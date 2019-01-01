باريس يقرر معاقبة رابيو
وقد يرفض بيعه هذا الشهر
قرر فريق باريس سان جيرمان معاقبة لاعبه رابيو على محاولته للضغط على ناديه للرحيل في سوق الانتقالات الحالية بالتدرب مع الرديف.
ويحاول رابيو إرغام ناديه على بيعه في الشهر الحالي مع أخبار عن وجود إتفاق مبدئي بينه وبين برشلونة، ولكن الصفقة مهددة بالفشل في الوقت الراهن.
فيلا أحدث المهاجمين المطلوبين في برشلونة
اسم جديد ينضم للقائمة
يواصل فريق برشلونة البحث العاجل عن مهاجم لضمه في شهر الانتقالات الحالي قبل غلقه بعدة أيام، ويعد المكسيكي فيلا هو أحدث المرشحين.
وبحسب صحيفة سبورت فأن المفاوضات في مراحل متقدمة ولا ينقصها سوى التوصل إلى إتفاق بخصوص صيغة الصفقة، حيث يرغب لوس أنجلوس جالاكسي ببيعه نهائياً بينما يريد برشلونة ضمه على سبيل الإعارة.
برشلونة يصارع ريال مدريد على هازارد
وقد يعرض كوتينيو في مبادلة
أبدى فريق برشلونة اهتمامه بضم البلجيكي هازارد نجم فريق تشيلسي، المرشح بقوة للانتقال إلى ريال مدريد لتعويض رحيل كريستيانو إلى يوفنتوس.
وبحسب مصادر جول ديجيتال فأن الفريق الكتالوني قد يعرض كوتينيو في صفقة مبادلة من أجل تسهيل ضم هازارد خاصةً وأن فيليبي لم يقدم الأداء المنتظر منه حتى الآن مع البلوجرانا.
مالكوم مطلوب في توتنهام
والمفاوضات بدأت
انضم فريق توتنهام لصراع الراغبين في التعاقد مع اللاعب البرازيلي مالكوم، والذي لا يمانع برشلونة بالتخلص منه بشرط وجود عرض مناسب.
وبحسب صحيفة سبورت فأن المفاوضات بدأت بين الطرفين ويسعى السبيرز لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع وجود خيار إجبارية الشراء.
اهتمام مفاجئ بضم إيجالو
صفقة جديدة من الصين؟
يواصل فريق برشلونة البحث عن ضم مهاجم بكل الطرق الممكنة، وبعيداً عن أوروبا قد يجد الفريق الكتالوني ضالته في الصين مجدداً.
حيث أشارت مصادر صحيفة سبورت أن المهاجم النيجيري إيجالو يعد هدفاً للبلوجرانا وقد يكون هناك تحرك مفاجئ لضمه في حال الفشل في ضم بعض الأولويات مثل ستواني وجيرو.
دينيس سواريز يضغط من أجل آرسنال
من قبل وكيل أعماله
يحاول اللاعب دينيس آرسنال الضغط على مسئولي فريق برشلونة من أجل الموافقة على عرض آرسنال والانضمام للفريق الإنجليزي هذا الشهر.
وبحسب صحيفة ميرور فأن وكيل أعمال اللاعب يطلب من الفريق الكتالوني تسريع عملية المفاوضات بين الطرفين من أجل تسهيل انتقاله.
جيرو قد يكون بديل ستواني في برشلونة
في حال فشل صفقة مهاجم جيرونا
يواصل فريق برشلونة البحث عن ضم مهاجم جديد تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات الحالية، وذلك لتعويض رحيل الحدادي إلى إشبيلية.
ويضع الفريق الكتالوني الأوروجوياني ستواني كخيار أول، ولكن في حال فشل الصفقة قد يتحرك بصورة مفاجئة لضم أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي والذي لا يشارك كثيراً مع فريقه في الموسم الحالي.
ستواني يدخل دائرة الاهتمامات
هل يزامل سواريز في خط الهجوم؟
أبدى فريق برشلونة اهتماماً كبيراً ومفاجئاً بضم ستواني مهاجم جيرونا، في ظل بحث الفريق الكتالوني عن تدعيم صفوفه بمهاجم جديد.
وبحسب صحيفتي سبورت وموندو ديبورتيفو، فأن البلوجرانا يضعوا ستواني كخيار أول لتدعيم الدكة بعد رحيل منير الحدادي إلى برشلونة.
دي يونج يبتعد أكثر عن برشلونة
ويقترب من باريس
ابتعد الهولندي فرانك دي يونج شيئاً فشيئاً عن الانضمام لبرشلونة لأن باريس سان جيرمان بدا أكثر جدية من الفريق الإسباني في التعاقد معه.
وبحسب بعض المصادر الفرنسية فأن جوهرة أياكس في خط الوسط اتفق بالفعل مع باريس على الشروط الشخصية ومدة العقد، على أن تتم الصفقة في الصيف المقبل.
صفقة أدريان رابيو تتعقد
المفاوضات ليست سهلة
بدأت صفقة انتقال الفرنسي أدريان رابيو إلى برشلونة تتعقد، على الرغم أن الفريق الكتالوني كان هو المفضل لضم اللاعب في الفترة الأخيرة.
وبحسب مصادر صحيفة ماركا فأن العملاق الكتالوني بدأ يفقد صبره تجاه اللاعب بسبب مغالاته في مطالباته المادية ومحاولة استغلال باريس لذلك بطلب 15 مليون من أجل بيعه في يناير.