باريس سان جيرمان يضع كل تركيزه على أومتيتي
من المنتظر أن يركز باريس سان جيرمان كل جهوده في الفترة المقبلة على التعاقد مع الفرنسي أومتيتي مدافع برشلونة، بعد أن خسر صراع ضم الهولندي دي ليخت الذي اقترب كثيراً من يوفنتوس الإيطالي.
أشارت مصادر صحيفة "سبورت" بأن باريس يريد ضم مدافع ليون السابق ويأمل ألا يكون للتعاقد معه أي علاقة ببيع نيمار.
برشلونة سيحاول مجدداً من أجل جريزمان
برشلونة يواصل سعيه خلف الفرنسي
لم ييأس برشلونة من البيان الرسمي لأتلتيكو مدريد الذي كانت لهجته شديدة للغاية وأُتهم فيه جريزمان بعدم احترام الفريق أو جماهيره بسبب إتفاقه المسبق مع البارسا قبل نهاية الموسم الماضي.
طبقاً لمصادر صحيفة ماركا، فأن رئيس البلوجرانا "بارتوميو" سيحاول مجدداً مع إدارة الروخيبلانكوس لإقناعهم بالتخلي عن جريزمان وبيعه هذا الصيف.
تأزم صفقة جريزمان بسبب مؤتمر بارتوميو
رئيس برشلونة يضع جريزمان في مأزق
تسببت تصريحات بارتوميو في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في تأزم موقف أنطوان جريزمان الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف برشلونة بعد أن انخض الشرط الجزائي في عقده منذ بداية شهر يوليو.
أصدر أتلتيكو مدريد بياناً رسمياً يؤكد فيه أن جريزمان كان قد توصل لإتفاق مع برشلونة قبل نهاية الموسم الماضي وهو ما يعد خرقاً للنزاهة وينم عن عدم احترام اللاعب للنادي وجماهيره، لذا تمت مطالبته بالحضور يوم الأحد لبدء الجولة التحضيرية للموسم الجديد للروخيبلانكوس.
جريزمان في إنتظار الإعلان عن انتقاله لصفوف برشلونة رسمياً.
صرح فابريزيو رومانو في تقرير لصحيفة "Sky Sport" أن صفقة أنطوان جريزمان إلى برشلونة هي صفقة منتهية.
وكان لاعب أتلتيكو مدريد موضوع جدل كبير في فترة الانتقالات الحالية، لكن يبدو أن الصفقة تمت بالفعل وفي إنتظار الإعلان عنها فقط.
كونتي مدرب الإنتر يُشيد بفيدال لاعب برشلونة
صرح أنتونيو كونتي مدرب الإنتر في تقرير نشرتة صحيفة "Gazzetta dello Sport" أنه أشاد باللاعب أرتورو فيدال وبأنه أفضل لاعب خط وسط في رأيه، في إشارة لإستهدافة في سوق الانتقالات الحالي.
وسبق للدولي التشيلي اللعب تحت قيادة المدرب كونتي في يوفنتوس، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ ومنها إلى برشلونة فريقه الحالي.
باريس سان جيرمان ينضم للمهتمين بضم مالكوم
انضم باريس سان جيرمان لقائمة الأندية الراغبة بالحصول على خدمات البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة، والذي يعد خارج خطط العملاق الكتالوني للموسم المقبل.
أبرزت صحيفة "لو باريسيان" اهتمام الفريق الفرنسي بضم جناح بوردو السابق وسط صراع مع آرسنال على ضمه، فهل يتم استغلال ذلك في صفقة تبادلية مع نيمار؟
صراع إنجليزي على ضم المدافع الفرنسي "أومتيتي"
ازداد الصراع على ضم الفرنسي "أومتيتي" مدافع برشلونة بعد أن تسربت الأنباء بأن العملاق الكتالوني لا يمانع ببيع اللاعب هذا الصيف من أجل تمويل بعض الصفقات التي يسعى لحسمها في أقرب وقت ممكن.
طبقاً لصحيفة "سبورت" فإن آرسنال ومانشستر يونايتد يخوضان معركة من أجل التعاقد مع اللاعب الذي يقيمه برشلونة بحوالي 60 مليون يورو.
برشلونة لن يمانع ببيع أومتيتي
لن يمانع برشلونة ببيع مدافعه الفرنسي "أومتيتي" هذا الصيف، وذلك من أجل تمويل بعض الصفقات التي يرغب الفريق بالتعاقد معها وأبرزها البرازيلي نيمار.
أشارت مصادر "لي 10 سبورت" الفرنسية أن العملاق الكتالوني يريد تمويل صفقة نجم باريس سان جيرمان ويرغب في الحصول على حوالي 60 مليون يورو على الأقل نظير بيعه.
رافينيا يوافق على الانضمام لفالنسيا
وافق "رافينيا ألكانتارا" لاعب وسط برشلونة على الانتقال لصفوف فالنسيا، ولكن لازالت هناك بعض التفاصيل العالقة من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي بين الطرفين.
بحسب مصادر "كادينا كوبي" فأن رافينيا وافق على عرض الخفافيش في انتظار الضوء الأخضر من مُلاك النادي من أجل التعاقد معه.
برشلونة يعرض مالكوم على آرسنال
يسعى برشلونة للتخلص من اللاعبين الزائدين عن الحاجة من أجل دعم صفقة البرازيلي نيمار وكذلك الفرنسي جريزمان، ويعتبر اللاعب مالكوم أحد المرشحين للرحيل عن الفريق هذا الصيف.
أشارت مصادر صحيفة "سبورت" بأن العملاق الكتالوني قام بعرض مالكوم على إدارة آرسنال، استغلالاً لحاجة الفريق الإنجليزي لضم جناح بأي شكل من الأشكال.
برشلونة يواصل البحث عن صيغة لضم نيمار
برشلونة يحاول إقناع باريس ببيع نيمار
يواصل فريق برشلونة إيجاد الصيغة المناسبة التي من شأنها أن تقنع باريس سان جيرمان بالتخلي عن النجم البرازيلي نيمار الذي عبر عن رغبته بالعودة إلى كامب نو مرة آخرى هذا الصيف.
أشارت مصادر "موندو ديبورتيفو" أن باريس مهتم بضم كوتينيو، راكيتيتش وديمبيلي، وقد يتم استغلال الأمر من أجل إجراء صفقة مبادلة، بالنسبة لديمبيلي فالبارسا يقيمه مثل نيمار لذا إذا حاول البي إس جي ضمه فلن يحصل على أي أموال إضافية.
برشلونة يحسم صفقة الفرنسي جريزمان
برشلونة يضم نجم أتلتيكو مدريد
نجح برشلونة في حسم صفقة الفرنسي "أنطوان جريزمان" لاعب أتلتيكو مدريد، بعد أن قرر تفعيل الشرط الجزائي في عقده والذي يمكن دفعه بعد بداية شهر يوليو الحالي، ولم يتبقَ سوى القليل على الإعلان الرسمي.
أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن الصفقة انتهت وتم الإتفاق بين كل الأطراف، ومن المُنتظر أن يتم الإعلان عنها في هذا الأسبوع.
تقارير: ديمبيلي لن يغادر برشلونة هذا الصيف
لازال برشلونة متردداً بخصوص قراره حول الفرنسي عثماني ديمبيلي وهل سيرحل أم لا، ولكن بحسب التقارير الأخيرة فأن لاعب دورتموند السابق مستمر في كامب نو هذا الصيف على أقل تقدير.
أشارت مصادر "سكاي سبورتس" بأن ديمبيلي لن يغادر على الرغم من بعض التقارير التي أشارت في وقت سابق بأن العملاق الكتالوني لا يمانع برحيله إن وجد عرض مناسب.
مالكوم قد يكون ضحية قدوم نيمار
سيضطر برشلونة لبيع بعض اللاعبين من أجل تمويل صفقة البرازيلي نيمار، الذي يرغب بالعودة إلى كامب نو مجدداً وأوصل هذه الرغبة إلى مسئولي الفريق الذين يعملون على ذلك بالفعل.
طبقاً لمصادر صحيفة "سبورت" فإن قدوم نيمار سيجعل برحيل البرازيلي الآخر "مالكوم" ولكن بشرط وصول عرض مقبول إلى مكاتب النادي.
برشلونة يقترب من الإعلان عن ضم جريزمان
النجم الفرنسي يقترب من كامب نو
اقترب نادي برشلونة من الإعلان رسمياً عن التعاقد مع أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، خاصةً وأنه مع بداية شهر يوليو يمكن تفعيل الشرط الجزائي في عقده والذي يساوي 120 مليون يورو.
ذكرت مصادر صحيفة ليكيب أن العملاق الكتالوني سيعلن عن الصفقة في غضون أسبوع على الأكثر، بمجرد أن يقوم أتلتيكو بضم جواو فيلكس بنفس السعر تقريباً.
في ظل تعاقد أتلتيكو مدريد مع جواو فيليكس تقترب صفقة جريزمان
أفادت صحيفة "ESPN" أن مفاوضات برشلونة وأتلتيكو مدريد على اللاعب أنطوان جريزمان مازالت مستمرة ومن الأكيد بأنها ستتم، خاصة وأن الرخي بلانكوس قد دخلوا بالفعل في صفقة مع اللاعب جواو فيليكس بقيمة 126 يورو، وينتظر الفريق لتلقي الأموال من الصفقات المُباعة لشراء اللاعب.
وأضافت الصحيفة أن صفقة جريزمان ستكلف خزينة البلاوجرانا 120 مليون يورو، وهو ما سيساعد الروخي بلانكوس في الإنتهاء من ضم النجم البرتغالي.
برشلونة لا يمانع ببيع الفرنسي ديمبيلي
برشلونة قد يبيع النجم الفرنسي
يبدو أن برشلونة لا يمانع ببيع اللاعب الفرنسي "عثماني ديمبيلي" ولكن بشرط أن يكون العرض مغرياً للتخلي عنه بعد ضمه بمبلغ كبير من بروسيا درتموند.
بحسب مصادر راديو "راك" فإن البلوجرانا على علم باهتمام بايرن ميونخ لضم ديمبيلي، ومستعدين لسماع أي عروض رسمية للاعب، خاصةً مع سعي البافاري لتعويض نهاية حقبة روبين وريبيري.
رسمياً.. ماتيو موراي يوقع لبروسيا دورتموند
انضم لاعب البارسا بي "ماتيو موراي" الذي يلعب كظهير أيمن إلى بروسيا دورتموند الألماني وذلك بعد انتهاء عقده في صفقة انتقال حر.
انضم موراي للفريق الألماني بعقد مدته خمس سنوات، بعد أن تألق مع رديف برشلونة وقدم مستويات رائعة طيلة الفترة الماضية، مما جذب انتباه بعض الأندية الكبيرة قبل أن ينتهي المطاف به مع دورتموند.
تسعى إدارة برشلونة لوضع سيميدو ضمن صفقة جريزمان
أفادت بعض التقارير الخاصة بـ"Ara" أنه من المقرر في الأيام المُقبلة أن يُعلن رسمياً عن انتقال أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد إلى برشلونة في صفقة تصل إلى 120 مليون يورو.
وأضاف تقرير في صحيفة "Catalonian" أن إدارة البلاوجرانا لا تتوقع أي تعقيدات في الصفقة، وتُعد العقبة الوحيدة هي ما إذا كان اللاعب سيتم انتقاله بصفقة نقدية فقط أو ما إذا كان اللاعب نيلسون سيميدو سيكون ضمن صفقة تبادليه مع الروخي بلانكوس، وبحسب التقارير فإن هذه المسألة لن تمنع الفريق الكتالوني من الإعلان عن لاعبهم الجديد بحلول يوم الأربعاء القادم.
خفايير تيباس يأمل ألا يتم برشلونة صفقة نيمار
أفادت بعض التقارير أن خفايير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية لكرة القدم قد صرح بأنه يأمل ألا يوقع برشلونة مع نيمار في سوق الانتقالات الحالية.
كما انتقد شخصية اللاعب البرازيلي قائلاً أنه يعتقد أن اللاعب ليس إضافة إيجابية إلى الدوري الإسباني، وأشار إلى تصرفات اللاعب داخل وخارج الملعب التي دائما ما تُثير الجدل.
رسمياً.. دينيس سواريز ينضم لسيلتا فيجو
انضم دينيس سواريز بصفة رسمية لصفوف سيلتا فيجو، حسبما أعلن الموقع الرسمي لبرشلونة، ليعود اللاعب إلى النادي الذي بدأ مسيرته معهم.
انتقل سواريز لسيلتا مقابل 13 مليون يورو بالإضافة إلى 3 مليون كمتغيرات، وكان اللاعب قد فضل عرض سيلتا على حساب فالنسيا الذي كان مهتماً بشدة لضمه.
مانشستر يونايتد يرفض التخلي عن مطاردة جريزمان
أفادت بعض الصحف الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يحاول مرة آخرى للتواصل مع اللاعب أنطوان جريزمان بالانضمام إلى الريد ديفيلز، مع علمهم بأن اللاعب بالفعل قد مضى عقد لمدة 5 سنوات مع برشلونة في صفقة تبلغ قيمتها 107 مليون جنية إسترليني، وأن اللاعب سينتقل رسمياً إلى البلاوجرانا في 1 يوليو القادم.
وعبرت صحيفة "the Sun" قائلة بأن الشياطين الحُمر يرفضون التخلي عن مطاردة الفرنسي الدولي، وأن مانشستر يونايتد يحاول إقناع جريزمان بأن نيمار هو الهدف البارز لبرشلونة هذا الصيف، والذي من الممكن أن يُرغم البلاوجرانا للتخلي عن اللاعب الفرنسي في أي وقت من أجل مهاجم باريس سان جيرمان.
فالفيردي يُفكر في ضم ريكاردو رودريجيز الظهير الأيسر لميلان
أفادت بعض التقارير أن برشلونة يرغب في التعاقد مع الظهير الأيسر ريكاردو رودريجيز لاعب ميلان ليكون داعماً وبديلاً للمركز الذي يلعب فيه جوردي ألبا.
ووفقاً لصحيفة "Diario Sport" برز أسم اللاعب كهدف للمدرب إرنستو فالفيردي في سوق الانتقالات الحالي، خاصة مع استعداد الروسونيري لبيع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في الميركاتو الحالي، وقد ساهم اللاعب الذي أنضم للديافولو من نادي فولفسبورج عام 2017 في صنع 4 أهداف من 41 مباراة في جميع مسابقات الفريق الإيطالي خلال الموسم الماضي 2018-19.
برشلونة يسعى لضم لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر
وفقا لما تمت إذاعته على راديو "La Red" فإن برشلونة يُخطط لشراء الدولي الأرجنتيني لاوتارو خافيير مارتينيز لاعب الإنتر بقيمة 100 مليون جنية إسترليني .
استطاع مهاجم الثعابين أن يسجل هدفاً في مباراة بلاده ضد فنزويلا بربع نهائي كوبا أمريكا، وبحسب ما ورد أن إدارة البلاوجرانا ترى أن مارتينيز خيار أكثر فاعلية من ماورو إيكاردي.
برشلونة لا يستطيع إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار
إدارة باريس لا يقبلون فكرة انتقال اللاعب في الوقت الحاضر
ذكرت صحيفة "Telefoot" بأن باريس سان جيرمان ليس مستعداً لبيع نيمار في سوق الانتقالات الحالي، مما يُعيق محاولات برشلونة المتتالية لضم اللاعب.
وأضافت أن النادي الباريسي بقيادة إدارتة القطريون والتي برئاسة ناصر الخليفي رئيس النادي لا يتقبلون فكرة السماح بخروج اللاعب الذي اشتروه بمقابل 222 مليون يورو من النادي في الميركاتو الحالي.
برشلونة يخسر سباقه في السعي لضم دي ليخت
ماتيس دي ليخت يوقع مع يوفنتوس مُقابل 70 مليون
بحسب ما أفادت به صحيفة "Tuttosport" أن اللاعب ماتيس دي ليخت سيتم إعلان انتقاله رسمياً يوم الاثنين كلاعب في فريق يوفنتوس.
كان هناك صراع كبير بين كلً من برشلونة، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد مع بطل الدوري الإيطالي على ضم قائد أياكس في سوق الانتقالات الحالي، لكن البيانكونيري استطاع أن يُحقق الفوز في السباق بتوقيعه مع اللاعب الهولندي وإتمام الصفقة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.