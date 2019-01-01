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أخبار انتقالات النصر | العروض تنهال على جوليانو، وبديل حمد الله يقترب من العالمي

تعرف على أخبار انتقالات النصر اليوم 23 يونيو، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام في ميركاتو صيف 2019؟ وماذا ينتظر إدارة النادي الجديد

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صراع برازيلي لضم جوليانو

2019-06-23T09:42:29Z

على ما يبدو أن محترف النصر في طريق العودة لبلاده

كشفت تقارير برازيلية إلى أن هناك 3 أندية كبيرة في الدوري البرزيلي تسعى لضم جوليانو محترف النصر في سوق انتقالات الصيف الحالي، منها الثنائي جريميو وكورينثيانز.

انضم صاحب الـ29 عاماً للعالمي الصيف الماضي قادماً من فنربخشه التركي مقابل 10.5 مليون يورو، وقدم خلال الموسم المنقضي مستوى رائع يعكس الرقم الذي حصل عليه فريقه السابق للتخلي عنه في ميركاتو الصيف الماضي.

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النصر يقترب من الحصول على توقيع دياني

2019-06-23T09:33:32Z

هل يكون هداف الدوري التركي بديلاً لحمد الله في العالمي؟

أكدت مصادر تركية أن النصر أصبح قريباً من ضم مباي دياني مهاجم جلطة سراي التركي، وذلك تحسباً لرحيل هداف الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله.

وبحسب المصادر فإن المهاجم السنغالي سيتقاضى مع بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 4 ملايين يورو سنوياً، وذلك في حالة انضمامه في سوق انتقالات الصيف الحالي، لكن الصفقة لم تنته حتى الآن لطلب النادي التركي 16 مليون يورو فيما قدمت إدارة فرسان نجد عرضاً يقدر بـ13 مليون يورو فقط.

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النصر يفكر في التعاقد مع حارس الزمالك

2019-06-21T16:26:28Z

​أفادت تقارير بأن نادي النصر يسعى للتخلص من حارسه الأسترالي براد جونز، وقد تم طرح أكثر من بديل لمحاولة التعاقد معهم في فترة الانتقالات الحالية، وكان من أبرز الأسماء المطروحة هو الحارس محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، وذكرت بعض التقارير المصرية والسعودية أن العالمي في طريقه لتقديم عرض بيقمة 3 مليون يورو للحصول على خدمات الحارس المصري.
وكان جنش قد أنتقل إلى القلعة البيضاء في شتاء 2011 قادماً من نادي الأوليمبي، ومنذ ذلك الحين وهو من أهم دواعم الفارس الأبيض في مركزه.

مدافع ليبي ضمن خيارات النصر

2019-06-21T08:19:10Z

تقارير مغربية تربط اللاعب بالدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن وجود مفاوضات مع قلب الدفاع الليبي سند الورفلي لاعب نادي الرجاء المغربي من قبل أحد مسؤولي النصر للتعاقد معه في الصيف الحالي، بعد أن طالب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول، دعم هذا المركز بشكل عاجل.

وجاءت مفاوضات النصر مع الورفلي، وفقًا من التقارير، من قِبل الشخصيات المقربة من النادي وأعضاء الشرف، وذلك في ظل عدم حسم هوية مجلس الإدارة الجديد، لعدم تقدم أي شخص بأوراقه في الانتخابات الجارية حاليًا.

 

راموس مطلوب في الدوري البيروفي

2019-06-21T08:17:32Z

قلب دفاع العالمي

كشفت صحيفة "depor"، أن نادي أليانزا ليما البيروفي يسعى للتعاقد مع مدافع نادي النصر كريستيان راموس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وانتقل راموس، البالغ من العمر 30 سنة، إلى نادي النصر، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف فريق فيراكروز المكسيكي.

وكيل اللاعب أكد في تصريحات صحفية أن راموس مازال لاعبًا في فوف النصر ويجب على الإدارة التخلي عنه للتوقيع إلى أي نادي جديد

فابيو كونتراو مطلوب في النصر

2019-06-20T10:11:47Z

لاعب ريال مدريد السابق

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن وجود اهتمام كبير بالتعاقد مع الظهير الأيسر البرتغالي فابيو كورنتارو من قبل العديد من الأندية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 المفاجأة كانت في بروز أسم نادي النصر السعودي، حيث ظهر ضمن العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق.

تقارير برازيلية قالت أن النصر ضمن أندية فلامنجو البرازيلي، ودينامو موسكو وزينيت في روسيا، وشنغهاي الصيني، والدحيل القطري.

Getty Images

عبدالله مادو يرفض تجديد عقده مع النصر

2019-06-20T10:11:29Z

اللاعب يضع شرطًا للتجديد

وجه اللاعب عبد الله مادو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي صدمة لإدارة العالمي الراغبة في لحصول على توقيعه على عقد جديد.

ورفض عبد الله مادو لاعب فريق النصر العرض المقدم من جانب إدارة الفريق من أجل تمديد عقده الحالي مع العالمي.

وعرض بطل الدوري السعودي على اللاعب عقداً براتب سنوي يبلغ مليوني ريال في الموسم الواحد.

وطلب اللاعب زيادة القيمة المالية لراتبه السنوي، الذي يراها غير مناسبة بالمرة لمجهوداته مع الفريق.

النصر يستهدف استعادة حارس مرماه السابق

2019-06-07T21:03:16Z

عبدالله العويشير على طاولة النصر

ألقت تقارير صحفية الضوء على وجود رغبة لدى نادى النصر في استعادة حارسه السابق ، عبدالله العويشير، الذى يلعب حاليا بصفوف أحد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

التقارير أشارت إلى أن إدارة العالمي تفكر في مكافأة العويشير بعد دوره في حسم لقب الدوري السعودي لأصفر العاصمة فى الموسم المنصرم.

وأشارت إلى أن إدارة الأصفر وضعت الموضوع برمته بين يدي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، حيث طالبته ببحث موقفة من التعاقد مع العويشير والاستفادة الفنية المنتظرة منه.

حسين المقهوي على رادار النصر

2019-05-27T16:10:20Z

لاعب الأهلي قد ينتقل إلى العالمي

أكدت تقارير صحفية  في وقت سابق أن الإدارة النصراوية وقعت بالفعل مع حسين المقهوي بالرغم من توقيعه للأهلي على العقد الجديد في الموسم قبل الماضي لمدة 4 سنوات وحصوله على مقدم التعاقد، إلا أن إدارة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أعطت الفرصة للنصر من أجل التوقيع مع اللاعب بعد رفضها توثيق عقد المقهوي، ويعتبر اللاعب حراً الآن، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم مصير اللاعب.