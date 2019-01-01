أبدى فريق برشلونة رغبته ببيع الكرواتي "إيفان راكيتيتش" هذا الصيف خاصةً مع التعاقد مع أرثور في الموسم الماضي وقدوم دي يونج بدايةً من الموسم المُقبل، مما يعني تضائل فرصته في المشاركة.

بحسب مصادر موندو ديبفورتيفو فإن برشلونة يضغط على اللاعب للرحيل، ولكنه مصمم على البقاء حتى نهاية عقده.