برشلونة يحاول إقناع باريس ببيع نيمار

يواصل فريق برشلونة إيجاد الصيغة المناسبة التي من شأنها أن تقنع باريس سان جيرمان بالتخلي عن النجم البرازيلي نيمار الذي عبر عن رغبته بالعودة إلى كامب نو مرة آخرى هذا الصيف.

أشارت مصادر "موندو ديبورتيفو" أن باريس مهتم بضم كوتينيو، راكيتيتش وديمبيلي، وقد يتم استغلال الأمر من أجل إجراء صفقة مبادلة، بالنسبة لديمبيلي فالبارسا يقيمه مثل نيمار لذا إذا حاول البي إس جي ضمه فلن يحصل على أي أموال إضافية.