أكدت تقارير صحفية أن انتقال ريكاردو جوميز لاعب بارتيزان بلجراد الصربي، إلى نادي الهلال أصبح قريبًا جدًا.

ويتنافس على ضم جوميز كل من نادي الشارقة الإماراتي، وفريقي الهلال والأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.