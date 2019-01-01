على ما يبدو أن تجديد الجناح الطائر مع الموج الأزرق أصبح مسألة وقت

أشارت تقارير صحفية إلى أن الهلال اقترب من الوصول لاتفاق مع سالم الدوسري يقضي بتمديد عقده لمدة موسمين، وذلك عقب تولي فهد بن نافل رئاسة النادي منذ أيام.

ملف جناح المنتخب السعودي كان ضمن الكثير من الملفات الصعبة أمام الرئيس الجديد للموج الأزرق، وكان وضع اللاعب مبهماً حتى أن النصر الغريم التقليدي للزعيم فكر في التعاقد معه، ولولا الفراغ الإداري المتواجد بالفريق لضمه في الحال.