بايرن يتدخل في صفقة رابيو
المماطلة ليست في صالح برشلونة
تدخل بايرن ميونخ الألماني في صفقة اللاعب الفرنسي رابيو وأبدى رغبته في ضمه، خاصةً وأن عقده سينتهي مجاناً في الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو ونقلاً عن راديو مونتي كارلو فأن البافاري تواصلوا مع اللاعب استغلالاً لمماطلة برشلونة في المفاوضات معه.
تشيلسي يفكر بمبادلة ويليان مع مالكوم
مع اصرار البارسا على ضم ويليان
يحاول فريق تشيلسي استغلال إعجاب المدرب فالفيردي بقدرات ويليان واصراره على ضمه من أجل تعويضه بلاعب من برشلونة أيضاً.
وبحسب مصادر دايلي ميل الإنجليزية فأن البلوز قد يقترحوا على الفريق الكتالوني مبادلة البرازيلي ويليان بالبرازيلي الآخر مالكوم والذي لا يشارك كثيراً مع الفريق في الوقت الراهن.
دي ليخت يحدد موقفه النهائي
ويرد على كل المهتمين بضمه
حدد الهولندي دي ليخت مدافع أياكس موقفه من الأندية المهتمة بضمه في الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه قرر البقاء في فريقه حتى نهاية الموسم.
ذلك في حوار اللاعب مع إحدى القنوات الهولندية، لينهي أو يؤجل الجدل حول الفريق الذي يقترب من الانضمام له وسط اهتمام يوفنتوس، السيتي بجانب برشلونة.
دينيس سواريز يقترب أكثر من آرسنال
المفاوضات تسير بصورة جيدة
اقترب دينيس سواريز من الرحيل عن برشلونة والانضمام لصفوف آرسنال الإنجليزي، بعد أن تقدمت المفاوضات بين الطرفين.
وبحسب صحيفة سبورت فأن الفريق الكتالوني منح موافقه لسواريز للتحدث مع أوناي إيمري ولكن يبقى الإتفاق على صيغة الصفقة، حيث يريد آرسنال ضمه على سبيل الإعارة ولكن البلوجرانا يرغب في بيعه نهائياً.
الحدادي مطلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز
مع اقتراب عقده على نهايته
اقترب المهاجم الإسباني منير الحدادي من الرحيل نهائياً عن صفوف برشلونة بعد ان خرج تماماً من حسابات المدرب فالفيردي.
وبحسب مصادر إيه إس بي إن فأن اللاعب مطلوب من قبل ليستر سيتي، وست هام يونايتد بجانب ساوثامبتون أيضاً.
يُذكر أن عقد اللاعب سينتهي مجاناً في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الحالي.
برشلونة يحسم صفقة توديبو
متفوقاً على السيتي
نجح فريق برشلونة في حسم صفقة المدافع الواعد "توديبو" لاعب فريق تولوز وذلك بعد صراع شديد مع مانشستر سيتي.
وحسمت رغبة اللاعب الصفقة لصالح العملاق الكتالوني، وبحسب مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول فأن اللاعب سينضم مجاناً في الصيف.
الضغط متواصل من أجل الهولندي دي يونج
وسط منافسة مع عدة أندية آخرى
واصل فريق برشلونة ضغطه على أياكس من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الموهوب دي يونج سعياً لخطف اللاعب من بين كل الأندية المهتمة به.
وبحسب بعض المصادر المقربة للنادي، فأن يوم 12 يناير سيكون هاماً لأن الفريق الهولندي سيتخذ قراره بشأنه.
يُذكر أن باريس سان جيرمان هو الأكثر جدية في التوقيع مع دي يونج، وسط اهتمام من مانشستر سيتي.
مانشستر يونايتد مهتم بضم كوتينيو
هل ينضم لغريم فريقه السابق؟
أبدى فريق مانشستر يونايتد اهتمامه بلاعب برشلونة فيليبي كوتينيو خاصةً وأن اللاعب البرازيلي لم يستطع إثبات قدراته مع الفريق الإسباني منذ انضمامه.
وبحسب صحيفة إكسبريس فأن الفريق الإنجليزي من الراغبين في التعاقد مع لاعب ليفربول السابق والذي يقدر سعره بما يقرب من مائة مليون جنيه إسترليني.
يُذكر أن المدير الرياضي للبلوجرانا قد أشار إلى أن كوتينيو يملك مستقبلاً مع الفريق برغم جلوسه على الدكة في الفترة الأخيرة.
ماركو سيلفا ينفي اهتمامه بضم مالكوم
إيفرتون لن يضم لاعب جديد من برشلونة؟
نفى ماركو سيلفا كل الشائعات التي ربطت فريقه بلاعب جديد من برشلونة وهو مالكوم حسبما أشارت بعض التقارير في الأيام الأخيرة.
حيث صرح سيلفا أن كل هذه التقارير عارية تماماً من الصحة، مؤكداً أن التوفيز غير مهتمين أبداً بالجناح البرازيلي.
يُذكر أن إيفرتون كان قد ضم مينا ودينيه بصفة نهائية واستعار جوميش من برشلونة في الصيف الماضي.
آرسنال في مفاوضات مع سواريز
دينيس وليس لويس!
دخل آرسنال في مفاوضات مع اللاعب دينيس سواريزـ تمهيداً لتدعيم صفوف الفريق وضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وبحسب مصادر سكاي سبورتس الإيطالية، فأن المفاوضات بين الطرفين بدأت والصفقة قريبة بسبب إعجاب إيمري الشديد بقدرات اللاعب.