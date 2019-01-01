في الصيف المقبل

أبدى الإنتر استعداده للتعاقد مع الكرواتي راكيتيتش لاعب وسط برشلونة، بعد أن خرج اللاعب من حسابات أرنستو فالفيردي في الفترة الأخيرة بعد التعاقد مع آرثر، فيدال ومن ثم دي يونج.

وبحسب مصادر كالتشيو ميركاتو فأن النيراتزوري يتأهب لتقديم عرض رسمي للفريق الكتالوني إذا كان يرغب ببيع لاعبه في الصيف المقبل.