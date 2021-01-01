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أخبار الانتقالات | يوفنتوس يستعد لبوجبا، وسواريز كان بديل بنزيما

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 10 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Paul Pogba Juventus GFX
Getty Images

إنتر يحاول الحفاظ على بروزوفيتش

2021-10-10T20:04:59Z

أكدت صحيفة "لاجازيتا" أنّ إنتر بدأ الخطوات لتمديد عقد بروزوفيتش والذي ينتهي في صيف 2022

ولن يسمح النيراتزوري للاعب بالرحيل مجانًا في الصيف المقبل.

سواريز كان قريبًا من خلافة بنزيما

2021-10-10T19:02:42Z

كشف المدرب الفرنسي كلود بويل أنّ ليون درس التعاقد مع لويس سواريز قبل انضمام الأخير إلى ليفربول حينما رحل كريم بنزيما إلى ريال مدريد

وأوضح أنّ الخيار كان بين لويس سواريز من أياكس أو ليساندرو لوبيز من بورتو وتم اختيار الأخير لكونه بخبرات أوروبية أكبر

تشيلسي يقترب من تمديد عقد كريستنسين

2021-10-10T19:01:19Z

يوفنتوس يجهز لإعادة بوجبا

2021-10-10T18:59:59Z

كشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أنّ يوفنتوس مستعد للتعاقد مع بول بوجبا في الصيف المقبل.

وقد يضحي البيانكونيري بالثنائي آرون رامسي وأدريان رابيو لجلب اللاعب.

ماجواير وعقد جديد مع مانشستر

2021-10-10T07:44:00Z

أوضحت "ميرور" أن مانشستر سيجدد عقد قائده هاري ماجواير رسمياً في الأيام المقبلة.

وسيرفع العقد راتب المدافع ليصبح ضمن الفئة الأعلى بصفوف الشياطين الحمر.

توتنهام يطارد موهبة جديدة من ميتز

2021-10-10T07:42:31Z

قالت "صن" إن توتنهام بدأ محادثات مع ميتز بخصوص نجمه الشاب بوبكر تراوري.

وسبق وضم سبيرز بابي سار من صفوف الفريق الفرنسي الصيف الماضي، ولكن سينضم لصفوفه الموسم القادم.

مانشستر سيتي يتقدم في سباق هالاند

2021-10-10T07:40:13Z

ذكرت "ديلي ستار" أن مانشستر سيتي تقدم في سباق التعاقد مع إرلينج هالاند الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن هالاند سيمضي عقداً مع شركة بوما الراعية لسيتي، مما سيمنح الفريق الإنجليزي الأفضلية.

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بروس على وشك الإقالة

2021-10-10T07:37:33Z

ذكرت "صن" أن الإدارة الجديدة لنيوكاسل قد قررت إقالة ستيف بروس من تدريب الفريق.

وتم ترشيح عدة اسماء في الأيام الماضية بالصحافة الإنجليزية، وعلى رأسها إيدي هاو، مدرب بورنموث السابق، وجراهام بوتر، مدرب برايتون الحالي.

صراع على خدمات جونستون

2021-10-10T07:20:15Z

أفادت "صن" بوجود اهتمام من ثلاثي الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام، وست هام، وساوثامبتون بضم الحارس سام جونستون من صفوف وست بروميتش.

وينتهي عقد الحارس بحلول نهاية الموسم الجاري، وتألقه وتواجده مع المنتخب الإنجليزي مؤخراً.

بيدري قريب من التجديد

2021-10-10T07:16:17Z

أفادت "موندو" في حوار مع نائب رئيس برشلونة رافا يوستي أن عملية تمديد عقد بيدري أصبحت قريبة.

يوستي أوضح أن المفاوضات في الطريق الصحيح، ليؤكد التقارير من نفس الصحيفة بخصوص اقتراب التمديد للاعب الشاب.

بينيا في طريقه لمغادرة برشلونة

2021-10-10T07:14:58Z

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