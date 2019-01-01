صحيفة "gsgazete" أن جلطة سراي يحضر لقنبلة في سوق الانتقالات، من خلال التعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال.

وقالت أن صفقة جلطة سراي المرتقبة، حصلت على قبول ودعم من جماهير النادي التركي، في ظل الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يحظى بها لاعب بورتو البرتغالي السابق.

ويتواجد إدواردو حاليا مع نادي الهلال في معسكر بالنمسا، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.