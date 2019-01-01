هل يرحل إلى باريس؟

مع ازدياد الشائعات بخصوص اقترابه من الرحيل عن صفوف برشلونة بسبب الأداء السئ الذي يقدمه منذ انضمامه للفريق قادماً من ليفربول، بدأ البرازيلي كوتينيو يلمح عن اقترابه من الرحيل.

حيث صرح لمصادر "دي سولا" قائلاً: أنه من دواعي سروري اللعب بجواره دائماً، لقد لعبنا بجوار بعضنا البعض كثيراً مع منتخب البرازيل، نيمار لاعب خاص للغاية، سيكون من الرائع أن ألعب بجواره مع أي فريق.

يُذكر أن بعض التقارير قد أفادت باقتراب كوتينيو من العودة إلى الدوري الإنجليزي مرة آخرى مع اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي به، ولكن باريس قد يدخل على الخط في أي لحظة.