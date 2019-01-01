وفقاً لما ذكرته "BILD" بأن بايرن ميونخ يهتم كثيراً باللاعب عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق حقيقي مع اللاعب ليروي ساني سيبدأ البافاري في محولاته لضم المهاجم الفرنسي.

وأضافت بأن بايرن ميونخ قد عانى بشدة من محاولاته لضم لاعب مانشستر سيتي وقد أقتربوا من الإحباط في السعي وراء اللاعب، في حين أن عثمان ديمبيلي البالغ من العمر 22 عاماً قد يساعد برشلونة في تمويل صفقة نيمار الذي يسعون إليها.

يمتلك اللاعب الدولي الفرنسي ديمبيلي خبرة في الملاعب الألمانية، حيث لعب مع بروسيا دورتموند من قبل خلال موسم 2016-17.