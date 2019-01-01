وسط منافسة مع عدة أندية آخرى

واصل فريق برشلونة ضغطه على أياكس من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الموهوب دي يونج سعياً لخطف اللاعب من بين كل الأندية المهتمة به.

وبحسب بعض المصادر المقربة للنادي، فأن يوم 12 يناير سيكون هاماً لأن الفريق الهولندي سيتخذ قراره بشأنه.

يُذكر أن باريس سان جيرمان هو الأكثر جدية في التوقيع مع دي يونج، وسط اهتمام من مانشستر سيتي.