قدم مانشستر يونايتد عرضاً رسمياً لبرشلونة من أجل التعاقد مع الفرنسي "أومتيتي" مدافع الفريق، والمرشح للرحيل هذا الصيف في حال وجود عرض مناسب ومغري للتفريط فيه.

أشارت مصادر لي سبورت أن الشياطين الحمر تقدموا بعرض رسمي قيمته 50 مليون يورو، في حين أن المطلوب من قبل إدارة البلاوجرانا هو 60 مليون يورو.