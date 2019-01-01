ديمبيلي يرفض اهتمام بايرن ميونخ بضمه
رفض الفرنسي ديمبيلي فرصة العودة للدوري الألماني مجدداً من بوابة بايرن ميونخ، بعد أن أشارت أخر التقارير إلى أنه غير مهتم أبداً للعب للبافاري الذي يسعى لتعويض اعتزال روبين ورحيل ريبيري هذا الصيف.
أكدت تقارير صحيفة "بيلد" أن ديمبيلي لا يرغب باللعب لبايرن حتى وإن انتقل نيمار إلى صفوف برشلونة وتضائلت فرصه في اللعب مع العملاق الكتالوني.
رسمياً.. برشلونة يعلن التعاقد مع جريزمان بعد دفع الشرط الجزائي
أخيراً مسلسل برشلونة وجريزمان ينتهي نهاية سعييدة
أعلن برشلونة رسمياً عن التعاقد مع الفرنسي جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد السابق بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تقدر بحوالي 120 مليون يورو.
انضم جريزمان للعملاق الكتالوني في عقد مدته خمس سنوات وبشرط جزائي جديد قيمته 800 مليون يورو، من المنتظر أن يتم تقديمه رسمياً يوم الأحد المقبل بدون جماهير.
تقارير: برشلونة سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان غداً
برشلونة على وشك ضم جريزمان
أشارت الكثير من التقارير بأن يوم غد الجمعة هو الموعد المنتظر الذي سيدفع فيه برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان من أجل ضم اللاعب الفرنسي وحسم الجدل هو مستقبله.
أكدت تقارير سكاي سبورتس أن برشلونة قام بالفعل بدفع المبلغ المطلوب من أجل التعاقد مع نجم الروخيبلانكوس.
ريفالدو يرغب في عودة نيمار إلى برشلونة
صرح الأسطورة الرازيلية ريفالدو بإنه يريد عودة نيمار إلى صفوف برشلونة.
تم ربط اللاعب بالبالغ من العمر 27 عاماً ارتباطاً كبيراً بالخروج من بوابة باريس سان جيرمان في الميركاتو الحالي.
فشل نيمار في تقديم تقرير جيد في اليوم الأول من تحضيرات الفريق الباريسي قبل بدء الموسم، ويُقال أن إدارة الفريق يفكرون من جديد في انتقاله.
فيدال ينفي شائعات رحيله عن برشلونة
نفى التشيلي "أرتورو فيدال" شائعات رحيله عن صفوف برشلونة في صيف الانتقالات الحالي إلى الإنتر، مشدداً على رغبته بالبقاء مع الفريق حتى نهاية عقده على أقل تقدير.
صرح فيدال قائلاً: الإنتر؟ الأن أُفكر في عطلتي، ومستقبلي في برشلونة، لدي عقد مع النادي لمدة عامين.
برشلونة ينهي استعداداته لتقديم جريزمان
برشلونة واثق من ضم الفرنسي
يثق برشلونة في حل أزمة جريزمان مع أتلتيكو مدريد وضم اللاعب هذا الأسبوع بعد دفع قيمة الشرط الجزائي الذي يقدر بقيمة 120 مليون يورو ويمكن تفعيله منذ بداية شهر يوليو الحالي.
أشارت مصادر برنامج "الشيرينجيتو" أن العملاق الكتالوني انتهى من تجهيزاته لتقديم جريزمان رسمياً يوم السبت المٌقبل بعد أن قرر دفع الشرط الجزائي.
برشلونة يسعى لضم فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد
يُخطط برشلونة لضم المدافع السويدي فيكتور ليندلوف لاعب مانشستر يونايتد بعد أن أضطر النادي الكتالوني إلى تغيير أهدافة خاصة بعد إبتعاد صفقة ماتيس دي ليخت من إيديهم بشكل كبير.
وقد صرحت صحيفة إل موندو ديبورتيفو أن البلاوجرانا أصبحوا مهتمين بالمدافع السويدي ويأملون في بدء التفاوض في خلال أسبوع.
فيكتور ليندلوف الذي أصبح الخيار الأول لمانشستر يونايتد في الموسم الماضي قد أنضم إلى الشياطين الحُمر في 2017 قادماً من بنفيكا مقابل 31 مليون جينة إسترليني.
برشلونة يأمل في ضم يانيس هاجي أبن لاعبهم القديم جورجي هاجي
وفقاً لما نشرتة صحيفة "AS" الإسبانية فإن إدارة برشلونة مهتمة باللاعب يانيس هاجي لاعب خط وسط نادي نادي فيتورول كونستانتا الروماني.
فالشاب البالغ من العمر 20 عاماً هو أبن جورجي هاجي الذي لعب في الكامب نو بين عامي 1994 و 1996، وتُخطط إدارة البلاوجرانا لإستقطاب اللاعب ومن ثم إعارته إلى بلد الوليد للموسم المقبل بمجرد الإنتهاء من الصفقة.
باريس سان جيرمان يحدد مطالبه من أجل التفريط في نيمار
باريس يضع شروطه لبيع البرازيلي
حدد باريس سان جيرمان متطلباته من أجل بيع البرازيلي الذي أعلن التمرد ورفض العودة إلى صفوف النادي الفرنسي لخوض تحضيرات الموسم الجديد.
أشارت مصادر "إيه إس بي إن" أن البي إس جي يشترط الحصول على 150 مليون يورو بالإضافة للاعب سيميدو من أجل بيع البرازيلي، ولكن البارسا لا يريد التفريط في البرتغالي.
أتلتيكو مدريد متمسك بموقفه ضد جريزمان
أتلتيكو يرفض التفاوض مع برشلونة
أعلن أتلتيكو مدريد عن تمسكه بموقفه ضد جريزمان، بعد تصريحات باروتوميو الأخيرة والتي رأى فيها الروخيبلانكوس قلة احترام من اللاعب للنادي والجماهير.
أشارت مصادر صحيفة ماركا أن الأتليتي متمسك بموقفه بعدم التفاوض مع برشلونة مما سيتعين على برشلونة دفع قيمة الشرط الجزائي دفعة واحدة وليس على أقساط.
نيمار يبدأ تمرده من أجل العودة لبرشلونة مرة آخرى
نيمار يحاول الضغط على إدارة باريس للعودة للبارسا
بدأ نيمار تمرده على إدارة باريس سان جيرمان من أجل العودة مرة آخرى إلى صفوف برشلونة هذا الصيف كما يتمنى اللاعب، ورفض العودة لتحضيرات الفريق استعداداً للموسم الجديد.
أكد الفريق الفرنسي في بيان رسمي أن نيمار لم يحضر في الموعد المحدد ولذلك سيتم إتخاذ بعض الإجراءات التأديبية ضده، وطبقاً لمصادر جلوبو سبورت فإن نيمار بعث برسالة مفادها أنه لا يريد العودة للنادي مرة آخرى.
إيفرتون يرغب بضم لاعب آخر من برشلونة
يبدو أن اهتمام إيفرتون بلاعبي برشلونة لن يتوقف أبداً، حتى بعد أن تعاقد التوفيز مع ثلاثة لاعبين من الفريق الكتالوني في الموسم الماضي وهم جوميش، دينيه ومينا.
أبرزت صحيفة سبورت اهتمام أزرق الميرسيسايد بلاعب آخر من البلوجرانا وهو مالكوم، مع سعي النادي الإنجليزي لدفع 35 مليون يورو من أجل التعاقد معه بصفة نهائية.
برشلونة لن يفرط في عثماني ديمبيلي هذا الصيف
قرر برشلونة الإبقاء على الفرنسي عثماني ديمبيلي بين صفوفه هذا الموسم، في رسالة قوية لأبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه وهي بايرن ميونخ، ليفربول وباريس سان جيرمان.
أشارت مصادر كادينا سير إلى أن العملاق الكتالوني سيوفر مُعد بدني للاعب وما هو يظهر رغبة النادي باستمرار اللاعب، خاصةً بعد تصريحات باروتوميو بأنه يرى أن الفرنسي أفضل من نيمار.
سانت إتيان يرغب في التعاقد مع مالكوم على سبيل الإعارة
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Sport 24" بأن نادي سانت إتيان الفرنسي يتواصل مع برشلونة لضم الجناح البرازيلي مالكوم على سبيل الإعارة.
وكان الفريق الفرنسي قد ضم سيرجي بالينسيا في الأسبوع الماضي من البلاوجرانا على سبيل الإعارة، وقد تم حينها مناقشة إمكانية ضم الجناح البرازيلي.
وكان قد سجل مالكوم صاحب الـ22 عاماً هدفاً وحيداً بينما صنع هدفين في 15 مباراة خاضها مع الفريق الكتالوني في الموسم الماضي من الدوري الإسباني.
برشلونة يفكر في فيليبي لويس لدعم مركز الظهير الأيسر
لا يبحث برشلونة عن ضم بعض اللاعبين في خط الهجوم فحسب مثل نيمار وجريزمان، ولكنه لازال مهتماً بتدعيم الدفاع أيضاً وتحديداً مركز الظهير الأيسر.
يرغب البارسا في إيجاد بديل لخوردي آلبا، وبحسب صحيفة آس فأنه ينظر إلى فيليبي لويس لاعب أتلتيكو مدريد كإحدى الخيارات.
برشلونة يقرر تفعيل الشرط الجزائي في عقد جريزمان
برشلونة يتحرك بخطوات حاسمة لضم الفرنسي
قرر برشلونة تفعيل الشرط الجزائي في عقد جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد لينضم إلى صفوف الفريق في أقرب وقت، لينضم للجولة التحضيرية استعداداً للموسم المُقبل.
أشارت مصادر صحيفة آس أن ممثلو جريزمان قرروا إيداع شيك بمبلغ 120 مليون يورو -قيمة الشرط الجزائي- في مقر الليجا يوم غد الإثنين أو الثلاثاء كأقصى حد، على أن يتم تقديم اللاعب يوم الجمعة.
أزمة كبيرة في أتلتيكو مدريد بسبب تطلعات جريزمان في الانتقال لبرشلونة
أنطوان جريزمان يغيب عن تدريبات الفريق
أفادت صحيفة "L'Equipe" الإسبانية أن اللاعب أنطوان جريزمان يتجاهل قرارات أتلتيكو مدريد وسيغيب عن تدريبات النادي التحضيرية في إستعداداتهم للموسم المُقبل.
تستمر هذه الأزمة بعد أن أوشك اللاعب على الانتقال إلى صفوف برشلونة والتي لم تتم حتى الآن بسبب بعض الشروط التي يتمسك بها الروخي بلانكوس، والذي أصدروا فيه بيانا شبهوا فيه عن أن ما يحدث من البلاوجرانا واللاعب هو طعن في حقوق النادي.
وطالب أتلتيكو مدريد اللاعب بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والالتزام مع الفريق في تدريباتهم قبل الموسم، لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً ليس لديه أي خطط للقيام بذلك لأنه يتمسك بفكرة انتقاله إلى الكامب نو.
داني آلفيش يتمنى العودة مجدداً لبرشلونة
يمني الأسطورة "داني آلفيش" النفس بالعودة مجدداً لصفوف برشلونة هذا الصيف، خاصةً وأن العملاق الكتالوني يبحث عن ضم لاعب جديد في مركزه، بسبب عدم اقتناع فالفيردي بسيميدو.
طبقاً لمصادر جلوبو سبورت فإن آلفيش الذي انتهى عقده مع باريس سان جيرمان لديه عرض من الإنتر ولكنه ينتظر برشلونة.
باريس سان جيرمان يضع كل تركيزه على أومتيتي
من المنتظر أن يركز باريس سان جيرمان كل جهوده في الفترة المقبلة على التعاقد مع الفرنسي أومتيتي مدافع برشلونة، بعد أن خسر صراع ضم الهولندي دي ليخت الذي اقترب كثيراً من يوفنتوس الإيطالي.
أشارت مصادر صحيفة "سبورت" بأن باريس يريد ضم مدافع ليون السابق ويأمل ألا يكون للتعاقد معه أي علاقة ببيع نيمار.
برشلونة سيحاول مجدداً من أجل جريزمان
برشلونة يواصل سعيه خلف الفرنسي
لم ييأس برشلونة من البيان الرسمي لأتلتيكو مدريد الذي كانت لهجته شديدة للغاية وأُتهم فيه جريزمان بعدم احترام الفريق أو جماهيره بسبب إتفاقه المسبق مع البارسا قبل نهاية الموسم الماضي.
طبقاً لمصادر صحيفة ماركا، فأن رئيس البلوجرانا "بارتوميو" سيحاول مجدداً مع إدارة الروخيبلانكوس لإقناعهم بالتخلي عن جريزمان وبيعه هذا الصيف.
تأزم صفقة جريزمان بسبب مؤتمر بارتوميو
رئيس برشلونة يضع جريزمان في مأزق
تسببت تصريحات بارتوميو في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في تأزم موقف أنطوان جريزمان الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف برشلونة بعد أن انخض الشرط الجزائي في عقده منذ بداية شهر يوليو.
أصدر أتلتيكو مدريد بياناً رسمياً يؤكد فيه أن جريزمان كان قد توصل لإتفاق مع برشلونة قبل نهاية الموسم الماضي وهو ما يعد خرقاً للنزاهة وينم عن عدم احترام اللاعب للنادي وجماهيره، لذا تمت مطالبته بالحضور يوم الأحد لبدء الجولة التحضيرية للموسم الجديد للروخيبلانكوس.
جريزمان في إنتظار الإعلان عن انتقاله لصفوف برشلونة رسمياً.
صرح فابريزيو رومانو في تقرير لصحيفة "Sky Sport" أن صفقة أنطوان جريزمان إلى برشلونة هي صفقة منتهية.
وكان لاعب أتلتيكو مدريد موضوع جدل كبير في فترة الانتقالات الحالية، لكن يبدو أن الصفقة تمت بالفعل وفي إنتظار الإعلان عنها فقط.
كونتي مدرب الإنتر يُشيد بفيدال لاعب برشلونة
صرح أنتونيو كونتي مدرب الإنتر في تقرير نشرتة صحيفة "Gazzetta dello Sport" أنه أشاد باللاعب أرتورو فيدال وبأنه أفضل لاعب خط وسط في رأيه، في إشارة لإستهدافة في سوق الانتقالات الحالي.
وسبق للدولي التشيلي اللعب تحت قيادة المدرب كونتي في يوفنتوس، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ ومنها إلى برشلونة فريقه الحالي.
باريس سان جيرمان ينضم للمهتمين بضم مالكوم
انضم باريس سان جيرمان لقائمة الأندية الراغبة بالحصول على خدمات البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة، والذي يعد خارج خطط العملاق الكتالوني للموسم المقبل.
أبرزت صحيفة "لو باريسيان" اهتمام الفريق الفرنسي بضم جناح بوردو السابق وسط صراع مع آرسنال على ضمه، فهل يتم استغلال ذلك في صفقة تبادلية مع نيمار؟
صراع إنجليزي على ضم المدافع الفرنسي "أومتيتي"
ازداد الصراع على ضم الفرنسي "أومتيتي" مدافع برشلونة بعد أن تسربت الأنباء بأن العملاق الكتالوني لا يمانع ببيع اللاعب هذا الصيف من أجل تمويل بعض الصفقات التي يسعى لحسمها في أقرب وقت ممكن.
طبقاً لصحيفة "سبورت" فإن آرسنال ومانشستر يونايتد يخوضان معركة من أجل التعاقد مع اللاعب الذي يقيمه برشلونة بحوالي 60 مليون يورو.
برشلونة لن يمانع ببيع أومتيتي
لن يمانع برشلونة ببيع مدافعه الفرنسي "أومتيتي" هذا الصيف، وذلك من أجل تمويل بعض الصفقات التي يرغب الفريق بالتعاقد معها وأبرزها البرازيلي نيمار.
أشارت مصادر "لي 10 سبورت" الفرنسية أن العملاق الكتالوني يريد تمويل صفقة نجم باريس سان جيرمان ويرغب في الحصول على حوالي 60 مليون يورو على الأقل نظير بيعه.
رافينيا يوافق على الانضمام لفالنسيا
وافق "رافينيا ألكانتارا" لاعب وسط برشلونة على الانتقال لصفوف فالنسيا، ولكن لازالت هناك بعض التفاصيل العالقة من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي بين الطرفين.
بحسب مصادر "كادينا كوبي" فأن رافينيا وافق على عرض الخفافيش في انتظار الضوء الأخضر من مُلاك النادي من أجل التعاقد معه.
برشلونة يعرض مالكوم على آرسنال
يسعى برشلونة للتخلص من اللاعبين الزائدين عن الحاجة من أجل دعم صفقة البرازيلي نيمار وكذلك الفرنسي جريزمان، ويعتبر اللاعب مالكوم أحد المرشحين للرحيل عن الفريق هذا الصيف.
أشارت مصادر صحيفة "سبورت" بأن العملاق الكتالوني قام بعرض مالكوم على إدارة آرسنال، استغلالاً لحاجة الفريق الإنجليزي لضم جناح بأي شكل من الأشكال.
برشلونة يواصل البحث عن صيغة لضم نيمار
برشلونة يحاول إقناع باريس ببيع نيمار
يواصل فريق برشلونة إيجاد الصيغة المناسبة التي من شأنها أن تقنع باريس سان جيرمان بالتخلي عن النجم البرازيلي نيمار الذي عبر عن رغبته بالعودة إلى كامب نو مرة آخرى هذا الصيف.
أشارت مصادر "موندو ديبورتيفو" أن باريس مهتم بضم كوتينيو، راكيتيتش وديمبيلي، وقد يتم استغلال الأمر من أجل إجراء صفقة مبادلة، بالنسبة لديمبيلي فالبارسا يقيمه مثل نيمار لذا إذا حاول البي إس جي ضمه فلن يحصل على أي أموال إضافية.
برشلونة يحسم صفقة الفرنسي جريزمان
برشلونة يضم نجم أتلتيكو مدريد
نجح برشلونة في حسم صفقة الفرنسي "أنطوان جريزمان" لاعب أتلتيكو مدريد، بعد أن قرر تفعيل الشرط الجزائي في عقده والذي يمكن دفعه بعد بداية شهر يوليو الحالي، ولم يتبقَ سوى القليل على الإعلان الرسمي.
أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن الصفقة انتهت وتم الإتفاق بين كل الأطراف، ومن المُنتظر أن يتم الإعلان عنها في هذا الأسبوع.
تقارير: ديمبيلي لن يغادر برشلونة هذا الصيف
لازال برشلونة متردداً بخصوص قراره حول الفرنسي عثماني ديمبيلي وهل سيرحل أم لا، ولكن بحسب التقارير الأخيرة فأن لاعب دورتموند السابق مستمر في كامب نو هذا الصيف على أقل تقدير.
أشارت مصادر "سكاي سبورتس" بأن ديمبيلي لن يغادر على الرغم من بعض التقارير التي أشارت في وقت سابق بأن العملاق الكتالوني لا يمانع برحيله إن وجد عرض مناسب.
مالكوم قد يكون ضحية قدوم نيمار
سيضطر برشلونة لبيع بعض اللاعبين من أجل تمويل صفقة البرازيلي نيمار، الذي يرغب بالعودة إلى كامب نو مجدداً وأوصل هذه الرغبة إلى مسئولي الفريق الذين يعملون على ذلك بالفعل.
طبقاً لمصادر صحيفة "سبورت" فإن قدوم نيمار سيجعل برحيل البرازيلي الآخر "مالكوم" ولكن بشرط وصول عرض مقبول إلى مكاتب النادي.
برشلونة يقترب من الإعلان عن ضم جريزمان
النجم الفرنسي يقترب من كامب نو
اقترب نادي برشلونة من الإعلان رسمياً عن التعاقد مع أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، خاصةً وأنه مع بداية شهر يوليو يمكن تفعيل الشرط الجزائي في عقده والذي يساوي 120 مليون يورو.
ذكرت مصادر صحيفة ليكيب أن العملاق الكتالوني سيعلن عن الصفقة في غضون أسبوع على الأكثر، بمجرد أن يقوم أتلتيكو بضم جواو فيلكس بنفس السعر تقريباً.
في ظل تعاقد أتلتيكو مدريد مع جواو فيليكس تقترب صفقة جريزمان
أفادت صحيفة "ESPN" أن مفاوضات برشلونة وأتلتيكو مدريد على اللاعب أنطوان جريزمان مازالت مستمرة ومن الأكيد بأنها ستتم، خاصة وأن الرخي بلانكوس قد دخلوا بالفعل في صفقة مع اللاعب جواو فيليكس بقيمة 126 يورو، وينتظر الفريق لتلقي الأموال من الصفقات المُباعة لشراء اللاعب.
وأضافت الصحيفة أن صفقة جريزمان ستكلف خزينة البلاوجرانا 120 مليون يورو، وهو ما سيساعد الروخي بلانكوس في الإنتهاء من ضم النجم البرتغالي.
برشلونة لا يمانع ببيع الفرنسي ديمبيلي
برشلونة قد يبيع النجم الفرنسي
يبدو أن برشلونة لا يمانع ببيع اللاعب الفرنسي "عثماني ديمبيلي" ولكن بشرط أن يكون العرض مغرياً للتخلي عنه بعد ضمه بمبلغ كبير من بروسيا درتموند.
بحسب مصادر راديو "راك" فإن البلوجرانا على علم باهتمام بايرن ميونخ لضم ديمبيلي، ومستعدين لسماع أي عروض رسمية للاعب، خاصةً مع سعي البافاري لتعويض نهاية حقبة روبين وريبيري.
رسمياً.. ماتيو موراي يوقع لبروسيا دورتموند
انضم لاعب البارسا بي "ماتيو موراي" الذي يلعب كظهير أيمن إلى بروسيا دورتموند الألماني وذلك بعد انتهاء عقده في صفقة انتقال حر.
انضم موراي للفريق الألماني بعقد مدته خمس سنوات، بعد أن تألق مع رديف برشلونة وقدم مستويات رائعة طيلة الفترة الماضية، مما جذب انتباه بعض الأندية الكبيرة قبل أن ينتهي المطاف به مع دورتموند.
تسعى إدارة برشلونة لوضع سيميدو ضمن صفقة جريزمان
أفادت بعض التقارير الخاصة بـ"Ara" أنه من المقرر في الأيام المُقبلة أن يُعلن رسمياً عن انتقال أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد إلى برشلونة في صفقة تصل إلى 120 مليون يورو.
وأضاف تقرير في صحيفة "Catalonian" أن إدارة البلاوجرانا لا تتوقع أي تعقيدات في الصفقة، وتُعد العقبة الوحيدة هي ما إذا كان اللاعب سيتم انتقاله بصفقة نقدية فقط أو ما إذا كان اللاعب نيلسون سيميدو سيكون ضمن صفقة تبادليه مع الروخي بلانكوس، وبحسب التقارير فإن هذه المسألة لن تمنع الفريق الكتالوني من الإعلان عن لاعبهم الجديد بحلول يوم الأربعاء القادم.
خفايير تيباس يأمل ألا يتم برشلونة صفقة نيمار
أفادت بعض التقارير أن خفايير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية لكرة القدم قد صرح بأنه يأمل ألا يوقع برشلونة مع نيمار في سوق الانتقالات الحالية.
كما انتقد شخصية اللاعب البرازيلي قائلاً أنه يعتقد أن اللاعب ليس إضافة إيجابية إلى الدوري الإسباني، وأشار إلى تصرفات اللاعب داخل وخارج الملعب التي دائما ما تُثير الجدل.
رسمياً.. دينيس سواريز ينضم لسيلتا فيجو
انضم دينيس سواريز بصفة رسمية لصفوف سيلتا فيجو، حسبما أعلن الموقع الرسمي لبرشلونة، ليعود اللاعب إلى النادي الذي بدأ مسيرته معهم.
انتقل سواريز لسيلتا مقابل 13 مليون يورو بالإضافة إلى 3 مليون كمتغيرات، وكان اللاعب قد فضل عرض سيلتا على حساب فالنسيا الذي كان مهتماً بشدة لضمه.
مانشستر يونايتد يرفض التخلي عن مطاردة جريزمان
أفادت بعض الصحف الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يحاول مرة آخرى للتواصل مع اللاعب أنطوان جريزمان بالانضمام إلى الريد ديفيلز، مع علمهم بأن اللاعب بالفعل قد مضى عقد لمدة 5 سنوات مع برشلونة في صفقة تبلغ قيمتها 107 مليون جنية إسترليني، وأن اللاعب سينتقل رسمياً إلى البلاوجرانا في 1 يوليو القادم.
وعبرت صحيفة "the Sun" قائلة بأن الشياطين الحُمر يرفضون التخلي عن مطاردة الفرنسي الدولي، وأن مانشستر يونايتد يحاول إقناع جريزمان بأن نيمار هو الهدف البارز لبرشلونة هذا الصيف، والذي من الممكن أن يُرغم البلاوجرانا للتخلي عن اللاعب الفرنسي في أي وقت من أجل مهاجم باريس سان جيرمان.
فالفيردي يُفكر في ضم ريكاردو رودريجيز الظهير الأيسر لميلان
أفادت بعض التقارير أن برشلونة يرغب في التعاقد مع الظهير الأيسر ريكاردو رودريجيز لاعب ميلان ليكون داعماً وبديلاً للمركز الذي يلعب فيه جوردي ألبا.
ووفقاً لصحيفة "Diario Sport" برز أسم اللاعب كهدف للمدرب إرنستو فالفيردي في سوق الانتقالات الحالي، خاصة مع استعداد الروسونيري لبيع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في الميركاتو الحالي، وقد ساهم اللاعب الذي أنضم للديافولو من نادي فولفسبورج عام 2017 في صنع 4 أهداف من 41 مباراة في جميع مسابقات الفريق الإيطالي خلال الموسم الماضي 2018-19.
برشلونة يسعى لضم لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر
وفقا لما تمت إذاعته على راديو "La Red" فإن برشلونة يُخطط لشراء الدولي الأرجنتيني لاوتارو خافيير مارتينيز لاعب الإنتر بقيمة 100 مليون جنية إسترليني .
استطاع مهاجم الثعابين أن يسجل هدفاً في مباراة بلاده ضد فنزويلا بربع نهائي كوبا أمريكا، وبحسب ما ورد أن إدارة البلاوجرانا ترى أن مارتينيز خيار أكثر فاعلية من ماورو إيكاردي.
برشلونة لا يستطيع إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار
إدارة باريس لا يقبلون فكرة انتقال اللاعب في الوقت الحاضر
ذكرت صحيفة "Telefoot" بأن باريس سان جيرمان ليس مستعداً لبيع نيمار في سوق الانتقالات الحالي، مما يُعيق محاولات برشلونة المتتالية لضم اللاعب.
وأضافت أن النادي الباريسي بقيادة إدارتة القطريون والتي برئاسة ناصر الخليفي رئيس النادي لا يتقبلون فكرة السماح بخروج اللاعب الذي اشتروه بمقابل 222 مليون يورو من النادي في الميركاتو الحالي.
برشلونة يخسر سباقه في السعي لضم دي ليخت
ماتيس دي ليخت يوقع مع يوفنتوس مُقابل 70 مليون
بحسب ما أفادت به صحيفة "Tuttosport" أن اللاعب ماتيس دي ليخت سيتم إعلان انتقاله رسمياً يوم الاثنين كلاعب في فريق يوفنتوس.
كان هناك صراع كبير بين كلً من برشلونة، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد مع بطل الدوري الإيطالي على ضم قائد أياكس في سوق الانتقالات الحالي، لكن البيانكونيري استطاع أن يُحقق الفوز في السباق بتوقيعه مع اللاعب الهولندي وإتمام الصفقة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.