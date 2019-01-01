يمني الأسطورة "داني آلفيش" النفس بالعودة مجدداً لصفوف برشلونة هذا الصيف، خاصةً وأن العملاق الكتالوني يبحث عن ضم لاعب جديد في مركزه، بسبب عدم اقتناع فالفيردي بسيميدو.

طبقاً لمصادر جلوبو سبورت فإن آلفيش الذي انتهى عقده مع باريس سان جيرمان لديه عرض من الإنتر ولكنه ينتظر برشلونة.