مدونة حية

أخبار انتقالات الهلال | كارلوس إدواردو مطلوب في جلطة سراي وبنشرقي صفقة القرن

تعرف على أخبار انتقالات الهلال اليوم 26 يونيو، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام في ميركاتو صيف 2019؟ وكيف بدأ فهد بن نافل ولايته؟

محدث
التعليقات()
الهلال

أشرف بنشرقي صفقة القرن في الزمالك

2019-06-26T15:43:09Z

لاعب الزعيم

 أشرف بنشرقي قد تكون صفقة القرن التي أعلن عنها رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور، اللاعب لديه عقد حاليا مع الهلال حتى 2020، في الموسم الماضي تمت إعارته إلى لانس وسجل فقط 3 أهداف وأسيست في 11 مباراة خاضها مع الفريق

كارلوس إدواردو مطلوب في جلطة سراي

2019-06-26T15:42:11Z

اللاعب البرازيلي

دخل كارلوس إدواردو لاعب الهلال ضمن اهتمامات جلطة سراي خلال ميركاتو الصيف الحالي. اللاعب البرازيلي سجل في الموسم الماضي 13 هدفًا في 35 مباراة وقدم 6 تمريرات حاسمة.

يُذكر أن اللاعب البرازيلي هو أحد أهم اللاعبين في النادي السعودي خلال السنوات الماضية.

Getty Images

إدارة الهلال تصرف النظر عن كاريلو

2019-06-26T07:55:17Z

بسبب ناديه بنفيكا

إدارة نادي الهلال أوقفت مفاوضاتها بشكل نهائي مع نادي بنفيكا بخصوص شراء ما تبقى من عقد المحترف البيروفي أندري كاريلو، وذلك بسبب مغالاة النادي البرتغالي الذي طلب مبلغاً وصف بالتعجيزي، وتم تقديره بـ20 مليون يورو.

إدارة الهلال تسوق عقود بعض اللاعبين

2019-06-26T07:54:51Z

المحترفين بالفريق

بدأت إدارة الهلال عبر عدد من الوسطاء تسويق عدد من المحترفين الأجانب اللذين لا تزال عقودهم سارية المفعول؛ وهم علي الحبسي وجوناثان وسوريانو وديجينك بشكل مبدئي، على أن يحدد الجهاز الفني الجديد احتياجاته خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقبل في يوليو المقبل.

سيروتي يعود إلى فريقه السابق

2019-06-25T07:57:57Z

لاعب الهلال

عاد الأرجنتيني إيركويل سيروتي، مهاجم فريق الهلال السابق، إلى ناديه القديم ” سان لورينزو ” .

وكانت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، أعلنت رسميا منذ أيام قليلة، إنهاء تعاقد سيروتي.

Télam

إدارة الهلال تنتظر رد الفرنسي برونو جينسيو

2019-06-24T21:35:08Z

الزعيم يرغب في مدرب جديد

ينتظر نادي الهلال موقف الفرنسي برونو جينسيو، الذي استقال مؤخراً من تدريب نادي ليون الفرنسي، ويدرس الأخير عدة عروض تلقاها من أندية ومنتخبات، ومن أبرزها نيوكاسل الإنجليزي الذي أعلن أن جينسيو إلى جانب لوران بلان ضمن لائحة الأسماء المرشحة لخلافة المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز في قيادة نيوكاسل، بالإضافة إلى منتخب المغرب ونادي الهلال.

علي الحبسي يخرج من الهلال

2019-06-24T14:59:48Z

الحارس العماني على أعتاب الرحيل

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال خروج حارس المرمى الدولي العماني المخضرم علي الحبسي من حسابات النادي ومن المنتظر توقيع مخالصة معه من قبل الإدارة خلال الأيام المقبل.

سالم الدوسري يقترب من التجديد بـ7 ملايين

2019-06-24T08:41:14Z

لاعب الوسط

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي أن إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل عرضت 7 ملايين ريال على اللاعب سالم الدوري من أجل جديد تعاقد مع النادي خلال الفترة الحالية لمدة موسمين.

إنترناسيونال البرازيلي يرفض عرض الهلال

2019-06-24T08:39:26Z

للاعب إدينيلسون

إدارة نادي إنترناسيونال البرازيلي، رفضت عرضا رسميا آخر من الهلال، للحصول على خدمات البرازيلي إدينيلسون؛ لاعب المحور الذي يرى النادي أنه يشكل جزءا مهما من خططه الاستراتيجية عطفا على قيمته الفنية، على الرغم من أن العرض لا يقاوم على الصعيد المادي. وتشير الصحافة البرازيلية إلى أن عرض الهلال يلامس أربعة ملايين يورو، علما بأن القيمة السوقية للاعب تصل إلى 3.5 مليون يورو.

كاريلو يبتعد عن الهلال

2019-06-24T08:38:57Z

الدولي البيروفي

كاريلو اقترب من الرحيل عن الهلال متجهًا إلى فلامينجو البرازيلي، الذي يتولى مسؤوليته الفنية البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني السابق للزعيم، والذي استقدم اللاعب من قبل للأزرق من بنفيكا، ويبدو أن الوجهة المقبلة للاعب ستتحدد بعد نهاية مشوار منتخب بلاده بكوبا أمريكا البرازيل 2019.

وكيل عموري يفجر مفاجأةً مدوية

2019-06-23T08:53:18Z

لايزال مصير النجم الإماراتي حائر بين الهلال والعين

صرح نادر المرزوقي وكيل أعمال عمر عبد الرحمن عموري إلى أن الهلال لم يتفاوض مع اللاعب الإماراتي حتى الآن، وذلك على عكس الأخبار التي خرجت في الأيام السابقة.

وتحدث وكيل نجم الزعيم عن رغبة موكله قائلاً أن اللاعب يرغب في البقاء في صفوف الموج الأزرق، سعياً منه لإثبات ذاته بعد أن انتهى موسمه الماضي مبكراً لإصابته بالرباط الصليبي.

الهلال متمسك بالتعاقد مع إيدنيلسون

2019-06-21T23:22:32Z

البرازيلي خيار هلالي في الميركاتو الصيفي

رفع الهلال من عرضه لكسب خدمات البرازيلي إيدنيلسون المحترف في نادي إنترناسيونال البرازيلي، ورغم رفض النادي البرازيلي لعرض الهلال الأول، فإن رغبة الهلاليين في التوقيع مع اللاعب تبدو أكبر

جيسوس يخطف كاريلو من الهلال

2019-06-21T23:20:15Z

مدرب الزعيم السابق يقترب من ضم كاريلو

كشفت وسائل الإعلام البيروفية أن نادي فلامنغو الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، مهتم بالتعاقد مع البيروفي أندري كاريلو الذي لعب للهلال في الموسم المنصرم معاراً من قبل نادي بنفيكا البرتغالي، وأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة وسط رغبة متبادلة بين اللاعب وجيسوس، ما سيصعب مهمة الهلال في إعادة اللاعب لصفوفه مرة أخرى.

الهلال يُفاضل بين لاودروب وجينيسيو

2019-06-21T23:16:29Z

الزعيم يبحث عن مدير فني

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال وجود مفاضلة بين الدنماركي مايكل لاودروب والفرنسي برونو جينيسيو على قيادة الفريق خلال الموسم المُقبل.

وسيتقرر بناء على سير المفاوضات في كلا الجانبين إلى أين ستتجه البوصلة الزرقاء.

إدارة فهد بن نافل رئيس الهلال تعمل بكل قوة حاليًا على إنهاء ملف المدير الفني الجديد للفريق.

Getty Images

الهلال يجدد عقد الثلاثي السعودي

2019-06-21T15:53:48Z

أفادت بعض المصادر أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل قد فتحت ملفات بعض اللاعبين مرة آخرى قبل الإنطلاق للموسم الجديد، وقد أشارت بأن الإدارة تحاول إنهاء كافة الملفات العالقة منذ فترة وفي مقدمتها ملف اللاعبين، وقد قررت اللجنة الفنية بالنادي الاستغناء عن خدمات كلً من أحمد الشراحيلي وحسن كادش.
بينما وافقت اللجنة الفنية على تجديد عقود كلً من سالم الدوسري، محمد الجحفلي ومتعب المفرج، كما تعمل الإدارة على تجديد تعاقدها مع نجم الأمارات عمر عبد الرحمن "عموري" حتى الآن.

ثلاثي الهلال يقترب من الفيحاء

2019-06-20T23:57:20Z

يقتربون من الرحيل

أوضحت إدارة ناي الهلال، عن رغبة نادي الفيحاء لضم كُل ثلاث لاعبين ، لفريقه .

وكتب الهلال عبر صفحته الرسمية بتويتر ، قائلاً ، ” الثلاثي “أحمد شراحيلي ، حسن كادش ، أحمد أشرف” يدخلون ضمن خيارات نادي الفيحاء ” .

أشرف بنشرقي خارج أسوار الهلال

2019-06-20T23:56:02Z

المغربي يخرج من حسابات الإدارة

تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل إلى فك التعاقد مع لاعب الفريق المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.

وقالت تقارير إن الهلال يعمل على التخلص من اللاعب المغربي بعد أن انتهت فترة إعارته إلى نادي لانس الفرنسي.

ومن المقرر أن تناقش إدارة الهلال العروض التي وصلت للمهاجم المغربي صاحب الـ 24 عامًا مع وكيل أعماله، لاختيار الأنسب منها، للسماح له بالرحيل.

مدرب ليون الفرنسي يقترب من الهلال

2019-06-20T23:55:30Z

إدارة الزعيم تبحث عن مدير فني

أكدت العديد من الصحف الفرنسية، أن مجلس إدارة نادي الهلال فتح خط مفاوضات مع برونو جينيسيو المدير الفني لفريق ليون الفرنسي، وذلك للتعاقد معه في الفترة القادمة.

وتنتظر إدارة الهلال رد ” جينيسيو ” الذي أبدى موافقة مبدئية لإتمام التعاقد خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تقدم الفريق بعرض مالي ضخم لمدرب ليون على حد وصف الصحف الفرنسية.