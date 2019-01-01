أخبار انتقالات الهلال | الإدارة تُفاضل بين لاودروب وجينيسيو لقيادة الفريق

أفادت بعض المصادر أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل قد فتحت ملفات بعض اللاعبين مرة آخرى قبل الإنطلاق للموسم الجديد، وقد أشارت بأن الإدارة تحاول إنهاء كافة الملفات العالقة منذ فترة وفي مقدمتها ملف اللاعبين، وقد قررت اللجنة الفنية بالنادي الاستغناء عن خدمات كلً من أحمد الشراحيلي وحسن كادش.

بينما وافقت اللجنة الفنية على تجديد عقود كلً من سالم الدوسري، محمد الجحفلي ومتعب المفرج، كما تعمل الإدارة على تجديد تعاقدها مع نجم الأمارات عمر عبد الرحمن "عموري" حتى الآن.