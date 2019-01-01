رئيس برشلونة يضع جريزمان في مأزق

تسببت تصريحات بارتوميو في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في تأزم موقف أنطوان جريزمان الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف برشلونة بعد أن انخض الشرط الجزائي في عقده منذ بداية شهر يوليو.

أصدر أتلتيكو مدريد بياناً رسمياً يؤكد فيه أن جريزمان كان قد توصل لإتفاق مع برشلونة قبل نهاية الموسم الماضي وهو ما يعد خرقاً للنزاهة وينم عن عدم احترام اللاعب للنادي وجماهيره، لذا تمت مطالبته بالحضور يوم الأحد لبدء الجولة التحضيرية للموسم الجديد للروخيبلانكوس.