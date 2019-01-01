الاتحاد يُعطل صفقة النصر
قالت تقارير أن مفاوضات النصر مع إدارة جلطة سراي قد تتوقف لرغبة غلطة سراي في تسديد قيمة الصفقة بالكامل بسبب ما حدث لها مع الاتحاد الذي تأخر في إرسال أقساط اللاعب جاري رودريجز.
وكيل دياني يكشف عن تطورات مفاوضات النصر
اللاعب السنغالي
دافيلا وكيل أعمال اللاعب السنغالي مباي دياني لشبكة NTV Spor : خلال الساعات القليلة القادمة سيحسم نادي جلطة سراي موقفه من انتقال اللاعب لنادي النصر في ظل إصرار اللاعب على الرحيل.
النصر يرفض العروض المُقدمه لـ"جوليانو"
عروض برازيلية
رفض نادي النصر عدة عُروض من أندية برازيلية لشراء البرازيلي جوليانو لأهمية في خارطة النصر بالموسم المُقبل، كما رفض اللاعب العودة إلى دوري بلاده خلال الفترة المقبلة مؤكدًا رغبته البقاء رفقة العالمي أو الاحتراف في أوروبا.
النصر يعرض ضم مباي دياني مقابل أحمد موسى
اللاعب السنغالي
التركية أشارت إلى أن المفاوض النصراوي أقترح ضم أحمد موسى في هذه الصفقة، من أجل اقناع مسؤولي جلطة سراي بالتعاقد مع مباي دياني.
وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي جلطة سراي ترغب في الحصول على 16مليون يورو لأجل التخلي عن اللاعب.
ولم يُقدم أحمد موسى ما يشفع له للبقاء في صفوف نادي النصر على الرغم من القيمة المالية المرتفعة التي قدم بها إلى العالمي.
فرجاسي ساسي ينفي وجود عرض من النصر
أكد اللاعب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك المصري، ولاعب منتخب نسور قرطاج، على رغبته في الاستمرار مع نادي الزمالك الفترة المقبلة.
جاء ذلك ردًا على الأنباء التي ترددت حول رغبة ناديي النصر والهلال بضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
إبراهيم غالب خارج النصر
قريب من الفيصلي
أشارت تقارير صحفية سعودية إلى اقتراب اللاعب إبراهيم غالب لاعب نادي النصر من خوض تجربة جديدة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
التقارير كشفت أن النصر أبلغ غالب، الشهر الماضي، بعدم رغبته في تجديد العقد المبرم بينهما، ما يتيح لأي ناد ضمَّه بنظام الانتقال الحر.
محمد السهلاوي مطلوب في نادي العدالة
مهاجي العالمي قريب من الرحيلقال رئيس نادي العدالة عبدالعزيز المضحي أن محمد السهلاوي لاعب كبير، وله تاريخ مميز مع ناديه السابق النصر أو المنتخب السعودي، وأعتقد أنه لا يزال من النجوم الكبار في الملاعب السعودية. وفي الحقيقة، نحن نريده ونتمنى أن يكون معنا ويشكل مع هداف دوري الأولى المدغشقري أندريا ثنائياً مميزاً في خط الهجوم، لكن العائق أننا لا يمكن أن نوفر ما يطلبه، ويجب أن تكون هناك بعض التنازلات من طرف اللاعب
جوليانو لن يرحل عن النصر
المحترف البرازيلي
زف البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر حاليًا بشرى سارة لجماهير العالمي عندما أكد عدم وجود أي عرض رسمي من البرازيل لضمه إلى أحد الأندية.
جوليانو قال تصريح صحفي وفقًا لـ Torcedoresأن حلمه هو اللعب في دوري أبطال أوروبا مع نادٍ أوروبي كبير قائلا: من يريد التعاقد معي عليه دفع 10.5 مليون يورو.
العديد من التقارير برازيلية أعلنت في وقت سابق تنافس بعض الأندية البرازيلية على ضم جوليانو إلى صفوفها.
حمد الله يتراجع عن قرار الرحيل بعد تدخل أعضاء الشرف
هل يضحي حمد الله بحلم اللعب في دوري أبطال أوروبا من أجل البقاء في النصر؟
توصل مجموعة من أعضاء شرف نادي النصر لاتفاق مع عبد الرزاق حمد الله يقضى باستمراره الموسم القادم مع العالمي، والتراجع عن قراره بالرحيل إلى أوروبا في سوق انتقالات الصيف الحالي.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فقد أجرى الأعضاء الشرفيون للعالمي اتصالاتهم مع النجم المغربي وأقنعوه بالعدول عن فكرة الرحيل، وجاء ذلك بعد تأكيد أحد الإعلاميين المغاربة بأن صاحب الـ28 عاماً سينتقل في الميركاتو الحالي للعب في أحد الأندية الإيطالية المشاركة في ذات الأذنين.
النصر يقترب من الحصول على توقيع دياني
هل يكون هداف الدوري التركي بديلاً لحمد الله في العالمي؟
أكدت مصادر تركية أن النصر أصبح قريباً من ضم مباي دياني مهاجم جلطة سراي التركي، وذلك تحسباً لرحيل هداف الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله.
وبحسب المصادر فإن المهاجم السنغالي سيتقاضى مع بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 4 ملايين يورو سنوياً، وذلك في حالة انضمامه في سوق انتقالات الصيف الحالي، لكن الصفقة لم تنته حتى الآن لطلب النادي التركي 16 مليون يورو فيما قدمت إدارة فرسان نجد عرضاً يقدر بـ13 مليون يورو فقط.
النصر يفكر في التعاقد مع حارس الزمالك
مدافع ليبي ضمن خيارات النصر
تقارير مغربية تربط اللاعب بالدوري السعودي
كشفت تقارير صحفية مغربية عن وجود مفاوضات مع قلب الدفاع الليبي سند الورفلي لاعب نادي الرجاء المغربي من قبل أحد مسؤولي النصر للتعاقد معه في الصيف الحالي، بعد أن طالب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول، دعم هذا المركز بشكل عاجل.
وجاءت مفاوضات النصر مع الورفلي، وفقًا من التقارير، من قِبل الشخصيات المقربة من النادي وأعضاء الشرف، وذلك في ظل عدم حسم هوية مجلس الإدارة الجديد، لعدم تقدم أي شخص بأوراقه في الانتخابات الجارية حاليًا.
راموس مطلوب في الدوري البيروفي
قلب دفاع العالمي
كشفت صحيفة "depor"، أن نادي أليانزا ليما البيروفي يسعى للتعاقد مع مدافع نادي النصر كريستيان راموس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وانتقل راموس، البالغ من العمر 30 سنة، إلى نادي النصر، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف فريق فيراكروز المكسيكي.
وكيل اللاعب أكد في تصريحات صحفية أن راموس مازال لاعبًا في فوف النصر ويجب على الإدارة التخلي عنه للتوقيع إلى أي نادي جديد
فابيو كونتراو مطلوب في النصر
لاعب ريال مدريد السابق
كشفت تقارير صحفية برازيلية عن وجود اهتمام كبير بالتعاقد مع الظهير الأيسر البرتغالي فابيو كورنتارو من قبل العديد من الأندية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
المفاجأة كانت في بروز أسم نادي النصر السعودي، حيث ظهر ضمن العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق.
تقارير برازيلية قالت أن النصر ضمن أندية فلامنجو البرازيلي، ودينامو موسكو وزينيت في روسيا، وشنغهاي الصيني، والدحيل القطري.