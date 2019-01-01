النجم الفرنسي يقترب من كامب نو

اقترب نادي برشلونة من الإعلان رسمياً عن التعاقد مع أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، خاصةً وأنه مع بداية شهر يوليو يمكن تفعيل الشرط الجزائي في عقده والذي يساوي 120 مليون يورو.

ذكرت مصادر صحيفة ليكيب أن العملاق الكتالوني سيعلن عن الصفقة في غضون أسبوع على الأكثر، بمجرد أن يقوم أتلتيكو بضم جواو فيلكس بنفس السعر تقريباً.