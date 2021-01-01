أخبار الانتقالات: يونايتد يجدد آماله في التعاقد مع سانشو وميلان يريد حارس باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية، أن إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد كرر رغبته لإدارة فريقه، بشأن رحيله عقب نهاية الموسم الحالي، ليعود إلى أمريكا الجنوبية.

وانضم المهاجم الأوروجوياني للشياطين الحمر في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي، وتمكن حتى الآن من تسجيل 10 أهداف مع فريقه وصنع اثنين في كافة البطولات.

ووفقًا لصحيفة Depo، فإن كافاني أوضح لإدارة فريقه الحالي، أنه سيغادر عقب الموسم الحالي، ويعود إلى أمريكا الجنوبية ليكون بالقرب من عائلته، خاصة مع اهتمام بوكا جونيورز الأرجنتيني بالتعاقد معه.