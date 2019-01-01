هل ينضم الفرنسي للبارسا هذه المرة؟

أعاد برشلونة فتح ملف اللاعب الفرنسي "أنطونيو جريزمان" مرة آخرى بعد أن أكد رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الحالي خاصةً وأنه كان مهتم بضمه في الصيف الماضي.

طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن برشلونة مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي والذي يقدر بحوالي 125 مليون يورو في عرض ستصل مدته لخمس سنوات ولازالت المفاوضات جارية بين الطرفين.