أفادت صحيفة "El Desmarque"أن انضمام أنطوان جريزمان إلى برشلونة وأستمرار إدارة الفريق الكتالوني في مفاوضاتها من أجل نيمار، تُعد مؤشر من النادي للتخلي عن البرازيلي مالكوم البالغ من العمر 22 عاماً.

ويُعد كلً من روما وإيفرتون من أكثر الفرق التي كانت مهتمة بالتعاقد مع اللاعب قبل انتقاله إلى البلاوجرانا في الصيف الماضي.

وبحسب ما صرحت به الصحيفة أن نادي إيفرتون يستعد لتقديم عرض بقيمة 35 مليون يورو مقابل ضم اللاعب، ولكن قد يحتاجون إلى رفع هذه القيمة إذا كان فريق برشلونة غير مستعد لتحمل الخسارة حيث خرج من خزينة النادي الكتالوني 41 مليون يورو لضم اللاعب قبل عام واحد فقط من الآن.