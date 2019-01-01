نفى التشيلي "أرتورو فيدال" شائعات رحيله عن صفوف برشلونة في صيف الانتقالات الحالي إلى الإنتر، مشدداً على رغبته بالبقاء مع الفريق حتى نهاية عقده على أقل تقدير.

صرح فيدال قائلاً: الإنتر؟ الأن أُفكر في عطلتي، ومستقبلي في برشلونة، لدي عقد مع النادي لمدة عامين.