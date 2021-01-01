أخبار الانتقالات: يونايتد يجدد آماله في التعاقد مع سانشو وميلان يريد حارس باريس سان جيرمان

كافاني يضغط على إدارة مانشستر يونايتد للرحيل
أفادت تقارير صحفية، أن إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد كرر رغبته لإدارة فريقه، بشأن رحيله عقب نهاية الموسم الحالي، ليعود إلى أمريكا الجنوبية.
وانضم المهاجم الأوروجوياني للشياطين الحمر في صفقة انتقال حر خلال الصيف الماضي، وتمكن حتى الآن من تسجيل 10 أهداف مع فريقه وصنع اثنين في كافة البطولات.
ووفقًا لصحيفة Depo، فإن كافاني أوضح لإدارة فريقه الحالي، أنه سيغادر عقب الموسم الحالي، ويعود إلى أمريكا الجنوبية ليكون بالقرب من عائلته، خاصة مع اهتمام بوكا جونيورز الأرجنتيني بالتعاقد معه.
روما يتفوق في سباق مع مدافع ساوثامبتون
أكدت تقارير صحفية، أن نادي روما الإيطالي، اقترب من التعاقد مع يانيك فيسترجارد، مدافع ساوثامبتون، بحسب موقع توتو ميركاتو ويب.
وارتبط يوفنتوس أيضًا بالتعاقد مع المدافع صاحب الـ 28 عامًا، والذي ينتهي عقده مع ساوثامبتون بنهاية الموسم المقبل، ولكن وفقًا للموقع الإيطالي، فإن روما أقرب للحصول على فيسترجارد من أي فريق آخر.
أستون فيلا يرفض تفعيل بند شراء روس باركلي
أكد دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، إلى أن فريقه لن يقوم بتفعيل بند شراء روس باركلي، لاعب الفريق المعار من تشيلسي.
وانضم باركلي إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي، وشدد مدرب فريقه على أن باركلي سيعود لتشيلسي بنهاية فترة الإعارة مؤكدًا أنه لم يتم مناقشة التعاقد معه بشكل نهائي من الأساس.
مانشستر يونايتد يجدد آماله في التعاقد مع سانشو
أوضحت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد، جدد آماله في التعاقد مع جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وارتبط الجناح الإنجليزي، بالانضمام إلى الشياطين الحمر منذ الصيف الماضي، ولكن تعثرت الصفقة بسبب الاختلاف على المقابل المادي.
وبحسب صحيفة ستار الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد استعاد آماله في التعاقد مع سانشو، عقب إعلان إد ودوراد الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر رحيله عقب نهاية الموسم الحالي.
ميلان ولاتسيو يتسابقان على ضم حارس باريس سان جيرمان
كشفت تقارير صحفية، عن رغبة ميلان ولاتسيو، في التعاقد مع سيرجيو ريكو، حارس مرمى باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة Estadio Deportivo، فإن الحارس صاحب الـ 27 عامًا، يريد المشاركة والحصول على دقائق أكثر مما يحصل عليها مع الفريق الباريسي، ويفكر في الرحيل خلال الفترة القادمة.
بوروسيا دورتموند يتفوق على ليفربول في سباق ضم حارس طرابزون سبور
أوضحت تقارير صحفية، تفوق بوروسيا دورتموند الألماني، في سباق التعاقد مع أوجركان شاكير، حارس مرمى طرابزون سبور التركي، على حساب ليفربول.
ويسعى ليفربول، للتعاقد مع حارس يكون بديلًا للبرازيلي أليسون بيكر، خلال الفترة القادمة، وبحسب موقع فوت سبور، فإن دورتموند قدم عرضًا كبيرًا للحارس صاحب الـ 25 عامًا.
وأشار التقرير الصحفي، إلى أن أتلتيكو مدريد، وأستون فيلا مهتمون أيضًا بالتعاقد مع الحارس التركي.
يوفنتوس يريد التعاقد مع تيليس مقابل رابيو ومبلغ مالي
أكدت تقارير صحفية، أن إدارة يوفنتوس ستسعى للتعاقد مع أليكس تيليس، ظهير مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو، فإن إدارة البيانكونيري، تنوي إدراج أدريان رابيو لاعب الفريق في الصفقة بالإضافة لمبلغ مالي، لإقناع الشياطين الحمر في التخلي عن المدافع البرازيلي.
وترى إدارة السيدة العجوز، في تيليس بديلًا مناسبًا لظهير الفريق أليكس ساندرو على المدى البعيد، خاصة في ظل قلة مشاركاته مع الشياطين الحمر، منذ وصوله في الصيف الماضي من بورتو.