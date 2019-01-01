إيفرتون لن يضم لاعب جديد من برشلونة؟

نفى ماركو سيلفا كل الشائعات التي ربطت فريقه بلاعب جديد من برشلونة وهو مالكوم حسبما أشارت بعض التقارير في الأيام الأخيرة.

حيث صرح سيلفا أن كل هذه التقارير عارية تماماً من الصحة، مؤكداً أن التوفيز غير مهتمين أبداً بالجناح البرازيلي.

يُذكر أن إيفرتون كان قد ضم مينا ودينيه بصفة نهائية واستعار جوميش من برشلونة في الصيف الماضي.