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أخبار الانتقالات | 100 مليون لأجل كين، ورونالدو يقترب من برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 21 يونيو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Kane Manchester City 2021
Getty

آس: لابورتا يحلم بضم ميسي ورونالدو

2021-06-21T18:53:25Z

حلم يبدو مستحيلًا

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ جوان لابورتا رئيس برشلونة أعلن أمام أعضاء مجلس الإدارة رغبته ضم كريستيانو رونالدو من يوفنتوس بجانب تجديد عقد ليونيل ميسي.

وسوف يتخلى عن أنطوان جريزمان وفيليبي كوتينيو وسيرجي روبيرتو لتحقيق هذا الحلم

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messi ronaldo goat
goal

ميلان قد يحسم صفقة دياز خلال هذا الأسبوع

2021-06-21T18:52:26Z

كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أنّ ميلان سوف يحسم صفقة براهيم دياز خلال الأسبوع الجاري ويتعاقد مع اللاعب بصورة نهائية.

100 مليون إسترليني .. عرض مانشستر سيتي لضم هاري كين

2021-06-21T18:45:41Z

العرض لم يقدم بصورة رسمية بعد

كشف تقارير صحفية أنّ مانشستر سيتي يجهز عرضًا لأجل ضم هاري كين مقابل 100 مليون جنيه إسترليني

وأوضحت التقارير أنّ النادي لم يرسل العرض بشكل رسمي لكنّه يجهز له بعد انتهاء بطولة يورو 2020

Harry Kane, Man City badge
Getty

مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن جيسوس

2021-06-21T18:43:38Z

أكدت صحيفة "تايمز" البريطانية أنّ مانشستر سيتي على استعداد للتخلي عن جابريل جيسوس خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أنّ هدف ملاك السيتزنس هو إتمام التعاقد مع هاري كين

النصر قريب من باولينيو

2021-06-21T08:02:43Z

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الجزيرة يكشف مصير مبخوت

2021-06-21T08:02:11Z

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برشلونة يساعد ريال مدريد

2021-06-21T08:01:40Z

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كين ينتظر حسم مصيره

2021-06-21T08:00:31Z

مويس كين، مهاجم إيفرتون، سينتظر معرفة المدير الفني الجديد للفريق لحسم مصيره، بحسب فابريزيو رومانو.

الإيطالي الشاب لعب الموسم الماضي مُعاراً مع باريس سان جيرمان، وسط أنباء عن عودته من جديد للفريق الفرنسي.

مانشستر يُغري بوجبا

2021-06-21T07:59:20Z

ذكرت "صن" أن مانشستر يونايتد عرض على بول بوجبا رفع راتبه ليصل إلى 400 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

اللاعب عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم المقبل، وتم ربطه بالرحيل لعدة أندية.

أتالانتا يؤمن جوسينس

2021-06-21T07:58:05Z

بحسب "سبورت 1"، قام أتالانتا بتمديد عقد نجمه روبن جوسينس قبل أمم أوروبا الجارية.

النادي الإيطالي مدد عقد لاعبه حتى 2023 خوفاً من رحيله بمبلغ قليل في ظل وجود اهتمام من عدة فرق.

مورينيو يحاول ضم راموس

2021-06-21T07:57:02Z

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إنتر قريب من ضم تشالهان أوغلو

2021-06-21T07:56:05Z

ذكرت "سكاي" أن إنتر في مفاوضات متقدمة مع صانع ألعاب ميلان هاكان تشالهان أوغلو بعد رفض الأخير تمديد عقده مع الروسونيري.

اللاعب سيتحصل على قرابة 5 مليون يورو بالموسم، ما يزيد عن عرض ميلان بقرابة نصف مليون يورو.