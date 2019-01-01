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أخبار انتقالات برشلونة | صفقة رابيو تتعقد، ودي يونج يبتعد أكثر عن الفريق

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات برشلونة في شتاء 2019، في إطار سعي الفريق لمواصلة السيطرة على الدوري الإسباني، والبحث عن المجد الأوروبي الغائب

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دي يونج يبتعد أكثر عن برشلونة

2019-01-14T20:47:47Z

ويقترب من باريس

ابتعد الهولندي فرانك دي يونج شيئاً فشيئاً عن الانضمام لبرشلونة لأن باريس سان جيرمان بدا أكثر جدية من الفريق الإسباني في التعاقد معه.

وبحسب بعض المصادر الفرنسية فأن جوهرة أياكس في خط الوسط اتفق بالفعل مع باريس على الشروط الشخصية ومدة العقد، على أن تتم الصفقة في الصيف المقبل.

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صفقة أدريان رابيو تتعقد

2019-01-14T20:45:27Z

المفاوضات ليست سهلة

بدأت صفقة انتقال الفرنسي أدريان رابيو إلى برشلونة تتعقد، على الرغم أن الفريق الكتالوني كان هو المفضل لضم اللاعب في الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر صحيفة ماركا فأن العملاق الكتالوني بدأ يفقد صبره تجاه اللاعب بسبب مغالاته في مطالباته المادية ومحاولة استغلال باريس لذلك بطلب 15 مليون من أجل بيعه في يناير.

فالفيردي يواصل البحث عن مهاجم

2019-01-13T20:39:24Z

عقب رحيل الحدادي

يرغب المدرب فالفيردي في تدعيم فريقه بصفقة آخرى قبل غلق سوق الانتقالات بعد ضم موريو في بداية الشهر الحالي ولكن في خط الهجوم هذه المرة.

وبحسب الصحافة الإنجليزية فأن مدرب البلوجرانا قد يتعاقد مع مهاجم إسباني يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وهما إما موراتا أو لورينتي.

يُذكر أن برشلونة يبحث عن تدعيم الدكة منذ انتقال الحدادي إلى صفوف إشبيلية.

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فالفيردي ينفي شائعات عودة نيمار إلى برشلونة

2019-01-13T20:36:06Z

مثلما قال والد اللاعب

قام المدرب فالفيردي بنفي كل الأخبار التي أفادت باقتراب عودة البرازيلي نيمار إلى صفوف برشلونة مرة آخرى في ظل بحث البلوجرانا عن جناح يُعتمد عليه منذ رحيله.

حيث صّرح أن هذه التقارير عارية تماماً من الصحة وأنه يحترم باريس سان جيرمان كثيراً.

يُذكر أن بعض الأخبار أفادت باقتراب نيمار من صفوف الفريق بمجرد التخلص من البرازيلي الآخر كوتينيو.

آلبا مطلوب في إيطاليا

2019-01-12T21:15:14Z

بعد نهاية عقده

يصر فريق يوفنتوس على ضم ظهير أيسر جديد برغم تجديد عقد ساندرو، ويضع الإسباني آلبا كخيار أول بالنسبة لهذا المركز.

وبحسب مصادر صحيفة توتو سبورت فأن البيانكونيري يرغبوا بالتعاقد مع آلبا مجاناً خاصةً وأن عقده سينتهي في 2020 ولم يتفاوض مع الفريق الكتالوني على التجديد حتى الآن.alb

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فالفيردي يرد على شائعات كوتينيو

2019-01-12T21:12:01Z

بالنفي

نفى فالفيردي كل الشائعات التي تحوم حول مصير كوتينيو مع الفريق، وأبدى رغبته باستمرار البرازيلي مع الفريق حتى يعود لمستواه المعهود مع ليفربول.

وصّرح مدرب برشلونة قائلاً: كوتينيو لعب مباريات ممتازة معنا، واتمنى أن يستمر على هذا المنوال، لديه العديد من المميزات التي سنحاول الاستفادة بها.

يُذكر أن بعض الأخبار قد ربطت كوتينيو مؤخراً بالعودة إلى إنجلترا ولكن من أجل الانتقال إلى الغريم مانشستر يونايتد.

تشيلسي يرفض التفريط في ويليان

2019-01-11T20:21:31Z

برغم عرض مالكوم في مبادلة!

رفض فريق تشيلسي التفريط في ويليان، بعد أن رفض عرضاً جديداً من برشلونة من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وبحسب مصادر تليغراف فأن الفريق اللندني رفض العرض برغم أن البلوجرانا اقترحوا دفع مبلغ من المال بالإضافة إلى مالكوم.

يُذكر أن برشلونة حاول ضم ويليان في الصيف الماضي أكثر من مرة ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.

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رسمياً.. منير الحدادي ينضم لإشبيلية

2019-01-11T20:16:54Z

بصفة نهائية

أعلن الموقع الرسمي للفريق الأندلسي إشبيلية يوم أمس عن التوقيع مع منير الحدادي قادماً من برشلونة في صفقة انتقال دائم، خاصةً وأن عقده سينتهي في الصيف المقبل.

وانضم الحدادي مقابل ما يقرب من مليون يورو، بعد أن طلب اللاعب الرحيل بسبب قلة حصوله على الفرص مع المدرب فالفيردي.

بايرن يتدخل في صفقة رابيو

2019-01-10T20:04:49Z

المماطلة ليست في صالح برشلونة

تدخل بايرن ميونخ الألماني في صفقة اللاعب الفرنسي رابيو وأبدى رغبته في ضمه، خاصةً وأن عقده سينتهي مجاناً في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو ونقلاً عن راديو مونتي كارلو فأن البافاري تواصلوا مع اللاعب استغلالاً لمماطلة برشلونة في المفاوضات معه.

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تشيلسي يفكر بمبادلة ويليان مع مالكوم

2019-01-10T20:03:25Z

مع اصرار البارسا على ضم ويليان

يحاول فريق تشيلسي استغلال إعجاب المدرب فالفيردي بقدرات ويليان واصراره على ضمه من أجل تعويضه بلاعب من برشلونة أيضاً.

وبحسب مصادر دايلي ميل الإنجليزية فأن البلوز قد يقترحوا على الفريق الكتالوني مبادلة البرازيلي ويليان بالبرازيلي الآخر مالكوم والذي لا يشارك كثيراً مع الفريق في الوقت الراهن.