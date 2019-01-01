توتنهام ينافس آرسنال على ضم كوتينيو
ازداد الصراع على ضم فيليبي كوتينيو في الساعات الأخيرة مع اقتراب سوق الانتقالات في إنجلترا على نهايته، خاصةً وأن إريكسن مرشح للرحيل عن السبيرز في اليومين المقبلين بعد أن بدأ مانشستر يونايتد مفاوضاتهم معه.
أشارت مصادر موندو ديبورتيفو أن مسئولي البلاوجرانا اعترفوا بأنهم يتفاوضون مع نادي إنجليزي من أجل البرازيلي، وهو ليس آرسنال كما تزعم بعض التقارير بل غريمه اللندني توتنهام.
فالنسيا يجدد اهتمامه بالتعاقد مع رافينيا
جدد فالنسيا اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي رافينيا، مع اقتراب سوق الانتقالات من نهايته وذلك بطلب من المدرب مارسيلينو الذي أخبر إدارة فريقه برغبته في التعاقد مع لاعب وسط برشلونة من أجل تدعيم صفوف الخفافيش بكل قوة.
أشارت مصادر موندو ديبورتيفو أن مارسيلينو طالب المسئولين بالإسراع في التعاقد مع رافينيا، وان الاتصالات عادت بين الطرفين من جديد، ومن المتوقع أن تُغلق الصفقة في غضون أيام قليلة.
كوتينيو يقترب من الانضمام لآرسنال على سبيل الإعارة
اقترب البرازيلي كوتينيو من الانضمام لصفوف آرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد أن خرج اللاعب من حسابات فالفيردي وبات من المطلوبين للرحيل عن صفوف البلاوجرانا بسبب هبوط مستواه وتكلفته العالية.
أشارت مصادر صحيفة ليكيب أن نجم ليفربول السابق في طريقه للانضمام إلى الجانرز قبل غلق سوق الانتقالات في إنجلترا، على سبيل الإعارة لمدة موسمين مقابل حوالي 30 مليون يورو.
مارتن كيون يرى انتقال كوتينيو لفريقه السابق شئ بعيد المنال
بحسب تصريحات من المدافع الإنجليزي الدولي السابق مارتن كيون أن فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة متحمس لفكرة الانتقال إلى أرسنال، ولكن بحسب رأيه أن انتقال صانع لعب الفريق الكتالوني تعتبر بحسب وصفه "بعيدة المنال".
وقال مدافع الجانرز السابق لصحيفة "The Mirror" "أحب أن أراه في أرسنال دون أدنى شك، أنه موهبة عظيمة ضلت طريقها قليلاً، ولكنني أعتقد أنه من الصعب أن يأمل أن ينتهي به الأمر في أرسنال".
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برشلونة يحدد اللاعبين المعروضين للبيع قبل غلق الانتقالات
حدد برشلونة لاعبيه الزائدين عن الحاجة في الوقت الراهن، والذي يسعى للتخلص منهم وبيعهم قبل غلق سوق الانتقالات في إسبانيا، بعد أن قام الفريق بإضافة الصفقات التي يحتاجها والتي كان أخرها فيربو ظهير أيسر ريال بتيس.
أشارت مصادر صحيفة سبورت أن البلاوجرانا يسعى للتخلص من كل من كوتينيو، راكيتيتش ورافينيا، مع وجود اهتمام من عدة أندية لضم الثنائي البرازيلي ونجم الوسط الكرواتي الذي لن يجدد الفريق عقده بعد أن وصل إلى عامه الثاني والثلاثين.
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إيمري ينفي شائعات رغبة آرسنال باستعارة كوتينيو
قام الإسباني "أوناي إيمري" المدير الفني لآرسنال بنفي الأخبار التي أشارت إلى اقتراب الفريق الإنجليزي من التعاقد مع كوتينيو، كما ذكرت بعض التقارير في الفترة الأخيرة أن هناك عرضاً من الجانرز لاستعارة اللاعب لمدة موسمين.
أشارت مصادر صحيفة موندو ديبورتيفو أن المقربين من اللاعب قاموا بنفي اقتراب خروج البرازيلي من برشلونة على سبيل الإعارة مؤكدين عدم صحة هذه التقارير، لأن اللاعب لا يفكر في الرحيل على سبيل الإعارة.
بارتومو يلمح إلى المزيد من التعاقدات في برشلونة
صرح جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة انه من المتوقع توقيع المزيد من التعاقدات قبل إغلاق نافذة الانتقالات في الدوري الأسباني مع استمرار التكهنات بشأن محاولة شراء نيمار.
يضمن النادي الكاتلوني وصول جونيور فيربو من ريال بيتيس يوم الأحد ليأخذوا إنفاقهم في عام 2019 بما يتجاوز 230 مليون يورو (210 مليون يورو / 256 مليون دولار).
نائب رئيس برشلونة يلوم باريس على تعقد وضع نيمار
كاردونير يلقي باللوم على باريس سان جيرمان
قام السيد كاردونير نائب رئيس برشلونة بإلقاء اللوم على باريس سان جيرمان بسبب عدم تطور وضع نيمار حتى الآن، مع اقتراب سوق الانتقالات على نهايته ورغبة البرازيلي في العودة إلى كامب نو مرة آخرى كما أفصح عنها في بداية الصيف.
صرح كاردونير قائلاً: رؤية نيمار في برشلونة أمر معقد، وهذا الوضع يجب أن يُحل في باريس.. وسط تلميحات بأن الخليفي هو من يقف عائقاً أمام إتمام الصفقة في الوقت الراهن بسبب توتر علاقته مع برشلونة.
البرازيلي نيمار ينتظر عرض برشلونة فقط
نيمار يريد برشلونة فقط
على الرغم من كون نيمار متاح للرحيل عن باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الحالي ولكن اللاعب لم يتلقَ أي عروض رسمية حتى الآن من أي فريق آخر، حتى مع إعلانه لرغبته في مغادرة الدوري الفرنسي هذا الصيف.
أشارت مصادر صحيفة سبورت أن نيمار ينتظر عرض برشلونة فقط ولا يريد الانتقال إلى أي فريق آخر وأن مالك النادي "ناصر الخليفي" يعي ذلك جيداً ويدرك أن البرازيلي مستعد للعب في الكامب نو فقط.
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برشلونة يضم اللاعب جونيور فيربو لاعب ريال بيتيس
فيربو بديلاً لألبا
أعلن نادي برشلونة اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس عن ضمه للاعب جونيور فيربو قادماً من ريال بيتيس.
وقد ضم الفريق الكتالوني اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً ليكون بديلاً لجوردي ألبا، في صفقة تمتد لخمس سنوات.
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إتفاق تام بين برشلونة وريال بتيس بخصوص فيربو
لم يتبقَ سوى ساعات قليلة على انضمام جونيور فيربو ظهير أيسر ريال بتيس إلى صفوف برشلونة بعد أن توصل كلا إلى إتفاق نهائي بخصوص قيمة الصفقة، ويستعد اللاعب لإجراء الفحص الطبي يوم غد الأحد بحسب أخر التقارير.
أشارت مصادر موندو ديبورتيفو إلى أن البلاوجرانا توصلوا إلى إتفاق كامل مع الفريق الأندلسي، وأن هناك ارتياح كبير داخل أورقة العملاق الكتالوني بعد أن خفض بتيس مطالبه إلى 25 مليون بدلاً من 35 مليون يورو.
برشلونة يقترب من حسم صفقة جونيور فيربو
اقترب برشلونة من التعاقد مع فيربو لاعب ريال بيتس، بعد أن اقترب العملاق الكتالوني من التوصل إلى إتفاق مع الفريق الأندلسي حول قيمة الصفقة حسبما أشارت أخر التقارير التي أكدت أن انضمام اللاعب وشيك.
أكدت مصادر ماركا أن الإتفاق بين الطرفين تم مقابل أقل من 25 مليون يورو، وأن اللاعب سيخضع للفحص الطبي قريباً قبل أن ينضم لمعسكر البلاوجرانا استعداداً للموسم الجديد.
آرسنال مهتم بضم كوتينيو على سبيل الإعارة
أبدى آرسنال اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، خاصةً بعد أن خرج اللاعب من حسابات فالفيردي للموسم المقبل بسبب عدم قدرته على إثبات نفسه مع البلاوجرانا حتى الآن، مما شجع على الاستماع لكل العروض من أجل التخلص منه سريعاً.
أشارت مصادر صحيفة ميرور أن الفريق اللندني يسعى للتعاقد مع لاعب ليفربول السابق على سبيل الإعارة، وأن العملاق الكتالوني يشترط الحصول على 35 مليون يورو من أجل إعارته لمدة موسمين.
يوفنتوس يفاوض برشلونة لضم ميراندا
دخل يوفنتوس في مفاوضات مع برشلونة من أجل التعاقد مع ميراندا وتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب ولكنه لم يرقَ لطموحات العملاق الكتالوني، الذي لا يمانع ببيعه خاصةً مع اقترابه من ضم فيربو.
أشارت مصادر صحيفة موندو ديبورتيفو أن عرض البيانكونيري هو خمسة ملايين فقط في حين أن مطالب البلاوجرانا هي 15 مليون بالإضافة إلى المتغيرات، مع وجود بند يسمح بإعادة شرائه مقابل 25 مليون يورو.
فيربو ينتظر موافقة بتيس على عرض برشلونة
يُمني اللاعب جونيو فيربو النفس بموافقة ريال بتيس على عرض برشلونة الذي تقدم به الفريق رسمياً منذ أيام قليلة من أجل التعاقد معه، ولكنه لا يرضي طموح مسئولي الفريق الأندلسي الذي يسعى للحصول على 35 مليون نظير التفريط في اللاعب.
أشارت مصادر أوندا ثيرو أن فيربو ينتظر قبول ناديه لعرض البلاوجرانا وأضافت بأنه رفض خمس عروض من أجل الانضمام للعملاق الكتالوني، ومن المتوقع إتمام الصفقة بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة.
رسمياً.. مالكوم ينضم لزينيت بطرسبرج الروسي
أعلن برشلونة على موقعه الرسمي منذ دقائق عن انضمام البرازيلي مالكوم إلى فريق زينيت بطرسبرج الروسي، بعد أن خرج اللاعب تماماً من حسابات فالفيردي للموسم المقبل، ليتم السماح له بالرحيل إلى فريق آخر.
انضم مالكوم للفريق الروسي مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى خمس ملايين آخرى كمتغيرات، ليصبح لاعب بوردو السابق هو أغلى صفقة في تاريخ الدوري الروسي.
ناشئ بورتو البرتغالي يرفض الانضمام لبرشلونة
رفض البرتغالي "توماس استيفيز" عرضاً رسمياً من الانضمام لصفوف برشلونة الإسباني، الذي كان يسعى لكسر قيمة الشرط الجزائي في عقده والتوقيع معه في سوق الانتقالات الحالي من أجل دعم مركز الظهير الأيمن، بعد قرار إعادة روبيرتو للمشاركة في خط الوسط.
أشارت مصادر صحيفة سبورت أن ناشئ التنين البرتغالي رفض التوقيع للبلاوجرانا، وسيحاول فريق بورتو تجديد عقده في الفترة المقبلة ورفع قيمة الشرط الجزائي في عقده من 10 إلى 30 مليون يورو.
عرض رسمي من برشلونة لريال بتيس لضم فيربو
تقدم برشلونة بعرض رسمي لريال بتيس من أجل التعاقد مع ظهيره الأيسر جونيور فيربو، الذي يجذب انتباه فالفيردي بقوة ولكن العرض الأول لم يكن مرضياً أبداً للفريق الأندلسي وبنسبة كبيرة سيتم رفضه لأنه بعيد تماماً عن السعر المطلوب.
أشارت مصادر "راديو كات" أن عرض البلاوجرانا عبارة عن حوالي 15 مليون يورو، في حين أن بتيس يريد حوالي 25 مليون يورو من أجل بيع اللاعب الذي يلفت أنظار أندية آخرى مثل ليفربول الذي يبحث عن بديل لروبيرتسون.
توتنهام يفكر في التعاقد مع فيليبي كوتينيو كبديل لإريكسن
انضم توتنهام لقائمة الأندية الإنجليزية المهتمة بالتعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي فشل في إثبات نفسه مع برشلونة منذ انتقاله إليهم مما جعل العملاق الكتالوني يفكر في بيعه من أجل الحصول على المبلغ الذي دُفع فيه.
أشارت مصادر صحيفة جارديان أن السبيرز بقيادة بوتشينيو يضعوا اللاعب ضمن حساباتهم في المستقبل في حال أصر الدانماركي إريكسن على الرحيل من الفريق وسط اهتمام كبير من ريال مدريد بضمه في ظل سعيهم للتعاقد مع لاعب وسط في هذا الميركاتو.
إيفرتون مهتم بضم الكرواتي راكيتيتش
أبدى فريق إيفرتون اهتماماً بضم الكرواتي راكيتيش، بعد أن أشارت المصادر الإسبانية في الفترة الماضية أن اللاعب لن يجدد عقده مع برشلونة وأنه خارج حسابات فالفيردي عقب التعاقد مع دي يونج في سوق الانتقالات الحالي.
أشارت مصادر صحيفة جارديان أن الفريق الإنجليزي قد يواصل صفقاته من برشلونة كما فعل الفترة الماضية، خاصةً بعد رحيل جايي وانضمامه إلى باريس سان جيرمان وحاجة التوفيز إلى ضم بديل له قبل أيام من غلق الميركاتو.
إدارة باريس سان جيرمان تحذر برشلونة من التأخر في تقديم عرض جيد لضم نيمار
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Sport" أن إدارة نادي باريس سان جيرمان تخبر إدارة برشلونة بأنه يتعين عليها أن توقع مع نيمار قبل الثامن من أغسطس القادم إذا أرادا بالفعل ضم اللاعب.
وأوضح البرازيلي الدولي أنه يريد مغادرة النادي، في نفس الوقت الذي يريد فيه النادي الكتالوني إعادة اللاعب إلى الكامب نو.
ولكن لم تتلق إدارة النادي الباريسي عرضاً بعد بخصوص نيمار، وأوضحت أنها لن تسمح له بالرحيل بعد بدء الدوري الفرنسي والذي سيبدأ يوم 8 من الشهر الحالي.
مالكوم يغيب عن تدريبات برشلونة في ظل أقتراب انتقاله إلى نادي زينيت الروسي
تغيب اللاعب مالكوم عن تدريبات برشلونة اليوم الخميس وسط تقارير تشير بأنه على وشك الانضمام إلى نادي زينيت.
وأفادت تقارير صحفية خاصة بصحيفة "Mundo Deportivo" أن البرازيلي كان الوجه الأكبر المفقود من تشكيلة النادي الكتالوني أثناء توجههم إلى ملعب التدريب صباح يوم الخميس لأنه حصل على تصريح بالتحدث مع إدارة النادي الروسي.
من المتوقع أن يوقع مالكوم عقداً لمدة خمس سنوات مع زينيت مقابل مبلغ وقدرة 40 مليون يورو.
برشلونة يبحث عن بديل لظهير ريال بتيس
لم يتنظر برشلونة كثيراً من أجل معرفة موقف ريال بتيس في اللاعب جونيور فيربو، خاصةً بعد أن رفض النادي الأندلسي التفريط في اللاعب بأقل من 35 مليون يورو في سوق الانتقالات الحالي.
أشارت مصادر صحيفة سبورت أن البلاوجرانا قد ينظر إلى بدائل آخرى في مركز الظهير الأيسر ومنها فيليب ماكس لاعب أوجسبورج الألماني والذي سيكلف حوالي 20 مليون يورو.
مالكوم يقترب من الانضمام لصفوف زينيت سانت بطرسبورج الروسي
وفقاً لما ورد من "RMC" أن المهاجم البرازيلي مالكوم قد أقترب من الانتقال إلى نادي زينيت سانت بطرسبورج الورسي.
شارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً في 15 مباراة مع برشلونة بعد انضمامه إلى النادي الكتالوني من جيروندان دي بوردو في الصيف المادي.
وكانت هناك أكثر من فرقة تريد إستقطاب اللاعب في الأشهر الأخيرة، والتي كان من أهمها نادي إيفرتون الإنجليزي، ولكن آخر تقرير يقول أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية هذا الأسبوع في بطرسبورج قبل توقيعه لمده خمس سنوات مع النادي الروسي.
مانشستر يونايتد يعود من جديد لطاولة المفاوضات من أجل ضم أومتيتي
أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "Le10Sport" أن إدارة مانشستر يونايتد قد عادت مرة آخرى لطاولة التفاوض مع برشلونة من أجل ضم المدافع صامويل أومتيتي.
كانت هناك الكثير من المحاولات من قِبل إدارة الشياطين الحُمر في الماضي لضم الدولي الفرنسي، ولكن لم تحقق أياً من هذه المفاوضات تقدماً مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً.
ولكن يُقال أن مانشستر يونايتد عاد مرة آخرى ليجري الآن محادفات مع أومتيتي مع إستعداد لدفع 50 مليون يورو لضم اللاعب.
عرض من مانشستر يونايتد لضم الفرنسي أومتيتي
قدم مانشستر يونايتد عرضاً رسمياً لبرشلونة من أجل التعاقد مع الفرنسي "أومتيتي" مدافع الفريق، والمرشح للرحيل هذا الصيف في حال وجود عرض مناسب ومغري للتفريط فيه.
أشارت مصادر لي سبورت أن الشياطين الحمر تقدموا بعرض رسمي قيمته 50 مليون يورو، في حين أن المطلوب من قبل إدارة البلاوجرانا هو 60 مليون يورو.
زينيت بطرسبرج الأقرب لضم البرازيلي مالكوم
اقترب زينيت بطرسبرج كثيراً من التعاقد مع البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة، بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة ومن المتوقع غلق الصفقة قريباً.
أشارت مصادر صحيفة سبورت أن عرض الفريق الروسي عبارة عن 35 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين آخرى كمتغيرات، وأكدت تقارير سكاي سبورتس أن المدير الرياضي للفريق الروسي موجود بالفعل في برشلونة في الوقت الراهن.
محاولات جديدة من برشلونة لضم فيربو لاعب بتيس
يسعى برشلونة لإيجاد حلول جديدة من أجل التعاقد مع فيربو لاعب ريال بتيس، مع اصرار الفريق الأندلسي على الحصول على مبلغ معين نظير التفريط فيه للبلاوجرانا.
أشارت مصادر صحيفة سبورت أن العملاق الكتالوني يفضل إدخال ميراندا في الصفقة على أمل أن يتم تسهيل المفاوضات، وهو ما يرحب به ريال بتيس.
برشلونة يستهدف دراميان لدعم مركز الظهير الأيسر
بدأ برشلونة بالتركيز على بدائل آخرى لدعم مركز الظهير الأيسر، تحسباً لاحتمالية فشل صفقة فيربو جونيور بسبب اصرار ريال بتيس على مطالبه المادية التي لن تقل عن 25 مليون يورو.
أشارت مصادر صحيفة سبورت أن البلاوجرانا يفكروا جدياً في ضم دراميان خاصةً وأن الإيطالي خارج حسابات سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، لن يكلف الكثير ويجيد اللعب كظهير أيمن أيضاً.
زينيت بطرسبرج يزاحم على ضم البرازيلي مالكوم
انضم زينيت بطرسبرج الروسي لقائمة الأندية المهتمة بضم البرازيلي مالكوم، الذي يبحث عن فريق جديد بعد أن تم إبلاغه بأنه ليس في خطط فالفيردي الموسم المقبل بعد التعاقد مع جريزمان.
أشارت مصادر صحيفة آس أن الإتفاق بين الطرفين، بعد أن أبدى زينيت رغبته بدفع ما يقرب من 40 مليون يورو للتعاقد معه، وهو نفس المبلغ الذي دفعه البلاوجرانا تقريباً لضمه من بوردو.
راكيتيتش مطلوب في مانشستر يونايتد
أظهر مانشستر يونايتد اهتماماً مفاجئاً بضم الكرواتي "إيفان راكيتيتش" لاعب وسط برشلونة بعد أن تم إبلاغ اللاعب بأن النادي لن يجدد عقده، وهو ما شجعه على التفكير في الرحيل.
أشارت مصادر صحيفة سبورت أن الشياطين الحُمر يضعوا اللاعب كخيار أول لتدعيم الوسط بالفريق، خاصةً مع احتمالية رحيل بوجبا إلى يوفنتوس أو ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالي.
صفقة فيربو تتعقد بسبب تعنت موقف ريال بتيس
تعقدت صفقة اللاعب فيربو ظهير أيسر ريال بتيس، بسبب تعنت موقف ناديه ورفضه التخلي عن مطالبه المادية وواقفاً ضد رغبة اللاعب بتمثيل العملاق الكتالوني في الموسم المقبل.
أشارت مصادر صحيفة سبورت أن الصفقة تعقدت لأن الفريق الأندلسي يريد مبلغاً ثابتاً في حين أن البلاوجرانا مصرين على رفض دفعه لأنه مبالغ فيه، مما قد يضطر البارسا للنظر لبدائل آخرى.
داني ألفيس يريد العودة مرة آخرى إلى برشلونة رفقة نيمار
بحسب ما أفادت به صحيفة "Mundo Deportivo" أن اللاعب داني ألفيس يريد العودة إلى برشلونة ويريد أيضاً اللعب بجانب نيمار مرة آخرى.
فاللاعب البالغ من العمر 36 عاماً أصبح لاعباً حراً بعد إنتهاء مدة عقده مع باريس سان جيرمان، ويعتقد اللاعب أنه من الممكن أن ينضم نيمار إلى البلاوجرانا في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس القادم.
قدم داني ألفيس الكثير في الفريق الكتالوني، حيث خاض ما يقرب من الـ400 مباراة في 8 أعوام في الكامب نو، فاز فيهم بـ6 ألقاب من الدوري الإسباني وثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الجوائز.
آرسنال يقترب من ضم البرازيلي مالكوم
اقترب آرسنال من ضم البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة، بعد أن عبر اللاعب من خلال وكيل أعماله عن رغبته بالرحيل من أجل الحصول على دقائق أكبر مع أي فريق آخر.
أشارت مصادر صحيفة ميرور أن الجانرز اقترب من ضم لاعب بوردو السابق، في صفقة ستكلف الفريق اللندني حوالي 37 مليون جنيه إسترليني.
فيرمايلين ينضم رسمياً لفيسيل كوبي الياباني
انضم مدافع برشلونة السابق "توماس فيرمايلين" بصفة رسمية لصفوف فريق فيسيل كوبي الياباني حتى عام 2021، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع البلاوجرانا.
بذلك ينضم فيرمايلين إلى قائمة لاعبي العملاق الكتالوني الذين يمثلوا هذا النادي حالياً وهم إنيستا، سامبر وديفيد فيا وهو ما شجع لاعب آرسنال السابق على قبول العرض بالطبع.
فيورنتينا يزاحم على ضم البرازيلي رافينيا
انضم فيورنتينا لقائمة الأندية المهتمة بضم البرازيلي رافينيا بعد أن قدم أداءاً طيباً في تحضيرات برشلونة للموسم المقبل، مما شجع البعض على الاهتمام بخدماته.
أشارت مصادر موندو ديبورتيفو أن الفيولا يزاحم فالنسيا على الحصول على توقيعه، خاصةً بعد المستوى الذي ظهر به ضد تشيلسي في كأس راكوتين.
إدارة برشلونة تحدد السعر المطلوب لبيع كوتينيو
حددت إدارة برشلونة المبلغ المطلوب من أجل التفريط في البرازيلي كوتينيو، الذي يسعى للرحيل عن الفريق بعد أن فشل في إثبات نفسه منذ انضمامه مما شكل المزيد من الضغوطات عليه.
أشارت مصادر موندوو ديبورتيفو أن المبلغ المطلوب من قبل البلاوجرانا لبيع لاعب ليفربول السابق هو 120 مليون يورو، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بضمه.
برشلونة يستمر في مفاوضاته مع بتيس لضم فيربو
واصل برشلونة مفاوضاته مع ريال بتيس من أجل ضم فيربو، لدعم مركز الظهير الأيسر الذي لا توجد به أي منافسة بسبب الاعتماد على جوردي آلبا فقط طيلة الفترة الماضية.
أشارت مصادر صحيفة سبورت أن الخلاف بين الناديين هو 10 مليون يورو، حيث يسعى العملاق الكتالوني لإغلاق الصفقة بحوالي 20 مليون يورو، في حين أن الفريق الأندلسي يسعى للحصول على 30 مليون يورو.
برشلونة يطالب نيمار بالتمرد لتسهيل انتقاله
برشلونة يطالب نيمار بالتمرد لضمه
طالب نادي برشلونة نجمه السابق "نيمار" بالتمرد على ناديه الحالي باريس سان جيرمان وذلك من أجل تسهيل عودته إلى كامب نو مجدداً في سوق الانتقالات الحالي.
أشارت مصادر صحيفة سبورت أن العملاق الكتالوني طالبوا نيمار بعدم المشاركة في الجولة الآسيوية من أجل تخفيض سعره ولجعل انتقاله أكثر سهولة.
دورتموند يفاوض برشلونة لضم البرازيلي مالكوم
دخل بروسيا دورتموند في مفاوضات مع برشلونة من أجل ضم البرازيلي مالكوم، الذي لم يستطع إثبات نفسه مع البلاوجرانا مما جعله يفكر في الرحيل للحصول على دقائق أكبر.
طبقاً لمصادر النسخة الإنجليزية من موقع جول فإن الفريق الألماني سيقدم عرضاً قيمته 42 مليون يورو من أجل ضم جناح بوردو السابق، ومن المتوقع توصل الطرفان لإتفاق قريباً.
عودة نيمار إلى برشلونة مجدداً عملية معقدة
عودة نيمار لبرشلونة ليست سهلة
على الرغم أن نية كل الأطراف واضحة ولكن هذا ليس كافي من أجل تسهيل عودة نيمار مرة آخرى إلى صفوف برشلونة في سوق الانتقالات الحالي، حسبما أشارت أخر التقارير.
أكدت مصادر"إيه إس بي إن" أن الصفقة معقدة لأن برشلونة يريد شراء اللاعب بسعر معقول وعن طريق المقايضة، ويخشى من أن يتسبب كلا من يوفنتوس وريال مدريد في فتح مزايدة على اللاعب.
برشلونة يقترب من ضم جونيور فيربو من بتيس
اقترب برشلونة من ضم جونيور فيربو ظهير أيسر ريال بتيس، بعد أن تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب في الساعات الأخيرة حسبما ذكرت مصادر سكاي سبورتس.
عرض البلاوجرانا 27 مليون يورو للنادي الأندلسي من أجل ضم فيربو ودعم الجهة اليسرى التي لا يتواجد بها سوى آلبا حالياً، ومن المتوقع قبول العرض وانضمام اللاعب قريباً.
باريس يحدد المطلوب لبيع نيمار إلى برشلونة
باريس يحدد مطالبه لبيع نيمار
حدد باريس سان جيرمان مطالبه لبيع نيمار إلى برشلونة، خاصةً وأن النجم البرازيلي أبدى رغبته بالعودة إلى كامب نو مجدداً في سوق الانتقالات الحالي، وبدأت المفاوضات بين الطرفين منذ فترة.
أشارت مصادر صحيفة ليكيب أن الفريق الفرنسي اشترط رفع السعر المعروض من قبل البلاوجرانا وإدخال كوتينيو وليس راكيتيتش في الصفقة.
برشلونة يخوض مفاوضات ضم جونيور فيربو لاعب ريال بيتيس
وفقاً لتقارير خاصة بصحيفة "Diario Sport" فأن الفريق الكتالوني يجري محادثاته مع فريق ريال بيتيس لضم الظهير الأيسر جونيور فيربو.
وأضافت الصحيفة أن نادي برشلونة وضع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً كهدف أساسي في سوق الانتقالات الحالي، ولكن لن تتم الصفقة حتى يعود الفريق البيتيسي من معسكره في المكسيك.
ساهم اللاعب الإسباني في ثلاث أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 24 مباراة خاضها مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني الموسم الماضي.
برشلونة يرفض عرضاً إنجليزياً لبيع سيميدو
يرفض العملاق الكتالوني التفريط في البرتغالي سيميدو هذا الصيف، ويصر أن ظهيره الأيمن لن يرحل إلى أي فريق في سوق الانتقالات الحالي بأي ثمن وتحت أي ظرف من الظروف.
أشارت مصادر "راديو كات" أن برشلونة رفضوا عرضاً من إحدى الأندية الإنجليزية بأكثر 30 مليون يورو بسبب عدم نية العملاق الكتالوني للتفريط في اللاعب.
إيفرتون من أكثر الفرق المهتمة بالتعاقد مع مالكوم
أفادت صحيفة "El Desmarque"أن انضمام أنطوان جريزمان إلى برشلونة وأستمرار إدارة الفريق الكتالوني في مفاوضاتها من أجل نيمار، تُعد مؤشر من النادي للتخلي عن البرازيلي مالكوم البالغ من العمر 22 عاماً.
ويُعد كلً من روما وإيفرتون من أكثر الفرق التي كانت مهتمة بالتعاقد مع اللاعب قبل انتقاله إلى البلاوجرانا في الصيف الماضي.
وبحسب ما صرحت به الصحيفة أن نادي إيفرتون يستعد لتقديم عرض بقيمة 35 مليون يورو مقابل ضم اللاعب، ولكن قد يحتاجون إلى رفع هذه القيمة إذا كان فريق برشلونة غير مستعد لتحمل الخسارة حيث خرج من خزينة النادي الكتالوني 41 مليون يورو لضم اللاعب قبل عام واحد فقط من الآن.
ديمبيلي يرفض الرحيل عن برشلونة هذا الصيف
يرفض الفرنسي عثماني ديمبيلي الرحيل عن صفوف برشلونة هذا الصيف، خاصةً مع وجود بعض التقارير التي تفيد بأن اللاعب قد تتم مبادلته مع نيمار من أجل تسهيل عودة البرازيلي لكامب نو.
أشارت مصادر موندو ديبورتيفو أن ديمبيلي سيرفض مغادرة البلاوجرانا لأنه يعيش حلمه الذي تحقق بعد أن تمرد على بروسيا دورتموند، لذا لن يقبل بالرحيل عن العملاق الكتالوني في الوقت الراهن.
ميلان مهتم باستعارة المدافع توديبو
يرغب ميلان الإيطالي بالتعاقد مع توديبو مدافع برشلونة وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، إذا ما كان اللاعب خارج حسابات فالفيردي للموسم المقبل في وجود لونجليه، بيكيه ومع بقاء أومتيتي.
أشارت مصادر فرانس فوتبول أن الروسونيري يرغبوا بالتعاقد مع المدافع الفرنسي على سبيل الإعارة، بعد أن أضطروا لدفع مبالغ طائلة لشراء كوريا من أتلتيكو مدريد، لذا فالإعارة هي الخيار الأمثل لهم في الوقت الراهن.
عرض البرازيلي مالكوم على روما
يبحث البرازيلي روما عن طوق النجاة بعد أن أصبحت دقائقه مع برشلونة معدودة، وأصبح من أبرز المرشحين للرحيل عن صفوف العملاق الكتالوني في سوق الانتقالات الحالي.
أشارت مصادر صحيفة سبورت أن وكيل أعمال مالكوم قام بعرض موكله على روما، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لهم لولا تدخل البلاوجرانا في الصفقة في الثواني الأخيرة، لعل وعسى يجد اللاعب نفسه مجدداً.
فيربو ينتظر عرض رسمي من برشلونة
ينتظر جونيور فيربو عرض رسمي من برشلونة من أجل الانضمام لصفوف العملاق الكتالوني في سوق الانتقالات الحالي، ولازالت المفاوضات بين الطرفين جارية دون التوصل لإتفاق.
أشارت مصادر "موندو ديبورتيفو" أن فيربو سينضم لمعسكر بتيس في المكسيك وهو يأمل بنجاح المناقشات مع البلاوجرانا من أجل أن يلتحق بتحضيرات الموسم الجديد.
برشلونة يستفسر عن نبيل فقير
استفسر برشلونة عن الفرنسي "نبيل فقير" لاعب ليون الفرنسي في الساعات الماضية، تمهيداً لمنافسة ريال بتيس على ضم اللاعب المطلوب بقوة من طرف الفريق الأندلسي.
أشارت مصادر راديو مونتي كارلو بأن أبيدال تحدث مع فقير يوم أمس حول إمكانية انضمامه للبلاوجرانا، في تحرك مفاجئ من العملاق الكتالوني نحو اللاعب.
برشلونة يقترب من ضم مويس كين
اقترب برشلونة من التعاقد مع مويس كين مهاجم يوفنتوس الإيطالي، حسبما أشارت أخر التقارير الإسبانية التي توقعت قرب إتمام الصفقة التي ظهرت بشكل مفاجئ.
أشارت مصادر موندو ديبورتيفو أن انضمام كين للبلاوجرانا سيكون ضمن إطار عملية مشتركة مع إشبيلية، حيث سيتم إعارة اللاعب للفريق الأندلسي بعد أن يتم شراءه بحوالي 30 مليون يورو.
برشلونة ينضم لقائمة المهتمين بضم موهبة باير ليفركوزن
انضم برشلونة إلى قائمة الأندية المهتمة بخدمات "هافرتز" موهبة ليفركوزن، والذي قدم موسماً رائعاً في الدوري الألماني مع فريقه على الرغم من صغر سنه مما لفت أنظار عدة أندية.
أشارت مصادر "موندو ديبورتيفو" أن البلاوجرانا يراقب تطور اللاعب الذي تمكن من تسجيل 24 هدفاً في 88 مباراة لعبها مع ليفركوزن على الرغم أنه يبلغ من العمر 20 عاماً فقط.
نيمار يضع باريس سان جيرمان في موقف محرج
نيمار يحرج ناديه من أجل برشلونة
يحاول نيمار وضع ناديه باريس سان جيرمان في موقف محرج، من أجل إجبارهم على تقبل فكرة رغبته الجامحة بالعودة لبرشلونة مرة آخرى هذا الصيف خاصةً وأن الصفقة معقدة بعض الشئ.
طبقاً لمصادر سبورت فأن نيمار أحبط كل محاولات باريس لخلق مزاد حول بيعه وأرسل لهم رسالة مفادها أنه يريد الانضمام لبرشلونة فقط، لوضع المزيد من الضغط على ناديه.
برشلونة يركز على ضم آلابا ظهير أيسر بايرن ميونخ
حول برشلونة تركيزه في دعم المركز الأيسر إلى ديفيد آلابا ظهير بايرن ميونخ، على الرغم أن الصفقة معقدة ولكن العملاق الكتالوني يرغب بضم اللاعب النمساوي.
طبقاً لمصادر إيه إس بي إن فأن إحد مسئولي البلاوجرانا أخبرهم بأن اللاعب يريد الانتقال إلى برشلونة، وأن الصفقة رغم صعوبتها ولكنها ليست مستحيلة.
برشلونة يقدم عرض رسمي لضم نيمار من باريس سان جيرمان
برشلونة يبدأ تحركاته لإعادة نيمار
بدأ برشلونة تحركاته الرسمية من أجل التعاقد مع نيمار مجدداً لاستغلال رغبة اللاعب بترك باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، والعودة إلى كامب نو مجدداً.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فإن البلاوجرانا تقدموا بعرض رسمي عبارة عن 100 مليون يورو بالإضافة إلى لاعبين آخرين، من المرجح أن يكون البرازيلي كوتينيو إحداهما.
رسمياً.. كوكوريلا إلى خيتافي على سبيل الإعارة
أعلن الموقع الرسمي لبرشلونة عن انضمام الظهير الأيسر "كوكوريلا" إلى صفوف خيتافي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد أيام قليلة من تفعيل خيار إعادة شراءه.
كان العملاق الكتالوني قد قرر إعادة شراء كوكوريلا من إيبار، ولكن أًعير إلى خيتافي مع وجود خيار بشرائه نهائياً مقابل 6 مليون يورو.
تقارير: ديمبيلي هو مفتاح عودة نيمار إلى برشلونة مرة آخرى
يملك برشلونة العديد من الحلول من أجل إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار، إحداها هو الفرنسي عثماني ديمبيلي الذي قد يستفيد منه العملاق الكتالوني في عملية إعادة البرازيلي.
أشارت تقارير صحيفة ماركا بأن البلاوجرانا عليهم بيع ديمبيلي إلى بايرن ميونخ بسعر كبير من أجل تمويل صفقة نيمار، وأن هذا هو الحل لاستعادة اللاعب مرة آخرى.
عودة برشلونة إلى نيمار هذا الصيف واردة
نيمار قد يعود مجدداً للبارسا
على الرغم من كل الملابسات التي تحيط بالبرازيلي نيمار الذي يرغب بالعودة إلى برشلونة مجدداً، ولكن هناك تفاؤل في مصادر الإعلام الفرنسية بإتمام الصفقة هذا الصيف.
أشارت مصادر "لو باريسيان" بأن عودة اللاعب إلى كامب نو مرة آخرى واردة على الرغم أن العلاقة بين الطرفين ليست جيدة، وأن كوتينيو قد يتم إدراجه في الصفقة.
خيتافي يقترب من التعاقد مع كوكوريلا
اقترب فريق خيتافي من التعاقد مع كوكوريلا، بعد أيام قليلة من تفعيل برشلونة لخيار إعادة شراء الظهير الأيسر من إيبار، وذلك طبقاً لأخر التقارير الصادرة من إسبانيا.
أشارت مصادر "أوندا سيرا" بأن اللاعب سيصل إلى مدريد غداً من أجل إتمام انتقاله إلى خيتافي، كما أن هناك عرض له من خارج الدوري الإسباني أيضاً.
مالكوم يخبر إدارة برشلونة برغبته بالرحيل عن الفريق
أخبر البرازيلي مالكوم عن طريق وكيل أعماله إدارة برشلونة برغبته في مغادرة الفريق هذا الصيف، من أجل الحصول على دقائق للعب في أي مكان آخر بعد أن تم تهميشه من قبل فالفيردي.
أشارت مصادر "راديو كات" أن اللاعب مصمم على الرحيل، ولكن مسئولي البلاوجرانا لن يفرطوا فيه بأقل من 60 مليون يورو، مع وجود اهتمام من طرف آرسنال.
برشلونة يبدأ مفاوضاته مع ريال بتيس لضم فيربو
بدأت المفاوضات بين برشلونة وريال بتيس من أجل "جونيور فيربو" الظهير الأيسر للفريق الأندلسي، حيث يسعى العملاق الكتالوني لتدعيم هذا المركز الذي يشغله جوردي آلبا فقط في الآونة الحالية.
أشارت مصادر صحيفة "ماركا" بأن المناقشات بين الطرفين بدأت، وطبقاً لتقارير آخرى فأن بتيس يريد الحصول على مبلغ 25 مليون يورو من أجل بيع اللاعب.
فالنسيا يجدد اهتمامه بضم البرازيلي رافينيا
جدد فالنسيا اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، ولكن يأمل أن يقوم الفريق الكتالوني بتخفيض مطالبه المادية من أجل تسهيل خروجه من الفريق في سوق الانتقالات الحالي.
أشارت مصادر صحيفة "سبورت" أن الخفافيش يريدوا دفع مبلغ يقل عن 15 مليون يورو من أجل تقديم عرض رسمي لضم اللاعب، خاصةً وأنه يتبقى في عقده سنة واحدة.
برشلونة يبدأ مفاوضاته مع باريس سان جيرمان لضم نيمار
برشلونة يبدأ مهمة إعادة نيمار
بدأ برشلونة مفاوضاته مع باريس سان جيرمان من أجل إعادة نيمار إلى صفوف كامب نو مرة آخرى، بعد أن أفصح اللاعب من قبل أن رغبته هي ترك الفريق الفرنسي هذا الصيف.
أشارت مصادر "راديو كات" أن بارتوميو هو من يقود المفاوضات بنفسه، أن العملاق الكتالوني يريد مبادلته ببعض اللاعبين في حين أن باريس يريد المال فقط.
صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة تتعقد
نيمار لن يعود لبرشلونة بسهولة
أشارت أخر التقارير الفرنسية بأن صفقة نيمار إلى برشلونة تتعقد، بسبب مطالب باريس سان جيرمان المادية من أجل التفريط في البرازيلي وخاصةً بعد تعاقد العملاق الكتالوني مع جريزمان.
بحسب تقارير صحيفة "ليكيب" فأن المدير الرياضي لباريس أخبر نيمار بأن الصفقة معقدة بسبب الوضع الاقتصادي للبلاوجرانا، وهو ما قد يعطل عودة البرازيلي إلى كامب نو مرة آخرى.
برشلونة يراقب "فيربو" ظهير أيسر ريال بتيس
يسعى برشلونة جدياً لضم بديل للإسباني "خوردي ألبا" بسبب عدم امتلاك الفريق الكتالوني لظهير أيسر احتياطي، ويعتبر فيربو من أبرز المرشحين للانضمام ومنافسة ألبا على هذا المركز.
أشارت مصادر راديو "راك 1" أن ظهير ريال بتيس هو المفضل للتوقيع لبرشلونة، خاصةً وأن قيمة كسر عقده 40 مليون يورو، وبحسب بعض التقارير فأن الفريق الأندلسي اقترب من ضم بديل له.
جالاطة سراي مهتم بالتوقيع مع أردا توران
أبدى فريق جالاطة سراي التركي اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع "أردا توران" لاعب برشلونة والذي بات خارج حسابات المدرب فالفيردي تماماً، لذا من المتوقع رحيله في سوق الانتقالات الحالي.
أشارت مصادر موندو ديبورتيفو أن صاحب الـ32 عاماً لم يعد مرحباً به من قبل البلاوجرانا، بعد أن تمت إعارته الموسم الماضي إلى فريق باشاك شهير حتى عام 2021.
برشلونة يستهدف التحرك لنيمار بعد ضم جريزمان
البارسا يستعد لضم النجم البرازيلي
أعلن برشلونة رسمياً عن التعاقد مع جريزمان منذ أيام قليلة ولكنه لن يكتفي بالنجم الفرنسي، حيث سيبدأ فوراً تحركاته واتصالاته من أجل إعادة نيمار مرة آخرى إلى كامب نو.
أشارت مصادر ردايو "راك 1" بأن نيمار هو التالي بعد جريزمان، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات الرسمية مع باريس سان جيرمان في القريب العاجل.
وكيل أعماله: برشلونة يكذب بخصوص مستقبل كوتينيو
لم يبدِ كيا جواربشيان وكيل أعمال كوتينيو رضاه عن الطريقة التي تتعامل بها إدارة برشلونة مع مستقبل اللاعب البرازيلي بسبب تناقض تصريحات مسئولي الفريق مع أفعالهم.
صرح كيا بأن بارتوميو وبيب سيجورا أخبروه أن كوتينيو ليس للبيع ولكنه علم أيضاً أن أندريه كوري يحاول إدخاله في صفقة نيمار مع باريس سان جيرمان وهو ما أثار استياءه بشدة.
ديمبيلي يرفض اهتمام بايرن ميونخ بضمه
رفض الفرنسي ديمبيلي فرصة العودة للدوري الألماني مجدداً من بوابة بايرن ميونخ، بعد أن أشارت أخر التقارير إلى أنه غير مهتم أبداً للعب للبافاري الذي يسعى لتعويض اعتزال روبين ورحيل ريبيري هذا الصيف.
أكدت تقارير صحيفة "بيلد" أن ديمبيلي لا يرغب باللعب لبايرن حتى وإن انتقل نيمار إلى صفوف برشلونة وتضائلت فرصه في اللعب مع العملاق الكتالوني.
رسمياً.. برشلونة يعلن التعاقد مع جريزمان بعد دفع الشرط الجزائي
أخيراً مسلسل برشلونة وجريزمان ينتهي نهاية سعييدة
أعلن برشلونة رسمياً عن التعاقد مع الفرنسي جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد السابق بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تقدر بحوالي 120 مليون يورو.
انضم جريزمان للعملاق الكتالوني في عقد مدته خمس سنوات وبشرط جزائي جديد قيمته 800 مليون يورو، من المنتظر أن يتم تقديمه رسمياً يوم الأحد المقبل بدون جماهير.
تقارير: برشلونة سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان غداً
برشلونة على وشك ضم جريزمان
أشارت الكثير من التقارير بأن يوم غد الجمعة هو الموعد المنتظر الذي سيدفع فيه برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان من أجل ضم اللاعب الفرنسي وحسم الجدل هو مستقبله.
أكدت تقارير سكاي سبورتس أن برشلونة قام بالفعل بدفع المبلغ المطلوب من أجل التعاقد مع نجم الروخيبلانكوس.
ريفالدو يرغب في عودة نيمار إلى برشلونة
صرح الأسطورة الرازيلية ريفالدو بإنه يريد عودة نيمار إلى صفوف برشلونة.
تم ربط اللاعب بالبالغ من العمر 27 عاماً ارتباطاً كبيراً بالخروج من بوابة باريس سان جيرمان في الميركاتو الحالي.
فشل نيمار في تقديم تقرير جيد في اليوم الأول من تحضيرات الفريق الباريسي قبل بدء الموسم، ويُقال أن إدارة الفريق يفكرون من جديد في انتقاله.
فيدال ينفي شائعات رحيله عن برشلونة
نفى التشيلي "أرتورو فيدال" شائعات رحيله عن صفوف برشلونة في صيف الانتقالات الحالي إلى الإنتر، مشدداً على رغبته بالبقاء مع الفريق حتى نهاية عقده على أقل تقدير.
صرح فيدال قائلاً: الإنتر؟ الأن أُفكر في عطلتي، ومستقبلي في برشلونة، لدي عقد مع النادي لمدة عامين.
برشلونة ينهي استعداداته لتقديم جريزمان
برشلونة واثق من ضم الفرنسي
يثق برشلونة في حل أزمة جريزمان مع أتلتيكو مدريد وضم اللاعب هذا الأسبوع بعد دفع قيمة الشرط الجزائي الذي يقدر بقيمة 120 مليون يورو ويمكن تفعيله منذ بداية شهر يوليو الحالي.
أشارت مصادر برنامج "الشيرينجيتو" أن العملاق الكتالوني انتهى من تجهيزاته لتقديم جريزمان رسمياً يوم السبت المٌقبل بعد أن قرر دفع الشرط الجزائي.
برشلونة يسعى لضم فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد
يُخطط برشلونة لضم المدافع السويدي فيكتور ليندلوف لاعب مانشستر يونايتد بعد أن أضطر النادي الكتالوني إلى تغيير أهدافة خاصة بعد إبتعاد صفقة ماتيس دي ليخت من إيديهم بشكل كبير.
وقد صرحت صحيفة إل موندو ديبورتيفو أن البلاوجرانا أصبحوا مهتمين بالمدافع السويدي ويأملون في بدء التفاوض في خلال أسبوع.
فيكتور ليندلوف الذي أصبح الخيار الأول لمانشستر يونايتد في الموسم الماضي قد أنضم إلى الشياطين الحُمر في 2017 قادماً من بنفيكا مقابل 31 مليون جينة إسترليني.
برشلونة يأمل في ضم يانيس هاجي أبن لاعبهم القديم جورجي هاجي
وفقاً لما نشرتة صحيفة "AS" الإسبانية فإن إدارة برشلونة مهتمة باللاعب يانيس هاجي لاعب خط وسط نادي نادي فيتورول كونستانتا الروماني.
فالشاب البالغ من العمر 20 عاماً هو أبن جورجي هاجي الذي لعب في الكامب نو بين عامي 1994 و 1996، وتُخطط إدارة البلاوجرانا لإستقطاب اللاعب ومن ثم إعارته إلى بلد الوليد للموسم المقبل بمجرد الإنتهاء من الصفقة.
باريس سان جيرمان يحدد مطالبه من أجل التفريط في نيمار
باريس يضع شروطه لبيع البرازيلي
حدد باريس سان جيرمان متطلباته من أجل بيع البرازيلي الذي أعلن التمرد ورفض العودة إلى صفوف النادي الفرنسي لخوض تحضيرات الموسم الجديد.
أشارت مصادر "إيه إس بي إن" أن البي إس جي يشترط الحصول على 150 مليون يورو بالإضافة للاعب سيميدو من أجل بيع البرازيلي، ولكن البارسا لا يريد التفريط في البرتغالي.
أتلتيكو مدريد متمسك بموقفه ضد جريزمان
أتلتيكو يرفض التفاوض مع برشلونة
أعلن أتلتيكو مدريد عن تمسكه بموقفه ضد جريزمان، بعد تصريحات باروتوميو الأخيرة والتي رأى فيها الروخيبلانكوس قلة احترام من اللاعب للنادي والجماهير.
أشارت مصادر صحيفة ماركا أن الأتليتي متمسك بموقفه بعدم التفاوض مع برشلونة مما سيتعين على برشلونة دفع قيمة الشرط الجزائي دفعة واحدة وليس على أقساط.
نيمار يبدأ تمرده من أجل العودة لبرشلونة مرة آخرى
نيمار يحاول الضغط على إدارة باريس للعودة للبارسا
بدأ نيمار تمرده على إدارة باريس سان جيرمان من أجل العودة مرة آخرى إلى صفوف برشلونة هذا الصيف كما يتمنى اللاعب، ورفض العودة لتحضيرات الفريق استعداداً للموسم الجديد.
أكد الفريق الفرنسي في بيان رسمي أن نيمار لم يحضر في الموعد المحدد ولذلك سيتم إتخاذ بعض الإجراءات التأديبية ضده، وطبقاً لمصادر جلوبو سبورت فإن نيمار بعث برسالة مفادها أنه لا يريد العودة للنادي مرة آخرى.
إيفرتون يرغب بضم لاعب آخر من برشلونة
يبدو أن اهتمام إيفرتون بلاعبي برشلونة لن يتوقف أبداً، حتى بعد أن تعاقد التوفيز مع ثلاثة لاعبين من الفريق الكتالوني في الموسم الماضي وهم جوميش، دينيه ومينا.
أبرزت صحيفة سبورت اهتمام أزرق الميرسيسايد بلاعب آخر من البلوجرانا وهو مالكوم، مع سعي النادي الإنجليزي لدفع 35 مليون يورو من أجل التعاقد معه بصفة نهائية.
برشلونة لن يفرط في عثماني ديمبيلي هذا الصيف
قرر برشلونة الإبقاء على الفرنسي عثماني ديمبيلي بين صفوفه هذا الموسم، في رسالة قوية لأبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه وهي بايرن ميونخ، ليفربول وباريس سان جيرمان.
أشارت مصادر كادينا سير إلى أن العملاق الكتالوني سيوفر مُعد بدني للاعب وما هو يظهر رغبة النادي باستمرار اللاعب، خاصةً بعد تصريحات باروتوميو بأنه يرى أن الفرنسي أفضل من نيمار.
سانت إتيان يرغب في التعاقد مع مالكوم على سبيل الإعارة
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Sport 24" بأن نادي سانت إتيان الفرنسي يتواصل مع برشلونة لضم الجناح البرازيلي مالكوم على سبيل الإعارة.
وكان الفريق الفرنسي قد ضم سيرجي بالينسيا في الأسبوع الماضي من البلاوجرانا على سبيل الإعارة، وقد تم حينها مناقشة إمكانية ضم الجناح البرازيلي.
وكان قد سجل مالكوم صاحب الـ22 عاماً هدفاً وحيداً بينما صنع هدفين في 15 مباراة خاضها مع الفريق الكتالوني في الموسم الماضي من الدوري الإسباني.
برشلونة يفكر في فيليبي لويس لدعم مركز الظهير الأيسر
لا يبحث برشلونة عن ضم بعض اللاعبين في خط الهجوم فحسب مثل نيمار وجريزمان، ولكنه لازال مهتماً بتدعيم الدفاع أيضاً وتحديداً مركز الظهير الأيسر.
يرغب البارسا في إيجاد بديل لخوردي آلبا، وبحسب صحيفة آس فأنه ينظر إلى فيليبي لويس لاعب أتلتيكو مدريد كإحدى الخيارات.
برشلونة يقرر تفعيل الشرط الجزائي في عقد جريزمان
برشلونة يتحرك بخطوات حاسمة لضم الفرنسي
قرر برشلونة تفعيل الشرط الجزائي في عقد جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد لينضم إلى صفوف الفريق في أقرب وقت، لينضم للجولة التحضيرية استعداداً للموسم المُقبل.
أشارت مصادر صحيفة آس أن ممثلو جريزمان قرروا إيداع شيك بمبلغ 120 مليون يورو -قيمة الشرط الجزائي- في مقر الليجا يوم غد الإثنين أو الثلاثاء كأقصى حد، على أن يتم تقديم اللاعب يوم الجمعة.
أزمة كبيرة في أتلتيكو مدريد بسبب تطلعات جريزمان في الانتقال لبرشلونة
أنطوان جريزمان يغيب عن تدريبات الفريق
أفادت صحيفة "L'Equipe" الإسبانية أن اللاعب أنطوان جريزمان يتجاهل قرارات أتلتيكو مدريد وسيغيب عن تدريبات النادي التحضيرية في إستعداداتهم للموسم المُقبل.
تستمر هذه الأزمة بعد أن أوشك اللاعب على الانتقال إلى صفوف برشلونة والتي لم تتم حتى الآن بسبب بعض الشروط التي يتمسك بها الروخي بلانكوس، والذي أصدروا فيه بيانا شبهوا فيه عن أن ما يحدث من البلاوجرانا واللاعب هو طعن في حقوق النادي.
وطالب أتلتيكو مدريد اللاعب بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والالتزام مع الفريق في تدريباتهم قبل الموسم، لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً ليس لديه أي خطط للقيام بذلك لأنه يتمسك بفكرة انتقاله إلى الكامب نو.
داني آلفيش يتمنى العودة مجدداً لبرشلونة
يمني الأسطورة "داني آلفيش" النفس بالعودة مجدداً لصفوف برشلونة هذا الصيف، خاصةً وأن العملاق الكتالوني يبحث عن ضم لاعب جديد في مركزه، بسبب عدم اقتناع فالفيردي بسيميدو.
طبقاً لمصادر جلوبو سبورت فإن آلفيش الذي انتهى عقده مع باريس سان جيرمان لديه عرض من الإنتر ولكنه ينتظر برشلونة.
باريس سان جيرمان يضع كل تركيزه على أومتيتي
من المنتظر أن يركز باريس سان جيرمان كل جهوده في الفترة المقبلة على التعاقد مع الفرنسي أومتيتي مدافع برشلونة، بعد أن خسر صراع ضم الهولندي دي ليخت الذي اقترب كثيراً من يوفنتوس الإيطالي.
أشارت مصادر صحيفة "سبورت" بأن باريس يريد ضم مدافع ليون السابق ويأمل ألا يكون للتعاقد معه أي علاقة ببيع نيمار.
برشلونة سيحاول مجدداً من أجل جريزمان
برشلونة يواصل سعيه خلف الفرنسي
لم ييأس برشلونة من البيان الرسمي لأتلتيكو مدريد الذي كانت لهجته شديدة للغاية وأُتهم فيه جريزمان بعدم احترام الفريق أو جماهيره بسبب إتفاقه المسبق مع البارسا قبل نهاية الموسم الماضي.
طبقاً لمصادر صحيفة ماركا، فأن رئيس البلوجرانا "بارتوميو" سيحاول مجدداً مع إدارة الروخيبلانكوس لإقناعهم بالتخلي عن جريزمان وبيعه هذا الصيف.
تأزم صفقة جريزمان بسبب مؤتمر بارتوميو
رئيس برشلونة يضع جريزمان في مأزق
تسببت تصريحات بارتوميو في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في تأزم موقف أنطوان جريزمان الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف برشلونة بعد أن انخض الشرط الجزائي في عقده منذ بداية شهر يوليو.
أصدر أتلتيكو مدريد بياناً رسمياً يؤكد فيه أن جريزمان كان قد توصل لإتفاق مع برشلونة قبل نهاية الموسم الماضي وهو ما يعد خرقاً للنزاهة وينم عن عدم احترام اللاعب للنادي وجماهيره، لذا تمت مطالبته بالحضور يوم الأحد لبدء الجولة التحضيرية للموسم الجديد للروخيبلانكوس.
جريزمان في إنتظار الإعلان عن انتقاله لصفوف برشلونة رسمياً.
صرح فابريزيو رومانو في تقرير لصحيفة "Sky Sport" أن صفقة أنطوان جريزمان إلى برشلونة هي صفقة منتهية.
وكان لاعب أتلتيكو مدريد موضوع جدل كبير في فترة الانتقالات الحالية، لكن يبدو أن الصفقة تمت بالفعل وفي إنتظار الإعلان عنها فقط.
كونتي مدرب الإنتر يُشيد بفيدال لاعب برشلونة
صرح أنتونيو كونتي مدرب الإنتر في تقرير نشرتة صحيفة "Gazzetta dello Sport" أنه أشاد باللاعب أرتورو فيدال وبأنه أفضل لاعب خط وسط في رأيه، في إشارة لإستهدافة في سوق الانتقالات الحالي.
وسبق للدولي التشيلي اللعب تحت قيادة المدرب كونتي في يوفنتوس، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ ومنها إلى برشلونة فريقه الحالي.
باريس سان جيرمان ينضم للمهتمين بضم مالكوم
انضم باريس سان جيرمان لقائمة الأندية الراغبة بالحصول على خدمات البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة، والذي يعد خارج خطط العملاق الكتالوني للموسم المقبل.
أبرزت صحيفة "لو باريسيان" اهتمام الفريق الفرنسي بضم جناح بوردو السابق وسط صراع مع آرسنال على ضمه، فهل يتم استغلال ذلك في صفقة تبادلية مع نيمار؟
صراع إنجليزي على ضم المدافع الفرنسي "أومتيتي"
ازداد الصراع على ضم الفرنسي "أومتيتي" مدافع برشلونة بعد أن تسربت الأنباء بأن العملاق الكتالوني لا يمانع ببيع اللاعب هذا الصيف من أجل تمويل بعض الصفقات التي يسعى لحسمها في أقرب وقت ممكن.
طبقاً لصحيفة "سبورت" فإن آرسنال ومانشستر يونايتد يخوضان معركة من أجل التعاقد مع اللاعب الذي يقيمه برشلونة بحوالي 60 مليون يورو.
برشلونة لن يمانع ببيع أومتيتي
لن يمانع برشلونة ببيع مدافعه الفرنسي "أومتيتي" هذا الصيف، وذلك من أجل تمويل بعض الصفقات التي يرغب الفريق بالتعاقد معها وأبرزها البرازيلي نيمار.
أشارت مصادر "لي 10 سبورت" الفرنسية أن العملاق الكتالوني يريد تمويل صفقة نجم باريس سان جيرمان ويرغب في الحصول على حوالي 60 مليون يورو على الأقل نظير بيعه.
رافينيا يوافق على الانضمام لفالنسيا
وافق "رافينيا ألكانتارا" لاعب وسط برشلونة على الانتقال لصفوف فالنسيا، ولكن لازالت هناك بعض التفاصيل العالقة من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي بين الطرفين.
بحسب مصادر "كادينا كوبي" فأن رافينيا وافق على عرض الخفافيش في انتظار الضوء الأخضر من مُلاك النادي من أجل التعاقد معه.
برشلونة يعرض مالكوم على آرسنال
يسعى برشلونة للتخلص من اللاعبين الزائدين عن الحاجة من أجل دعم صفقة البرازيلي نيمار وكذلك الفرنسي جريزمان، ويعتبر اللاعب مالكوم أحد المرشحين للرحيل عن الفريق هذا الصيف.
أشارت مصادر صحيفة "سبورت" بأن العملاق الكتالوني قام بعرض مالكوم على إدارة آرسنال، استغلالاً لحاجة الفريق الإنجليزي لضم جناح بأي شكل من الأشكال.
برشلونة يواصل البحث عن صيغة لضم نيمار
برشلونة يحاول إقناع باريس ببيع نيمار
يواصل فريق برشلونة إيجاد الصيغة المناسبة التي من شأنها أن تقنع باريس سان جيرمان بالتخلي عن النجم البرازيلي نيمار الذي عبر عن رغبته بالعودة إلى كامب نو مرة آخرى هذا الصيف.
أشارت مصادر "موندو ديبورتيفو" أن باريس مهتم بضم كوتينيو، راكيتيتش وديمبيلي، وقد يتم استغلال الأمر من أجل إجراء صفقة مبادلة، بالنسبة لديمبيلي فالبارسا يقيمه مثل نيمار لذا إذا حاول البي إس جي ضمه فلن يحصل على أي أموال إضافية.
برشلونة يحسم صفقة الفرنسي جريزمان
برشلونة يضم نجم أتلتيكو مدريد
نجح برشلونة في حسم صفقة الفرنسي "أنطوان جريزمان" لاعب أتلتيكو مدريد، بعد أن قرر تفعيل الشرط الجزائي في عقده والذي يمكن دفعه بعد بداية شهر يوليو الحالي، ولم يتبقَ سوى القليل على الإعلان الرسمي.
أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن الصفقة انتهت وتم الإتفاق بين كل الأطراف، ومن المُنتظر أن يتم الإعلان عنها في هذا الأسبوع.
تقارير: ديمبيلي لن يغادر برشلونة هذا الصيف
لازال برشلونة متردداً بخصوص قراره حول الفرنسي عثماني ديمبيلي وهل سيرحل أم لا، ولكن بحسب التقارير الأخيرة فأن لاعب دورتموند السابق مستمر في كامب نو هذا الصيف على أقل تقدير.
أشارت مصادر "سكاي سبورتس" بأن ديمبيلي لن يغادر على الرغم من بعض التقارير التي أشارت في وقت سابق بأن العملاق الكتالوني لا يمانع برحيله إن وجد عرض مناسب.
مالكوم قد يكون ضحية قدوم نيمار
سيضطر برشلونة لبيع بعض اللاعبين من أجل تمويل صفقة البرازيلي نيمار، الذي يرغب بالعودة إلى كامب نو مجدداً وأوصل هذه الرغبة إلى مسئولي الفريق الذين يعملون على ذلك بالفعل.
طبقاً لمصادر صحيفة "سبورت" فإن قدوم نيمار سيجعل برحيل البرازيلي الآخر "مالكوم" ولكن بشرط وصول عرض مقبول إلى مكاتب النادي.
برشلونة يقترب من الإعلان عن ضم جريزمان
النجم الفرنسي يقترب من كامب نو
اقترب نادي برشلونة من الإعلان رسمياً عن التعاقد مع أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، خاصةً وأنه مع بداية شهر يوليو يمكن تفعيل الشرط الجزائي في عقده والذي يساوي 120 مليون يورو.
ذكرت مصادر صحيفة ليكيب أن العملاق الكتالوني سيعلن عن الصفقة في غضون أسبوع على الأكثر، بمجرد أن يقوم أتلتيكو بضم جواو فيلكس بنفس السعر تقريباً.
في ظل تعاقد أتلتيكو مدريد مع جواو فيليكس تقترب صفقة جريزمان
أفادت صحيفة "ESPN" أن مفاوضات برشلونة وأتلتيكو مدريد على اللاعب أنطوان جريزمان مازالت مستمرة ومن الأكيد بأنها ستتم، خاصة وأن الرخي بلانكوس قد دخلوا بالفعل في صفقة مع اللاعب جواو فيليكس بقيمة 126 يورو، وينتظر الفريق لتلقي الأموال من الصفقات المُباعة لشراء اللاعب.
وأضافت الصحيفة أن صفقة جريزمان ستكلف خزينة البلاوجرانا 120 مليون يورو، وهو ما سيساعد الروخي بلانكوس في الإنتهاء من ضم النجم البرتغالي.
برشلونة لا يمانع ببيع الفرنسي ديمبيلي
برشلونة قد يبيع النجم الفرنسي
يبدو أن برشلونة لا يمانع ببيع اللاعب الفرنسي "عثماني ديمبيلي" ولكن بشرط أن يكون العرض مغرياً للتخلي عنه بعد ضمه بمبلغ كبير من بروسيا درتموند.
بحسب مصادر راديو "راك" فإن البلوجرانا على علم باهتمام بايرن ميونخ لضم ديمبيلي، ومستعدين لسماع أي عروض رسمية للاعب، خاصةً مع سعي البافاري لتعويض نهاية حقبة روبين وريبيري.
رسمياً.. ماتيو موراي يوقع لبروسيا دورتموند
انضم لاعب البارسا بي "ماتيو موراي" الذي يلعب كظهير أيمن إلى بروسيا دورتموند الألماني وذلك بعد انتهاء عقده في صفقة انتقال حر.
انضم موراي للفريق الألماني بعقد مدته خمس سنوات، بعد أن تألق مع رديف برشلونة وقدم مستويات رائعة طيلة الفترة الماضية، مما جذب انتباه بعض الأندية الكبيرة قبل أن ينتهي المطاف به مع دورتموند.
تسعى إدارة برشلونة لوضع سيميدو ضمن صفقة جريزمان
أفادت بعض التقارير الخاصة بـ"Ara" أنه من المقرر في الأيام المُقبلة أن يُعلن رسمياً عن انتقال أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد إلى برشلونة في صفقة تصل إلى 120 مليون يورو.
وأضاف تقرير في صحيفة "Catalonian" أن إدارة البلاوجرانا لا تتوقع أي تعقيدات في الصفقة، وتُعد العقبة الوحيدة هي ما إذا كان اللاعب سيتم انتقاله بصفقة نقدية فقط أو ما إذا كان اللاعب نيلسون سيميدو سيكون ضمن صفقة تبادليه مع الروخي بلانكوس، وبحسب التقارير فإن هذه المسألة لن تمنع الفريق الكتالوني من الإعلان عن لاعبهم الجديد بحلول يوم الأربعاء القادم.
خفايير تيباس يأمل ألا يتم برشلونة صفقة نيمار
أفادت بعض التقارير أن خفايير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية لكرة القدم قد صرح بأنه يأمل ألا يوقع برشلونة مع نيمار في سوق الانتقالات الحالية.
كما انتقد شخصية اللاعب البرازيلي قائلاً أنه يعتقد أن اللاعب ليس إضافة إيجابية إلى الدوري الإسباني، وأشار إلى تصرفات اللاعب داخل وخارج الملعب التي دائما ما تُثير الجدل.
رسمياً.. دينيس سواريز ينضم لسيلتا فيجو
انضم دينيس سواريز بصفة رسمية لصفوف سيلتا فيجو، حسبما أعلن الموقع الرسمي لبرشلونة، ليعود اللاعب إلى النادي الذي بدأ مسيرته معهم.
انتقل سواريز لسيلتا مقابل 13 مليون يورو بالإضافة إلى 3 مليون كمتغيرات، وكان اللاعب قد فضل عرض سيلتا على حساب فالنسيا الذي كان مهتماً بشدة لضمه.
مانشستر يونايتد يرفض التخلي عن مطاردة جريزمان
أفادت بعض الصحف الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يحاول مرة آخرى للتواصل مع اللاعب أنطوان جريزمان بالانضمام إلى الريد ديفيلز، مع علمهم بأن اللاعب بالفعل قد مضى عقد لمدة 5 سنوات مع برشلونة في صفقة تبلغ قيمتها 107 مليون جنية إسترليني، وأن اللاعب سينتقل رسمياً إلى البلاوجرانا في 1 يوليو القادم.
وعبرت صحيفة "the Sun" قائلة بأن الشياطين الحُمر يرفضون التخلي عن مطاردة الفرنسي الدولي، وأن مانشستر يونايتد يحاول إقناع جريزمان بأن نيمار هو الهدف البارز لبرشلونة هذا الصيف، والذي من الممكن أن يُرغم البلاوجرانا للتخلي عن اللاعب الفرنسي في أي وقت من أجل مهاجم باريس سان جيرمان.
فالفيردي يُفكر في ضم ريكاردو رودريجيز الظهير الأيسر لميلان
أفادت بعض التقارير أن برشلونة يرغب في التعاقد مع الظهير الأيسر ريكاردو رودريجيز لاعب ميلان ليكون داعماً وبديلاً للمركز الذي يلعب فيه جوردي ألبا.
ووفقاً لصحيفة "Diario Sport" برز أسم اللاعب كهدف للمدرب إرنستو فالفيردي في سوق الانتقالات الحالي، خاصة مع استعداد الروسونيري لبيع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في الميركاتو الحالي، وقد ساهم اللاعب الذي أنضم للديافولو من نادي فولفسبورج عام 2017 في صنع 4 أهداف من 41 مباراة في جميع مسابقات الفريق الإيطالي خلال الموسم الماضي 2018-19.
برشلونة يسعى لضم لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر
وفقا لما تمت إذاعته على راديو "La Red" فإن برشلونة يُخطط لشراء الدولي الأرجنتيني لاوتارو خافيير مارتينيز لاعب الإنتر بقيمة 100 مليون جنية إسترليني .
استطاع مهاجم الثعابين أن يسجل هدفاً في مباراة بلاده ضد فنزويلا بربع نهائي كوبا أمريكا، وبحسب ما ورد أن إدارة البلاوجرانا ترى أن مارتينيز خيار أكثر فاعلية من ماورو إيكاردي.
برشلونة لا يستطيع إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار
إدارة باريس لا يقبلون فكرة انتقال اللاعب في الوقت الحاضر
ذكرت صحيفة "Telefoot" بأن باريس سان جيرمان ليس مستعداً لبيع نيمار في سوق الانتقالات الحالي، مما يُعيق محاولات برشلونة المتتالية لضم اللاعب.
وأضافت أن النادي الباريسي بقيادة إدارتة القطريون والتي برئاسة ناصر الخليفي رئيس النادي لا يتقبلون فكرة السماح بخروج اللاعب الذي اشتروه بمقابل 222 مليون يورو من النادي في الميركاتو الحالي.
برشلونة يخسر سباقه في السعي لضم دي ليخت
ماتيس دي ليخت يوقع مع يوفنتوس مُقابل 70 مليون
بحسب ما أفادت به صحيفة "Tuttosport" أن اللاعب ماتيس دي ليخت سيتم إعلان انتقاله رسمياً يوم الاثنين كلاعب في فريق يوفنتوس.
كان هناك صراع كبير بين كلً من برشلونة، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد مع بطل الدوري الإيطالي على ضم قائد أياكس في سوق الانتقالات الحالي، لكن البيانكونيري استطاع أن يُحقق الفوز في السباق بتوقيعه مع اللاعب الهولندي وإتمام الصفقة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.