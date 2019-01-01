حددت إدارة برشلونة المبلغ المطلوب من أجل التفريط في البرازيلي كوتينيو، الذي يسعى للرحيل عن الفريق بعد أن فشل في إثبات نفسه منذ انضمامه مما شكل المزيد من الضغوطات عليه.

أشارت مصادر موندوو ديبورتيفو أن المبلغ المطلوب من قبل البلاوجرانا لبيع لاعب ليفربول السابق هو 120 مليون يورو، وسط اهتمام من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بضمه.