يبدو أن اهتمام برشلونة بلاعبي أياكس لن يتوقف أبداً، بعد ضم دي يونج ومحاولة التعاقد مع دي ليخت الذي اقترب من يوفنتوس الإيطالي، أبدى البلوجرانا اهتمامهم بلاعب آخر وهو فان دي بيك.

حيث أشارت موندو ديبورتيفو أن البارسا لم ينسَ دي بيك، وفي حال رحل إحدى لاعبي وسط الفريق، سيتم التحرك لضم اللاعب الهولندي خاصةً إذا لم يحسن ريال مدريد عرضهم له.