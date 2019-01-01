وافق برشلونة على العرض المقدم من قبل فالنسيا الإسباني من أجل التعاقد مع الهولندي سيلسين، الذي رحل عن صفوف العملاق الكتالوني ليحصل على فرصته كأساسي.

سيدفع الخفافيش 35 مليون يورو من أجل التعاقد مع حارس أياكس السابق، وفي المقابل سيذهب نيتو إلى برشلونة للجلوس على دكة البدلاء في صفقة سيُعلن عنها قريباً جداً.