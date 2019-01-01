ويُعيره إلى ريال بتيس

أعلن فريق برشلونة رسمياً عن التوصل إلى إتفاق مع أتلتيكو مينيرو على ضم الظهير الأيمن البرازيلي إيمرسون، على أن تتم إعارته إلى ريال بتيس حتى نهاية الموسم الحالي.

ووقع إيمرسون على عقد مدته 5 سنوات مقابل 12 مليون يورو، على أن يبدأ مسيرته مع الفريق الكتالوني في الصيف المقبل وتحديداً بدايةً من 1 يوليو القادم.