اقترب برشلونة من التعاقد مع فيربو لاعب ريال بيتس، بعد أن اقترب العملاق الكتالوني من التوصل إلى إتفاق مع الفريق الأندلسي حول قيمة الصفقة حسبما أشارت أخر التقارير التي أكدت أن انضمام اللاعب وشيك.

أكدت مصادر ماركا أن الإتفاق بين الطرفين تم مقابل أقل من 25 مليون يورو، وأن اللاعب سيخضع للفحص الطبي قريباً قبل أن ينضم لمعسكر البلاوجرانا استعداداً للموسم الجديد.