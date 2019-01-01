بالنفي

نفى فالفيردي كل الشائعات التي تحوم حول مصير كوتينيو مع الفريق، وأبدى رغبته باستمرار البرازيلي مع الفريق حتى يعود لمستواه المعهود مع ليفربول.

وصّرح مدرب برشلونة قائلاً: كوتينيو لعب مباريات ممتازة معنا، واتمنى أن يستمر على هذا المنوال، لديه العديد من المميزات التي سنحاول الاستفادة بها.

يُذكر أن بعض الأخبار قد ربطت كوتينيو مؤخراً بالعودة إلى إنجلترا ولكن من أجل الانتقال إلى الغريم مانشستر يونايتد.