.