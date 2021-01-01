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أخبار الانتقالات | يوفنتوس قريب من نجم سيتي وبوجبا ينتظر باريس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 24 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Paul Pogba, France 2021
Getty

بانديف يقرر عدم الاعتزال

2021-07-24T07:14:30Z

أوضحت "سكاي" أن المقدوني الشمالي جوران بانديف قرر عدم الاعتزال والاستمرار في الملاعب.

المهاجم المخضرم أخبر ناديه جنوى بأنه سيستمر لموسم جديد في الساعات الماضية بحسب التقرير.

ليفركوزن وروما يتصارعات على أزمون

2021-07-24T07:13:20Z

ذكرت "سكاي" أن سردار أزمون، نجم زينيت وإيران، محط صراع من باير ليفركوزن وروما هذا الصيف.

اللاعب لن يعارض ناديه بيعه بحسب التقرير، وسيطلب قرابة 18 مليون يورو للتخلي عنه.

المفاوضات تبدأ بين يوفنتوس وديبالا

2021-07-24T07:12:02Z

أوضح مراسل جول في تورينو أن وكيل الأرجنتيني باولو ديبالا قد وصل للمدينة في الساعات الماضية.

ويملك ديبالا عاماً وحيداً متبقي في عقده مع يوفنتوس، وستبدأ المفاوضات من جديد من أجل تمديده.

نيوكاسل يسعى لضم ويلوك

2021-07-24T07:10:27Z

أوضحت "سكاي" أن نيوكاسل عازم على ضم جوي ويلوك بشكل نهائي من آرسنال هذا الصيف.

اللاعب الشاب تألق بشكل كبير الموسم الماضي مع نيوكاسل على سبيل الإعارة، مما يشجع الفريق على ضمه بصفة نهائية.

بوجبا ينتظر باريس سان جيرمان

2021-07-24T07:09:25Z

قالت "تيليجراف" إن بول بوجبا ينتظر أن يتوصل باريس سان جيرمان لاتفاق مع ناديه مانشستر يونايتد للانتقال للفريق الفرنسي.

الصفقة ستكون في حدود 60 مليون يورو بحسب التقارير، وأن المفاوضات بين اللاعب والنادي الفرنسي دارت على مدار الأيام الماضية.

فان أنهولت إلى جلطة سراي

2021-07-24T07:07:39Z

أوضح "فابريزيو رومانو" أن جلطة سراي حسم صفقة ضم الظهير الأيسر الهولندي باتريك فان أنهولت.

اللاعب عقده انتهى مع ناديه السابق كريستال بالاس وتم عرضه على عدة أندية قبل التوصل لاتفاق مع النادي التركي.

إنتر يعود لألونسو

2021-07-24T07:06:20Z

ذكرت "لاجازيتا" أن اهتمام إنتر بضم الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو قد تجدد في الساعات الأخيرة.

اللاعب يبحث عن فريق جديد في ظل خروجه من حسابات تشيلسي، وإنتر قد يكون الوجهة المقبلة في ظل بحثه عن دعم للأطراف.

يوفنتوس يسعى لضم جيسوس

2021-07-24T07:05:27Z

ذكرت "توتوسبورت" أن يوفنتوس يريد ضم جابرييل جيسوس من مانشستر سيتي بأقرب فرصة ممكنة.

النادي الإيطالي يريد مهاجماً لتدعيم الخط الأمامي بغض النظر عن مصير كريستيانو رونالدو.