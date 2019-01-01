ازداد الصراع على ضم فيليبي كوتينيو في الساعات الأخيرة مع اقتراب سوق الانتقالات في إنجلترا على نهايته، خاصةً وأن إريكسن مرشح للرحيل عن السبيرز في اليومين المقبلين بعد أن بدأ مانشستر يونايتد مفاوضاتهم معه.

أشارت مصادر موندو ديبورتيفو أن مسئولي البلاوجرانا اعترفوا بأنهم يتفاوضون مع نادي إنجليزي من أجل البرازيلي، وهو ليس آرسنال كما تزعم بعض التقارير بل غريمه اللندني توتنهام.

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