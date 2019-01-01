المفاوضات ليست سهلة

بدأت صفقة انتقال الفرنسي أدريان رابيو إلى برشلونة تتعقد، على الرغم أن الفريق الكتالوني كان هو المفضل لضم اللاعب في الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر صحيفة ماركا فأن العملاق الكتالوني بدأ يفقد صبره تجاه اللاعب بسبب مغالاته في مطالباته المادية ومحاولة استغلال باريس لذلك بطلب 15 مليون من أجل بيعه في يناير.