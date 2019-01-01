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أخبار انتقالات برشلونة | دينيس يضغط من أجل آرسنال، واهتمام مفاجئ بضم إيجالو!

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات برشلونة في شتاء 2019، في إطار سعي الفريق لمواصلة السيطرة على الدوري الإسباني، والبحث عن المجد الأوروبي الغائب

محدث
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Getty/Goal

اهتمام مفاجئ بضم إيجالو

2019-01-16T20:35:55Z

صفقة جديدة من الصين؟

يواصل فريق برشلونة البحث عن ضم مهاجم بكل الطرق الممكنة، وبعيداً عن أوروبا قد يجد الفريق الكتالوني ضالته في الصين مجدداً.

حيث أشارت مصادر صحيفة سبورت أن المهاجم النيجيري إيجالو يعد هدفاً للبلوجرانا وقد يكون هناك تحرك مفاجئ لضمه في حال الفشل في ضم بعض الأولويات مثل ستواني وجيرو.

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دينيس سواريز يضغط من أجل آرسنال

2019-01-16T20:33:28Z

من قبل وكيل أعماله

يحاول اللاعب دينيس آرسنال الضغط على مسئولي فريق برشلونة من أجل الموافقة على عرض آرسنال والانضمام للفريق الإنجليزي هذا الشهر.

وبحسب صحيفة ميرور فأن وكيل أعمال اللاعب يطلب من الفريق الكتالوني تسريع عملية المفاوضات بين الطرفين من أجل تسهيل انتقاله.

جيرو قد يكون بديل ستواني في برشلونة

2019-01-15T20:15:48Z

في حال فشل صفقة مهاجم جيرونا

يواصل فريق برشلونة البحث عن ضم مهاجم جديد تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات الحالية، وذلك لتعويض رحيل الحدادي إلى إشبيلية.

ويضع الفريق الكتالوني الأوروجوياني ستواني كخيار أول، ولكن في حال فشل الصفقة قد يتحرك بصورة مفاجئة لضم أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي والذي لا يشارك كثيراً مع فريقه في الموسم الحالي.

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ستواني يدخل دائرة الاهتمامات

2019-01-15T20:13:38Z

هل يزامل سواريز في خط الهجوم؟

أبدى فريق برشلونة اهتماماً كبيراً ومفاجئاً بضم ستواني مهاجم جيرونا، في ظل بحث الفريق الكتالوني عن تدعيم صفوفه بمهاجم جديد.

وبحسب صحيفتي سبورت وموندو ديبورتيفو، فأن البلوجرانا يضعوا ستواني كخيار أول لتدعيم الدكة بعد رحيل منير الحدادي إلى برشلونة.

دي يونج يبتعد أكثر عن برشلونة

2019-01-14T20:47:47Z

ويقترب من باريس

ابتعد الهولندي فرانك دي يونج شيئاً فشيئاً عن الانضمام لبرشلونة لأن باريس سان جيرمان بدا أكثر جدية من الفريق الإسباني في التعاقد معه.

وبحسب بعض المصادر الفرنسية فأن جوهرة أياكس في خط الوسط اتفق بالفعل مع باريس على الشروط الشخصية ومدة العقد، على أن تتم الصفقة في الصيف المقبل.

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صفقة أدريان رابيو تتعقد

2019-01-14T20:45:27Z

المفاوضات ليست سهلة

بدأت صفقة انتقال الفرنسي أدريان رابيو إلى برشلونة تتعقد، على الرغم أن الفريق الكتالوني كان هو المفضل لضم اللاعب في الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر صحيفة ماركا فأن العملاق الكتالوني بدأ يفقد صبره تجاه اللاعب بسبب مغالاته في مطالباته المادية ومحاولة استغلال باريس لذلك بطلب 15 مليون من أجل بيعه في يناير.

فالفيردي يواصل البحث عن مهاجم

2019-01-13T20:39:24Z

عقب رحيل الحدادي

يرغب المدرب فالفيردي في تدعيم فريقه بصفقة آخرى قبل غلق سوق الانتقالات بعد ضم موريو في بداية الشهر الحالي ولكن في خط الهجوم هذه المرة.

وبحسب الصحافة الإنجليزية فأن مدرب البلوجرانا قد يتعاقد مع مهاجم إسباني يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وهما إما موراتا أو لورينتي.

يُذكر أن برشلونة يبحث عن تدعيم الدكة منذ انتقال الحدادي إلى صفوف إشبيلية.

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فالفيردي ينفي شائعات عودة نيمار إلى برشلونة

2019-01-13T20:36:06Z

مثلما قال والد اللاعب

قام المدرب فالفيردي بنفي كل الأخبار التي أفادت باقتراب عودة البرازيلي نيمار إلى صفوف برشلونة مرة آخرى في ظل بحث البلوجرانا عن جناح يُعتمد عليه منذ رحيله.

حيث صّرح أن هذه التقارير عارية تماماً من الصحة وأنه يحترم باريس سان جيرمان كثيراً.

يُذكر أن بعض الأخبار أفادت باقتراب نيمار من صفوف الفريق بمجرد التخلص من البرازيلي الآخر كوتينيو.

آلبا مطلوب في إيطاليا

2019-01-12T21:15:14Z

بعد نهاية عقده

يصر فريق يوفنتوس على ضم ظهير أيسر جديد برغم تجديد عقد ساندرو، ويضع الإسباني آلبا كخيار أول بالنسبة لهذا المركز.

وبحسب مصادر صحيفة توتو سبورت فأن البيانكونيري يرغبوا بالتعاقد مع آلبا مجاناً خاصةً وأن عقده سينتهي في 2020 ولم يتفاوض مع الفريق الكتالوني على التجديد حتى الآن.alb

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فالفيردي يرد على شائعات كوتينيو

2019-01-12T21:12:01Z

بالنفي

نفى فالفيردي كل الشائعات التي تحوم حول مصير كوتينيو مع الفريق، وأبدى رغبته باستمرار البرازيلي مع الفريق حتى يعود لمستواه المعهود مع ليفربول.

وصّرح مدرب برشلونة قائلاً: كوتينيو لعب مباريات ممتازة معنا، واتمنى أن يستمر على هذا المنوال، لديه العديد من المميزات التي سنحاول الاستفادة بها.

يُذكر أن بعض الأخبار قد ربطت كوتينيو مؤخراً بالعودة إلى إنجلترا ولكن من أجل الانتقال إلى الغريم مانشستر يونايتد.