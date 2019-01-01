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أخبار انتقالات الدوري السعودي | عبدالفتاح آدم على أعتاب الاتحاد والأهلي يُجدد عقد حسين عبدالغني

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم 22 يونيو، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام في ميركاتو صيف 2019؟

محدث
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عبدالفتاح آدم على أعتاب الاتحاد

2019-06-22T14:32:45Z

لاعب التعاون

أكدت تقارير صحفية  أن عبدالفتاح آدم مهاجم التعاون اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد بدءًا من الموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد توصل اللاعب لاتفاق مبدئي مع ناديه للانتقال للعميد.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإنه من المنتظر أن تُحسم الصفقة لصالح الاتحاد في غضون الأيام القليلة القادمة.
عبدالفتاح آدم

غموض مصير محمد عطوة مع الرائد

2019-06-22T14:29:31Z

اللاعب المصري

شدد المصري محمد عطوة، مدافع فريق الرائد لكرة القدم، أن بقاءه لا يزال غامضًا، ولا سيما أنه دخل الفترة الحرة التي تخول له الانتقال إلى أي ناد آخر دون الرجوع إلى ناديه الأصلي، وقال: "يتبقى على عقدي ستة أشهر والآن في الفترة الحرة"، مشيرا إلى أن عرضا للتجديد وضع على طاولته، لكن المفاوضات توقفت دون معرفة الأسباب،

الشباب يرفض التخلي عن تركي العمار

2019-06-22T14:28:47Z

اللاعب الشاب

رفضت إدارة نادي الشباب طلب نظيرتها في الاتفاق التنازل عن الثنائي تركي العمار وحسان تمبكتي مقابل إخلاء سبيل الثنائي المهاجم محمد الصيعري وحسن حبيب "محور".

حارس البرتغال يرفض الأهلي

2019-06-22T14:25:40Z

حارس مرمى سبورتنج لشبونة

قرر الحارس انطونيو ألبرتو باستوس الشهير بـ "بيتو"، الاستمرار في الدوريات الأوروبية حتى يكون تحت أنظار مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس.

تقارير أشارت إلى أن ألبرتو رفض خلال الأيام الماضية عرضًا للانضمام إلى النادي الأهلي بقيمة 2 مليوني يورو سنويا.

الاتحاد يستهدف دعم دفاعه بلاعب صربي

2019-06-22T14:22:07Z

لاعب نادي بارتيزان ”نيمانيا ميليتش“

يسعى نادي الاتحاد لضم الظهير الأيمن الدولي لمنتخب صربيا، لاعب نادي بارتيزان ”نيمانيا ميليتش“ ، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، بناء على طلب المدرب التشيلي لويس سييرا الذي يعرف اللاعب جيدًا.

ووفقا لتقارير صربية فإن إدارة بارتيزان لا تمانع في بيع اللاعب نظير مبلغ مادي مناسب لهم بحسب ما وصفت التقارير.

العويشير يقترب من العودة إلى النصر

2019-06-22T14:21:25Z

حارس العالمي السابق

طالب مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا إدارة ناديه بإعادة التعاقد مع الحارس عبدالله العويشير الذي تم إجراء مخالصة نهائية معه بعد فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ووقع العويشير مع إدارة أحد حتى نهاية الموسم، ومن المعروف أن الإدارة النصراوية اشترطت في المخالصة أحقيتها بإعادة تسجيل اللاعب بعقد جديد يبلغ فيه خلال شهر يونيو الحالي.

الأهلي يُجدد عقد حسين عبدالغني

2019-06-22T14:20:38Z

اللاعب يقترب من البقاء

قالت تقارير صحفية مقربة من إدارة النادي الأهلي وجود رغبة لتجديد عقد حسين عبد الغني قائد الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد، بعد أن انتهى عقده الشهر الجاري.

الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدرب الجديد للفريق، على التجديد مع عبد الغني بعد الاطلاع على الأمور الفنية المتعلقة باللاعب خلال المباريات والتدريبات التي شارك فيها الموسم الماضي رافضاً فكرة اعتزاله اللعب.

جيسوس يخطف كاريلو من الهلال

2019-06-21T23:20:15Z

مدرب الزعيم السابق يقترب من ضم كاريلو

كشفت وسائل الإعلام البيروفية أن نادي فلامنغو الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، مهتم بالتعاقد مع البيروفي أندري كاريلو الذي لعب للهلال في الموسم المنصرم معاراً من قبل نادي بنفيكا البرتغالي، وأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة وسط رغبة متبادلة بين اللاعب وجيسوس، ما سيصعب مهمة الهلال في إعادة اللاعب لصفوفه مرة أخرى.

الهلال يُفاضل بين لاودروب وجينيسيو

2019-06-21T23:16:29Z

الزعيم يبحث عن مدير فني

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال وجود مفاضلة بين الدنماركي مايكل لاودروب والفرنسي برونو جينيسيو على قيادة الفريق خلال الموسم المُقبل.

وسيتقرر بناء على سير المفاوضات في كلا الجانبين إلى أين ستتجه البوصلة الزرقاء.

إدارة فهد بن نافل رئيس الهلال تعمل بكل قوة حاليًا على إنهاء ملف المدير الفني الجديد للفريق.

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