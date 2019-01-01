بعد تصريحات بوكتينيو الأخيرة

تلقى فريق برشلونة إشارات إيجابية بخصوص إمكانية ضم إريكسن نجم توتنهام، وبالأخص بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مدرب الفريق بوكتينيو.

حيث ألمح الأرجنتيني إلى أن صانع الألعاب الدانماركي يمكنه أن يفعل ما يريده وأنه لا يمكنه أن يتدخل بينه وبين إدارة النادي.

يُذكر أن الفريق الكتالوني من أبرز المهتمين بكريستيان إريكسن منذ أن كان لاعباً في صفوف أياكس الهولندي.