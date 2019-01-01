يرغب باريس سان جيرمان بالحصول على خدمات البرتغالي سيميدو، في مفاوضات برشلونة معه لضم نيمار، خاصةً مع انتقال كوتينيو إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

أشارت مصادر تيلي فوت أن الفريق الفرنسي يريد ضم ظهير أيمن البلاوجرانا في صفقة نيمار لأنهم غير مقتنعين بضم راكيتيتش، ولازالت المفاوضت بين الطرفين مستمرة.

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