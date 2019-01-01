حتى إشعار آخر

قرر اللاعب دينيس سواريز البقاء في صفوف برشلونة حتى نهاية الموسم برغم تلميحات فالفيردي بإمكانية مغادرته في الشهر الحالي.

وبحسب بعض التقارير فأن اللاعب الإسباني قرر المقاتلة على مركزه حتى نهاية الموسم، على أن يحدد مصيره في الصيف المقبل.

يُذكر أن اللاعب كان مطلوباً بقوة من فريق آرسنال واستمرت المفاوضات بينهما طيلة الفترة الماضية، ولكن إصرار برشلونة على بيعه وليس إعارته أعاق إتمام الصفقة.