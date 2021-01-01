أخبار الانتقالات | يوفنتوس قريب من نجم سيتي وبوجبا ينتظر باريس

بانديف يقرر عدم الاعتزال
أوضحت "سكاي" أن المقدوني الشمالي جوران بانديف قرر عدم الاعتزال والاستمرار في الملاعب.
المهاجم المخضرم أخبر ناديه جنوى بأنه سيستمر لموسم جديد في الساعات الماضية بحسب التقرير.
ليفركوزن وروما يتصارعات على أزمون
ذكرت "سكاي" أن سردار أزمون، نجم زينيت وإيران، محط صراع من باير ليفركوزن وروما هذا الصيف.
اللاعب لن يعارض ناديه بيعه بحسب التقرير، وسيطلب قرابة 18 مليون يورو للتخلي عنه.
المفاوضات تبدأ بين يوفنتوس وديبالا
أوضح مراسل جول في تورينو أن وكيل الأرجنتيني باولو ديبالا قد وصل للمدينة في الساعات الماضية.
ويملك ديبالا عاماً وحيداً متبقي في عقده مع يوفنتوس، وستبدأ المفاوضات من جديد من أجل تمديده.
نيوكاسل يسعى لضم ويلوك
أوضحت "سكاي" أن نيوكاسل عازم على ضم جوي ويلوك بشكل نهائي من آرسنال هذا الصيف.
اللاعب الشاب تألق بشكل كبير الموسم الماضي مع نيوكاسل على سبيل الإعارة، مما يشجع الفريق على ضمه بصفة نهائية.
بوجبا ينتظر باريس سان جيرمان
قالت "تيليجراف" إن بول بوجبا ينتظر أن يتوصل باريس سان جيرمان لاتفاق مع ناديه مانشستر يونايتد للانتقال للفريق الفرنسي.
الصفقة ستكون في حدود 60 مليون يورو بحسب التقارير، وأن المفاوضات بين اللاعب والنادي الفرنسي دارت على مدار الأيام الماضية.
فان أنهولت إلى جلطة سراي
أوضح "فابريزيو رومانو" أن جلطة سراي حسم صفقة ضم الظهير الأيسر الهولندي باتريك فان أنهولت.
اللاعب عقده انتهى مع ناديه السابق كريستال بالاس وتم عرضه على عدة أندية قبل التوصل لاتفاق مع النادي التركي.
إنتر يعود لألونسو
ذكرت "لاجازيتا" أن اهتمام إنتر بضم الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو قد تجدد في الساعات الأخيرة.
اللاعب يبحث عن فريق جديد في ظل خروجه من حسابات تشيلسي، وإنتر قد يكون الوجهة المقبلة في ظل بحثه عن دعم للأطراف.
يوفنتوس يسعى لضم جيسوس
ذكرت "توتوسبورت" أن يوفنتوس يريد ضم جابرييل جيسوس من مانشستر سيتي بأقرب فرصة ممكنة.
النادي الإيطالي يريد مهاجماً لتدعيم الخط الأمامي بغض النظر عن مصير كريستيانو رونالدو.