أخبار الانتقالات: باريس يقترب من نجم يوفنتوس وميندي على أعتاب تشيلسي

المدير الفني للولفز يرفض الحديث عن أي صفقة محتملة

شدد مدرب وولفرهامبتون نونو إسبيريتو سانتو على الحاجة لمزيد من التعاقدات بعد الخسارة أمام مان سيتي، لكنه رفض التعليق على أن النادي قريب من ضم الظهير برشلونة نيلسون سيميدو.

في حديثه إلى سكاي سبورتس بعد الهزيمة 3-1 ، أوضح نونو رغبته في تعزيز الفريق لكنه لم يعلق على أي تعاقدات فردية.

وقال نونو "من المهم أن نوازن وتقويم الفريق".

"لقد رأينا اليوم أن لدينا مشكلة، ونحن بحاجة إلى حلول".

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"فيما يتعلق باللاعبين الذين لم نتعاقد معهم بعد، أنا آسف ولكن لا يمكنني قول الكثير حتى تتضح الأمور تمامًا".