إيفرتون واثق من التعاقد بصفة نهائية مع جوميش
برغم المنافسة الشرسة مع توتنهام
يبدو فريق إيفرتون واثقاً من قدرته على التعاقد بصفة نهائية مع البرتغالي جوميش المعار من صفوف برشلونة والذي يقدم موسماً جيداً مع التوفيز في الدوري الإنجليزي الممتاز.
يواجه إيفرتون منافسة شرسة مع توتنهام الذي يبحث عن لاعب وسط، ولكن أزرق الميرسيسايد يأمل بإقناع اللاعب بالاستمرار في جوديسون بارك حسبما ذكرت صحيفة ذا تايمز.
راكيتيتش مصمم على البقاء مع برشلونة
رداً على الشائعات
قام الكرواتي راكيتيتش بنفي كل الشائعات التي تتنبأ برحيله عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل بعد أن لم يعد يشارك بصفة مستمرة مع الفريق في الفترة الأخيرة.
نفى راكيتيتش كل ما أُثير عن اقترابه من صفوف مانشستر يونايتد مشيراً إلى رغبته بالبقاء مع برشلونة والقتال على مركزه برغم التوقيع مع دي يونج بدايةً من الصيف المقبل.
وكيل أعمال مالكوم ينفي شائعات ميلان
التي ادعتها بعض الصحف
قام وكيل أعمال البرازيلي مالكوم بنفي الشائعات التي أشارت بأن مالكوم سيرحل عن صفوف برشلونة وسط اهتمام من فريق ميلان الإيطالي وذلك بسبب قلة مشاركاته في الموسم الحالي.
حيث صرح لويز مينيز جارسيا بأنه لم يتحدث إلى أي نادي بخصوص موكله، عكس ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو والتي قالت بأن الميلان بات الأقرب لضم مالكوم متفوقاً على الإنتر في الصفقة.
جوميش قد يستمر في إنجلترا
بعد انتهاء إعارته مع إيفرتون
لفت البرتغالي "جوميش" لاعب برشلونة المُعار إلى فريق إيفرتون أنظار كل كبار لندن والذين باتوا مهتمين للغاية بمنافسة التوفيز للحصول على توقيع اللاعب بعد نهاية الموسم.
وطبقاً لصحيفة دايلي ميل فأن آرسنال دخل على الخط ومستعد لمزاحمة أزرق الميرسيسايد على ضم اللاعب، ولكن هناك اهتمام من ناديي تشيلسي وتوتنهام أيضاً.
كوتينيو يتمنى مزاملة نيمار
هل يرحل إلى باريس؟
مع ازدياد الشائعات بخصوص اقترابه من الرحيل عن صفوف برشلونة بسبب الأداء السئ الذي يقدمه منذ انضمامه للفريق قادماً من ليفربول، بدأ البرازيلي كوتينيو يلمح عن اقترابه من الرحيل.
حيث صرح لمصادر "دي سولا" قائلاً: أنه من دواعي سروري اللعب بجواره دائماً، لقد لعبنا بجوار بعضنا البعض كثيراً مع منتخب البرازيل، نيمار لاعب خاص للغاية، سيكون من الرائع أن ألعب بجواره مع أي فريق.
يُذكر أن بعض التقارير قد أفادت باقتراب كوتينيو من العودة إلى الدوري الإنجليزي مرة آخرى مع اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي به، ولكن باريس قد يدخل على الخط في أي لحظة.
تشيلسي يفكر في التعاقد مع كوتينيو
لتعويض هازارد؟
بدأ تشيلسي يجهز لرحيل نجمه البلجيكي هازارد في الصيف المقبل مع رغبته باللعب لصفوف ريال مدريد، ويبدو أن البديل قد يكون من الدوري الإسباني أيضاً وتحديداً الغريم برشلونة.
حيث أشارت مصادر كالتشيو ميركاتو أن الفريق الإنجليزي يفكر في التعافد مع فيليبي من أجل تعويض مغادرة هازارد عقب نهاية الموسم، خاصةً وأن اللاعب البرازيلي يمكنه شغل مركزي صانع الألعاب والجناح الأيسر أيضاً.
صراع مع دورتموند على ضم ظهير أتلتيكو "فيلببي لويس"
البحث عن ظهير أيسر لازال مستمراً
يواصل فريق برشلونة البحث عن ظهير أيسر لضمه في الصيف المقبل بسبب الاعتماد على جوردي آلبا فقط في مركزه وعدم وجود بديل له.
بالإضافة إلى ألبيرتو مورينو لاعب ليفربول، أظهر البارسا اهتمامه بلاعب آخر وهو فيليبي لويس لاعب أتلتيكو مدريد طبقاً لما ذكرته صحيفة ذا صن ولكنه يواجه منافسة من بروسيا دورتموند.
يُذكر أن فيليبي لويس سيصبح حراً بعد انتهاء الموسم خاصةً وأنه لم يجدد عقده مع الروخيبلانكوس حتى الآن.
برشلونة مهتم بضم مهاجم إيفرتون "ريتشارلسون"
برازيلي آخر من مدينة ليفربول؟
أظهر فريق برشلونة اهتمامه بضم برازيلي آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ريتشارلسون لاعب إيفرتون والذي يجذب أنظار الفريق الكتالوني.
بحسب ما ذكرته صحيفة ماركا فأن البلوجرانا يسعى للتعاقد مع ريتشارلسون لتدعيم الهجوم خاصةً وأن بواتينج لم يقدم أي إضافة تذكر منذ التعاقد معه على سبيل الإعارة.
برشلونة يتصدر سباق ضم دي ليخت
وسط منافسة شرسة من اليوفي
تصدر برشلونة سباق الأندية المهتمة بالتعاقد مع دي ليخت مدافع فريق أياكس الهولندي، والذي يلقى اهتماماً موسعاً من أكبر الأندية الأوروبية بسبب القدرات المذهلة التي يمتلكها اللاعب.
وبحسب ما ذكرته مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول، فأن العملاق الكتالوني هو المفضل لضم اللاعب وخاصةً بعد تدخل الرئيس بارتوميو، ولكنه سيواجه منافسة قوية من يوفنتوس الساعي بشدة لضم اللاعب.
كوتينيو ينفي شائعات رحيله عن برشلونة
ويؤكد سعادته بالبقاء
قام البرازيلي فيليبي كوتينيو صانع ألعاب برشلونة الإسباني بنفي كل الشائعات التي أًثيرت مؤخراً بخصوص اقترابه من الرحيل عن صفوف برشلونة في الفترة المقبلة.
وطبقاً لما ذكرته مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول، فان لاعب ليفربول السابق سعيد بالبقاء مع البارسا ولا يفكر في مغادرة العملاق الكتالوني كما أُشيع مؤخراً.
يُذكر أن بعض الشائعات كانت قد ربطت كوتينيو بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد والعودة للدوري الإنجليزي من جديد.
برشلونة يحدد سعر الكرواتي راكيتيتش
وسط اهتمام إيطالي بضمه
يبدو أن برشلونة لن يمانع ببيع الكرواتي راكيتيتش برغم أهميته الكبيرة بالنسبة للمدرب فالفيردي ولكن بشرط وصول عرض مناسب يقنع إدارة الفريق بالتخلي عنه.
وطبقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو فأن العملاق الكتالوني لن يقبل بأقل من 50 مليون للتفريط في اللاعب وسط اهتمام من الإنتر بالتعاقد معه.